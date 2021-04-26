https://ria.ru/20210426/raketa-1729932498.html

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты системы ПРО

Опубликовано видео испытаний новой противоракеты системы ПРО

Министерство обороны показало кадры запуска новой российской противоракеты системы ПРО. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:50

2021-04-26T10:50

2021-04-26T13:01

новое оружие россии

игорь коротченко

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

казахстан

безопасность

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало кадры запуска новой российской противоракеты системы ПРО.Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергей Грабчука, новое изделие подтвердило заложенные характеристики, а боевые расчеты поразили условную цель с заданной точностью.Последний раз о тестировании этой ракеты ведомство сообщало в ноябре прошлого года, а ранее — в октябре 2020-го, июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.После одного из запусков член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко говорил РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, обеспечивающих сегодня работу системы А-135. Официального подтверждения этой информации нет.

https://ria.ru/20210423/broneboyschik-1729563922.html

москва

казахстан

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Кадры запуска новой противоракеты системы ПРО Кадры пуска новой противоракеты системы ПРО. Испытание новой ракеты провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 2021-04-26T10:50 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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игорь коротченко, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, казахстан, безопасность