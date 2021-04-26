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ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
ВКС испытали новую противоракету системы ПРО
Воздушно-космические силы России успешно провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане испытательный пуск новой ракеты системы ПРО, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T00:06
2021-04-26T00:06
2021-04-26T00:30
россия
воздушно-космические силы россии
казахстан
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы России успешно провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане испытательный пуск новой ракеты системы ПРО, сообщили в понедельник в Минобороны.Как заявил командир соединения ПРО ВКС генерал-майор Сергей Грабчук новая противоракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в ноябре прошлого года. До этого пуски проходили в октябре 2020-го, в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.
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россия, воздушно-космические силы россии, казахстан, безопасность
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Воздушно-космические силы России
успешно провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
испытательный пуск новой ракеты системы ПРО, сообщили в понедельник в Минобороны.
Как заявил командир соединения ПРО ВКС
генерал-майор Сергей Грабчук новая противоракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в ноябре прошлого года. До этого пуски проходили в октябре 2020-го, в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.
После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.