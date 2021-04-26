Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210426/pasler-1729969631.html
Паслер надеется на подписание программы восстановления реки Урал
Паслер надеется на подписание программы восстановления реки Урал
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер надеется, что программа восстановления экосистемы реки Урал будет подписана на форуме с участием лидеров РФ и... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:09
2021-04-26T13:09
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947662_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_dda2ab5256d86ebb33d090d38089b09d.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер надеется, что программа восстановления экосистемы реки Урал будет подписана на форуме с участием лидеров РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в 2021 году.Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, но он был перенесен на более поздний срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В середине февраля Путин и Токаев договорились о том, что в этом году форум состоится в Кокшетау, форма мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В марте правительство Казахстана сообщало, что мероприятие запланировано на вторую половину этого года. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время рабочего визита в Казахстан в начале апреля заявил, что Россия в любом случае нацелена провести форум с участием президентов в том или ином формате в зависимости от эпидемиологической ситуации."Что касается программы восстановления экосистемы рек, то мы предложения по своей части, по Уралу, внесли, в разработке программы также участвовал и глава Минприроды РФ Александр Козлов. Мы рассчитываем, что на форуме с участием президентов России и Казахстана, который, возможно, пройдет в этом году, программу рассмотрят и утвердят. Надеюсь, что встреча состоится, программа будет поддержана президентом и, кроме региональной поддержки, появится еще федеральная, хотелось бы, чтобы с 2022 года. Тогда, соответственно, мы сможем более активно приступить к этому вопросу", - рассказал Паслер в интервью РИА Новости.Губернатор добавил, что уже понятен и план мероприятий, и объем необходимого финансирования, причем ряд работ власти региона уже профинансировали.Паслер также добавил, что Оренбургская область в целом сохраняет с соседним Казахстаном партнерские отношения. "С Казахстаном у нас абсолютно партнерские, доверительные отношения. Мы понимаем их тревоги и озабоченность и открыто рассказываем, какие вопросы возникают у нас", - добавил он.Программа российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш была согласована профильными министерствами РФ и Казахстана в конце 2020 года, план мероприятий рассчитан до 2024 года.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20210426/kredity-1729964934.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947662_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_9fd5255b6d584e3472faeacd7d2289ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер

Паслер надеется на подписание программы восстановления реки Урал

13:09 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер надеется, что программа восстановления экосистемы реки Урал будет подписана на форуме с участием лидеров РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в 2021 году.
Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, но он был перенесен на более поздний срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В середине февраля Путин и Токаев договорились о том, что в этом году форум состоится в Кокшетау, форма мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В марте правительство Казахстана сообщало, что мероприятие запланировано на вторую половину этого года. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время рабочего визита в Казахстан в начале апреля заявил, что Россия в любом случае нацелена провести форум с участием президентов в том или ином формате в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 12:51Оренбургская область
Оренбургская область избавилась от коммерческих кредитов
"Что касается программы восстановления экосистемы рек, то мы предложения по своей части, по Уралу, внесли, в разработке программы также участвовал и глава Минприроды РФ Александр Козлов. Мы рассчитываем, что на форуме с участием президентов России и Казахстана, который, возможно, пройдет в этом году, программу рассмотрят и утвердят. Надеюсь, что встреча состоится, программа будет поддержана президентом и, кроме региональной поддержки, появится еще федеральная, хотелось бы, чтобы с 2022 года. Тогда, соответственно, мы сможем более активно приступить к этому вопросу", - рассказал Паслер в интервью РИА Новости.
Губернатор добавил, что уже понятен и план мероприятий, и объем необходимого финансирования, причем ряд работ власти региона уже профинансировали.
"Уже понятно, что в этом году мы будем заниматься очисткой русла, у нас предусмотрено строительство очистных сооружений. Конечно, работы еще предстоит много", - рассказал он.
Паслер также добавил, что Оренбургская область в целом сохраняет с соседним Казахстаном партнерские отношения. "С Казахстаном у нас абсолютно партнерские, доверительные отношения. Мы понимаем их тревоги и озабоченность и открыто рассказываем, какие вопросы возникают у нас", - добавил он.
Программа российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш была согласована профильными министерствами РФ и Казахстана в конце 2020 года, план мероприятий рассчитан до 2024 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния