https://ria.ru/20210426/raketa-1729932498.html
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты системы ПРО
Министерство обороны показало кадры запуска новой российской противоракеты системы ПРО. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:50
2021-04-26T10:50
2021-04-26T13:01
новое оружие россии
игорь коротченко
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
казахстан
безопасность
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало кадры запуска новой российской противоракеты системы ПРО.Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергей Грабчука, новое изделие подтвердило заложенные характеристики, а боевые расчеты поразили условную цель с заданной точностью.Последний раз о тестировании этой ракеты ведомство сообщало в ноябре прошлого года, а ранее — в октябре 2020-го, июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.После одного из запусков член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко говорил РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, обеспечивающих сегодня работу системы А-135. Официального подтверждения этой информации нет.
https://ria.ru/20210423/broneboyschik-1729563922.html
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казахстан
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Кадры запуска новой противоракеты системы ПРО
Кадры пуска новой противоракеты системы ПРО. Испытание новой ракеты провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
2021-04-26T10:50
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PT0M48S
РИА Новости
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РИА Новости
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игорь коротченко, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, казахстан, безопасность