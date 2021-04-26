Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/raketa-1729897856.html
ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
Воздушно-космические силы России успешно провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане испытательный пуск новой ракеты системы ПРО, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T00:06
2021-04-26T00:30
россия
воздушно-космические силы россии
казахстан
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155611/20/1556112069_0:531:1712:1494_1920x0_80_0_0_82ce96b8ac4f27e3fbaa157a8134d848.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы России успешно провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане испытательный пуск новой ракеты системы ПРО, сообщили в понедельник в Минобороны.Как заявил командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук новая противоракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в ноябре прошлого года. До этого пуски проходили в октябре 2020-го, в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.
https://ria.ru/20210419/vks-1729013725.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155611/20/1556112069_0:370:1712:1654_1920x0_80_0_0_323f3c569f03ebf0681a98166418bf67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, казахстан, безопасность

ВКС испытали новую противоракету системы ПРО

00:06 26.04.2021 (обновлено: 00:30 26.04.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы России успешно провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане испытательный пуск новой ракеты системы ПРО, сообщили в понедельник в Минобороны.
Как заявил командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук новая противоракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в ноябре прошлого года. До этого пуски проходили в октябре 2020-го, в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.
После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ Военно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 22:27Война в Сирии
ВКС России уничтожили около 200 боевиков в Сирии
 
РоссияВоздушно-космические силы РоссииКазахстанБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия"
03:46В Сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
03:42SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
03:39Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
03:29Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
03:13В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
03:09Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
03:05КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
03:00В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
02:58Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС
02:48Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
02:36Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
02:35Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
02:24FT: в США боятся передачи России технологий создания вакцин от COVID-19
02:22Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
02:21Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
02:11Диетолог рассказал о вредной воде
01:40В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
01:37В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
01:33В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния