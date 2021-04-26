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Премьер Польши созвал совещание Вышеградской группы "по российской теме"
Премьер Польши созвал совещание Вышеградской группы "по российской теме"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) "по российскому... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:18
2021-04-26T13:09
россия
матеуш моравецкий
якуб кулганек
андрей бабиш
мид чехии
москва
чехия
в мире
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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) "по российскому вопросу". Об этом говорится в сообщении информационного центра кабмина.Министры будут общаться по видеосвязи."Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой", — отмечается в пресс-релизе.Ранее главы МИД стран Вышеградской группы поддержали высылку российских дипломатов.Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее обвинил российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В Кремле это заявление назвали возмутительным и голословным, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.Высказался и президент республики Милош Земан. В частности, он заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств того, что на складе побывали агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, как утверждает Земан, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего — непрофессиональные действия работников и деятельность иностранных разведок.
https://ria.ru/20210425/imperiya-1729862418.html
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россия, матеуш моравецкий, якуб кулганек, андрей бабиш, мид чехии, москва, чехия, в мире

Премьер Польши созвал совещание Вышеградской группы "по российской теме"

10:18 26.04.2021 (обновлено: 13:09 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) "по российскому вопросу". Об этом говорится в сообщении информационного центра кабмина.
Министры будут общаться по видеосвязи.
"Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой", — отмечается в пресс-релизе.
Ранее главы МИД стран Вышеградской группы поддержали высылку российских дипломатов.
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Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
Высказался и президент республики Милош Земан. В частности, он заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств того, что на складе побывали агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, как утверждает Земан, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего — непрофессиональные действия работников и деятельность иностранных разведок.
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РоссияМатеуш МоравецкийЯкуб КулганекАндрей БабишМИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
 
 
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