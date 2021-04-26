https://ria.ru/20210426/pasler-1729969631.html

Паслер надеется на подписание программы восстановления реки Урал

Паслер надеется на подписание программы восстановления реки Урал

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер надеется, что программа восстановления экосистемы реки Урал будет подписана на форуме с участием лидеров РФ и... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:09

2021-04-26T13:09

2021-04-26T13:09

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер надеется, что программа восстановления экосистемы реки Урал будет подписана на форуме с участием лидеров РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в 2021 году.Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года, но он был перенесен на более поздний срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В середине февраля Путин и Токаев договорились о том, что в этом году форум состоится в Кокшетау, форма мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В марте правительство Казахстана сообщало, что мероприятие запланировано на вторую половину этого года. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время рабочего визита в Казахстан в начале апреля заявил, что Россия в любом случае нацелена провести форум с участием президентов в том или ином формате в зависимости от эпидемиологической ситуации."Что касается программы восстановления экосистемы рек, то мы предложения по своей части, по Уралу, внесли, в разработке программы также участвовал и глава Минприроды РФ Александр Козлов. Мы рассчитываем, что на форуме с участием президентов России и Казахстана, который, возможно, пройдет в этом году, программу рассмотрят и утвердят. Надеюсь, что встреча состоится, программа будет поддержана президентом и, кроме региональной поддержки, появится еще федеральная, хотелось бы, чтобы с 2022 года. Тогда, соответственно, мы сможем более активно приступить к этому вопросу", - рассказал Паслер в интервью РИА Новости.Губернатор добавил, что уже понятен и план мероприятий, и объем необходимого финансирования, причем ряд работ власти региона уже профинансировали.Паслер также добавил, что Оренбургская область в целом сохраняет с соседним Казахстаном партнерские отношения. "С Казахстаном у нас абсолютно партнерские, доверительные отношения. Мы понимаем их тревоги и озабоченность и открыто рассказываем, какие вопросы возникают у нас", - добавил он.Программа российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш была согласована профильными министерствами РФ и Казахстана в конце 2020 года, план мероприятий рассчитан до 2024 года.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20210426/kredity-1729964934.html

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денис паслер