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Вован и Лексус поговорили с эстонским парламентарием от лица Волкова

Вован и Лексус поговорили с эстонским парламентарием от лица Волкова

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров подтвердили РИА Новости, что разговаривали по видеосвязи от имени соратника Алексея Навального Леонида... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:29

2021-04-26T14:29

2021-04-26T14:39

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владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

марко михкельсон

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров подтвердили РИА Новости, что разговаривали по видеосвязи от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова с председателем комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсоном, но отметили, что не использовали никаких высоких технологий, с парламентарием говорил "живой человек в гриме".Ранее Михкельсон обвинил "спецслужбы РФ" в организации фейкового видеозвонка Волкова. Пресс-служба эстонского парламента 18 марта сообщила, что депутаты общались с Волковым по видеосвязи, стороны обсудили демократию в России и давление на РФ со стороны международного сообщества. Затем похожие встречи в видеоформате прошли в Латвии и Литве, а 22 апреля Волков заявил, что от его имени с депутатами общался самозванец. Сам Волков в настоящее время проживает в Литве."Это были мы, а решили мы звонить от имени Волкова, потому что мы подумали, что он бездельник, который ничего не делает для спасения своего товарища Алексея Навального. Они говорят, что мы использовали для разговора технологию Deepfake (синтез изображения с помощью искусственного интеллекта - ред.), но это неправда, разговаривал живой человек в гриме", - рассказал Кузнецов.Пранкер отказался сообщить подробности разговора, в ближайшее время запись появится в сети.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

https://ria.ru/20210419/prankery-1728947395.html

https://ria.ru/20210311/prank-1600820846.html

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россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), марко михкельсон, леонид волков, москва, эстония, латвия, в мире