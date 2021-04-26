https://ria.ru/20210426/pasler-1729940134.html

Денис Паслер: вопрос с экологией в Оренбургской области планомерно решим

Денис Паслер: вопрос с экологией в Оренбургской области планомерно решим

Оренбургская область за последние годы избавилась от коммерческих кредитов, в целом серьезно сократила долговую нагрузку и теперь рассчитывает на привлечение... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:00

2021-04-26T12:00

2021-04-26T12:24

оренбургская область

интервью

денис паслер

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Оренбургская область за последние годы избавилась от коммерческих кредитов, в целом серьезно сократила долговую нагрузку и теперь рассчитывает на привлечение инфраструктурных кредитов, заявил глава региона Денис Паслер. В интервью РИА Новости он рассказал, на какие цели могут пойти предложенные государством длинные и дешевые деньги, об экологической обстановке в регионе и сотрудничестве с Казахстаном, процессе вакцинации населения региона от коронавируса, а также о ситуации в Новотроицке после крупной аварии. – Денис Владимирович, позвольте начать с тем, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию. Одна из ключевых тем послания – меры по снижению долговой нагрузки регионов и избавлению от коммерческих кредитов. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация с долговой нагрузкой в Оренбургской области?– У нас небольшая долговая нагрузка – 22 миллиарда рублей, и несмотря на все сложности, которые сегодня есть, последние два года мы ее сокращали. Долг у нас находится на низком экономически безопасном уровне. Поэтому ситуация у нас стабильная, критичной долговой нагрузки для региона нет, и мы справляемся со всеми проблемами, которые есть. Второе, коммерческих кредитов у нас нет вообще.– Вы их заменили?– Мы все полностью погасили. Мы понимали, что этим нужно заниматься, понимали, что это дорого для региона, коммерческие кредиты всегда дорогие. Понимали, что эта нагрузка весомо сокращает возможности, поэтому, конечно, предприняли все усилия, чтобы их погасить.– У вас остались только бюджетные кредиты?– У нас только бюджетные. Поэтому эта часть послания, безусловно, важна для многих регионов, но для нас не актуальна. Для нас актуальны как раз другие слова президента – что у регионов, у которых нет такой нагрузки, возможность привлечения инфраструктурных кредитов будет выше и больше. Так что мы не зря трудились, чтобы ликвидировать полностью коммерческие кредиты и сокращать долг. Возможность получить длинные и дешевые деньги на инфраструктуру – это отличная перспектива для регионов.– У вас уже есть какие-то конкретные идеи или проекты?– Конечно, есть. Прежде всего, мы говорим про мосты. По ним мы провели аудит, предпроектные работы и планово готовимся к тому, что появятся возможности. Также для нас актуален вопрос замены автотранспорта. Есть немало проектов в сфере модернизации инженерной инфраструктуры территорий, которые мы готовы предложить. Тепло, вода, котельные, очистные – все это требует сегодня внимания, инвестиций, замены. Сейчас есть хорошая возможность, чтобы решить эти вопросы, требующие больших ресурсов.– Президент также озвучил планы строительства трассы Москва-Казань и продления ее до Екатеринбурга. Какова в этом контексте судьба проекта транспортного коридора Европа – Западный Китай, который должен проходить как раз через территорию Оренбургской области?– Европа – Западный Китай это не региональный проект, это межгосударственная история. Проект был принят и утвержден правительством РФ раньше, чем озвучены планы по трассе Москва–Казань. Он как был, так и остается в транспортной стратегии. Трасса Москва–Казань сегодня уже заявлена, дальше от Канаша идет вниз, через Самару, и переходит в Оренбургскую область до пункта Сагарчин. Знаете, история азиатских рынков и границы Оренбургской области, которая самая близкая к Азии, никуда не денется. Она как была, так и останется: и эта граница, и эта точка. Этот маршрут как был утвержден, так и остается в планах, по нему работы ведутся. Вы знаете, что в Самарской области строится мост через Волгу, это в ту же копилочку. Приняты также решения о расширении дороги между Самарой и Оренбургом с двух до четырех полос, это известно. Мы занимаемся передачей земли, Росавтодор занимается проектированием, и уже в этом году на участках начнутся строительные работы. Эти два проекта – трасса Москва–Казань и транспортный коридор Европа–Западный Китай – несут свой функционал и ни в коем случае не исключают друг друга.– В каком состоянии сейчас федеральная трасса Оренбург–Уфа, что нужно для приведения ее полностью в нормативное состояние? – Вы знаете, надо отметить хорошую и планомерную работу Росавтодора и Минтранса. Андрей Александрович Костюк (первый замминистра транспорта РФ – ред.) эту историю курирует и контролирует. Я по этой дороге езжу очень часто, дорога замечательная, по сути в прошлом году закончили делать капитальный ремонт. В этом году еще делаем частично. Например, в планах капремонт моста через реку Салмыш. Но процентов на 90, по крайней мере, в Оренбургской области, она в практически идеальном состоянии.– От жителей региона периодически поступали жалобы на запах серы, загазованность воздуха. Какова сейчас экологическая ситуация в регионе?– Думаю, что сказать, что все хорошо, нельзя, это не будет соответствовать действительности. Конечно, вопросов по экологии, особенно когда я только пришел в субъект, было достаточно много. Они на сегодняшний день поделены на несколько составляющих. Есть Медногорск, где работает медно-серный комбинат, он в федеральном проекте "Чистый воздух". Работы предприятие уже провело, выбросы снизились в десятки раз. Есть нефтегазовые предприятия, которые сейчас в нашем поле зрения и по которым поступали и поступают жалобы.Первое, что мы сделали, это объединили все существующие посты, которые фиксируют превышения ПДК, в единую систему и сделали ее открытой для всех. Второе, мы докупили порядка 10-12 новых постов и расставили их по точкам, откуда поступали жалобы, соответственно, можем оперативно реагировать.Мы честно переформатировали свою экологическую службу. У нас была такая ситуация, когда в тех местах, где люди больше всего жаловались, не было даже на месте специалистов, которые могли оперативно реагировать. Мы поставили людей, посты и передвижную технику там, где они должны быть, – в местах концентрации производственных объектов и промышленных объектов. Это тоже, соответственно, повысило оперативность.Буквально неделю назад я подписал новое распоряжение, определяющее порядок взаимодействия с нефтегазовыми компаниями, согласно которому выбросы, утечки, прорывы нефтепроводов и прочие процессы должны максимально быстро выявляться, устраняться, а тот, кто виноват, должен платить штраф. Эта работа уже дает результаты, мы три подобные ситуации выявили и быстро устранили.Проблем все еще достаточно. Много нефти вывозится на транспорте, поэтому сейчас проводим с компаниями большую работу по строительству трубопроводов. У нас две основные компании уже сделали проектную документацию и объявили тендеры, чтобы в течение двух лет построить и полностью перейти на транспортировку нефти по нефтепроводам, что изменит ситуацию и улучшит экологическую обстановку. Соответственно, уменьшится количество транспорта и снизится нагрузка на инфраструктуру.Эти базовые направления у нас сегодня в приоритете и на постоянном контроле. У меня нет сомнений, что планомерно мы эту ситуацию решим. Все будет управляемо, контролируемо, а выбросов будет существенно меньше, чем два-три года назад.– Какова ситуация с распространением коронавируса в Оренбургской области? Видите ли вы предпосылки для снятия всех ограничений в ближайшее время?– Сегодня у нас ситуация стабильная. У нас по сути распакован весь бизнес, не работают только кальянные и ночные клубы, и то только в определенные часы. Все остальное уже три месяца как открыто полностью. Мы уже закрыли 80-90% коек, которые открывали на пике пандемии. В медучреждениях имеется достаточный запас вакцины, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, коек с кислородной поддержкой пациентов. Кроме того, в регионе налажено производство медицинского кислорода. В апреле уровень заболеваемости ОРВИ и пневмонией снизился по сравнению с мартовскими показателями. Вакцинация идет очень активно, что дает возможность удерживать ситуацию. Сейчас у нас уже более 160 тысяч вакцинированных, это 16-18% от подлежащих вакцинации в регионе. Оренбуржье – в десятке регионов-лидеров по темпам вакцинации, 15-е по числу вакцинированных.– А планируете достичь каких показателей? – Нам надо порядка 910-920 тысяч, то есть 60-70% населения. Это ровно те показатели, о которых говорила вице-премьер Татьяна Голикова.– Когда хотите на них выйти?– Все, конечно, зависит от поставок вакцины. Нам нужно в день делать порядка шести тысяч прививок, а мы примерно столько и делаем, стараемся в установленные сроки, в течение двух месяцев, эту работу закончить. Приоритет для нас – люди старшего возраста. Сейчас 60, а то и 70% тех, кто прививается, старше 60 лет. – Вы сделали прививку. Как перенесли ее, не было последствий?– Честно говоря, я слышал от разных знакомых, что была температура, еще что-то. У меня не было. Сделал уже давно, все в рабочем режиме, без последствий полностью перенес.– Как вы оцениваете ситуацию в экономике региона сейчас? Можно ли сказать, что экономика восстановилась после пандемии? И если нет, то сколько времени, по вашим оценкам, понадобится на полное восстановление?– Конечно, сказать, что экономика полностью восстановилась, нельзя. И вряд ли она восстановится в этом году в полном объеме. Все меры поддержки, которые принимались на федеральном и на региональном уровнях, безусловно дали возможность смягчить ситуацию, но все вопросы еще не решены. Мы продолжаем работать над созданием рабочих мест и увеличением доходов населения. Когда все эти факторы будут одновременно работать и пойдут в рост, тогда начнется восстановление экономики. Крупный бизнес же не останавливался, был ряд ограничений, но промышленность как работала, так и работает. Нефтегазовый сектор тоже стабилизировался. Пострадал преимущественно малый и средний бизнес.Меры по поддержке семей, о которых сказал президент, в том числе будут влиять на эту сферу экономики. У нас, допустим, более 260 тысяч детей получат поддержку, о которой сказал президент, по 10 тысяч рублей. Они же с этими деньгами пойдут собираться в школу. Потратят на одежду, на продукты, еще на что-то. Эти деньги придут как раз в розницу, в малый и средний бизнес, и будут иметь эффект для восстановления экономики. Работы еще много, но я думаю, что мы сумеем в течение года-двух эту ситуацию восстановить.– Оренбургская область – не самое очевидное туристическое направление в России, однако есть в регионе известные туристам места, в частности Соль-Илецкие озера. Ожидаете ли вы рост интереса к области, учитывая, что мы можем провести еще одно лето в условиях закрытых границ?– Прошлый год для туризма был очень, очень непростой, наши озера также не работали, точнее, работали совсем маленький промежуток времени и со всеми ограничениями. Соленые озера– это наше самое посещаемое место. В разные времена от 1,3 до 1,8 миллиона посещений в год, это в основном медицинский туризм. В этом году мы надеемся, что отработаем в полную силу и турпоток, который был в предыдущие годы, восстановим в полном объеме. Мы, конечно, к этому готовимся. В самом Оренбурге у нас тоже реализуется много мероприятий по улучшению инфраструктуры, ремонтируем и дороги, и тротуары, и освещение, и парки. Надеемся, что и наши традиционные туристы, и новые приедут, мы их с удовольствием будем ждать. Конечно, есть и другие направления. Есть национальный парк "Бузулукский бор", куда традиционно ездят жители области. Интерес должно представлять и огромное Ириклинское водохранилище.Конечно, мы не самое туристическое направление, но тем не менее в этом году надеемся, что с учетом снятия ограничительных мер мы восстановим и даже улучшим туристические показатели, которые были в предыдущие годы.– Как обстоят дела с паводком в регионе? Вода пошла на убыль, или еще есть риски подтоплений?– В целом, мы, конечно же, пик уже прошли. Если у нас на пике был 31 затопленный мост, то сейчас уже 10. Думаю, что в течение двух-трех дней у нас уже ничего не будет. Подтопленных домов у нас не было вообще. Вода подходила в огороды, к границам земельных участков, но ни одного дома не затронула.Мы подготовились вместе с МЧС – и технику организовали, и круглосуточные дежурства там, где надо, и подвозили и перевозили продукты и медикаменты. Где были риски, мы даже эвакуировали две многодетные семьи, но они уже вернулись домой.В основных наших речках вода устойчиво уже несколько дней идет на спад, и я считаю, что мы добились своих целей: не было подтоплений и разрушений. Каждый день по 10-20-30 сантиметров вода уходит, снега нет, подпитывать паводок нечему. Обещают дожди, но они уже не повлияют на ситуацию, а для сельского хозяйства они нужны, мы их ждем.– Как идет подготовка к пожароопасному периоду?– Он нам еще предстоит. В Оренбургской области всегда очень-очень жарко, влаги существенно меньше, чем в других субъектах, – я бы сказал, что мы входим в тройку субъектов, где меньше всего влаги. Конечно, вопрос пожаров с учетом того, что у нас степи и ветра, актуален.На следующей неделе я вручаю новую технику нашим пожарным службам, мы обновляем 90% техники в этом году. Мы приняли все соответствующие постановления на противопожарный период, у нас сформированы все бригады, поэтому, конечно, будем активно работать, чтобы, как и в предыдущие годы, минимизировать последствия.– Как дела в Новотроицке, где в из-за аварии на канализации в начале апреля люди остались без воды? Все последствия устранены?– Конечно, все устранено, как же по-другому. То, что произошло в Новотроицке, это на самом деле последствие принятых в свое время решений о передаче имущества в частные руки, к сожалению. Ситуация была федерального масштаба, город большой, там больше 90 тысяч жителей.Мы провели большую работу и вернули коммунальное имущество, создали муниципальное предприятие, защитили тарифы. Всех людей сохранили – коллектив перевели в МУП. Сегодня планово уже приступили к модернизации и тепловых, и электрических, и водопроводных сетей.Всю нашу инфраструктуру мы начинаем проверять, пошагово идем по сетям, смотрим задвижки, насосы и все остальное, где-то ремонтируем, где-то меняем на новые, чтобы подготовиться к отопительному сезону.В Новотроицке, кстати, в четверг был еще один инцидент – был выявлен узел, который нужно было срочно заменить. Отключили водоснабжение на два-три часа, потом запустили, людям вернули воду, при этом еще один проблемный узел мы отремонтировали. Поэтому что тогда произошло – понимаем, почему – тоже понимаем. Инфраструктуру надо было во все годы содержать, ремонтировать, обновлять, модернизировать, а этого, к сожалению, не делалось десятилетия. Работаем над этим.– Как вы оцениваете эффект от льготной ипотеки в Оренбургской области и считаете ли, что в регионе нужно продлить эту программу?– Были различные предложения, и Оренбургская область попала в ту группу, где специалисты рекомендуют продлить. Доступная и дешевая ипотека, и в целом дешевые и длинные деньги, наверное, это все-таки благо. Президент об этом говорил, инфраструктурные 15-летние деньги под 3%, это, конечно же, другие возможности для региона, нежели брать коммерческие кредиты. Поэтому, когда есть возможность взять льготную ипотеку, это хорошо. Но главное, чтобы за выросшим спросом не уползли цены в космос, и не стало расти все сопутствующее. Спрос пошел – цены на цемент, на арматуру начали расти, и вслед начинает расти стоимость квадратного метра. Если эти вещи сбалансированы, это история хорошая, и оренбуржцы, кстати, в ней участвовали активно. Но надо еще параллельно следить за тем, чтобы не поднимали цены те, кто формирует стоимость квадратного метра.– Как дела у территорий опережающего социально-экономического развития "Новотроицк" и "Ясный", можно ли ожидать новых резидентов в ближайшее время?– На территории этих двух ТОСЭР работают 24 предприятия, в этом году мы закладывали новые, и я думаю, что до конца года еще порядка двух-трех резидентов появится, мы будем формировать рабочие места и строить предприятия. Эффект от ТОСЭР, безусловно, есть. Они точно дали толчок для того, чтобы приходили инвесторы, причем не обязательно внешние, но и внутренние, чтобы бизнес получал интересные ему льготы и вкладывался в строительство и производство.Сейчас мы активно занимаемся оформлением особой экономической зоны в Оренбурге. Это поможет привлечь новых инвесторов, создать рабочие места, а значит, и ускорить восстановление экономики.Оренбургская область находится рядом с сильными соседями, все они города-миллионники, которые уже имеют особые экономические зоны. И если крупному бизнесу выбирать, он пойдет в соседний субъект, где есть 20-30% льгот.Поэтому нам эта зона нужна, министерство экономического развития нас поддержало, надеюсь, правительство в течение двух-трех месяцев примет постановление и у нас появится возможность привлекать новых инвесторов.– Как продвигается сотрудничество с Казахстаном, в частности по экологическим проектам и по программе восстановления экосистемы реки Урал?– С Казахстаном у нас абсолютно партнерские, доверительные отношения. Мы понимаем их тревоги и озабоченность и открыто рассказываем, какие вопросы возникают у нас.Что касается программы восстановления экосистемы рек, то мы предложения по своей части, по Уралу, внесли, в разработке программы также участвовал и глава Минприроды РФ Александр Козлов.Мы рассчитываем, что на форуме с участием президентов России и Казахстана, который, возможно, пройдет в этом году, программу рассмотрят и утвердят. Надеюсь, что встреча состоится, программа будет поддержана президентом и, кроме региональной поддержки, появится еще федеральная, хотелось бы, чтобы с 2022 года. Тогда, соответственно, мы сможем более активно приступить к этому вопросу.Что делать и какие мероприятия нужно реализовать, мы прекрасно понимаем, объем необходимого финансирования тоже известен. Ряд работ мы уже профинансировали, сделали проект. Уже понятно, что в этом году мы будем заниматься очисткой русла, у нас предусмотрено строительство очистных сооружений. Конечно, работы еще предстоит много. Мы надеемся, что в скорейшее время будет принята федеральная программа. Это наша главная задача, и поддержка правительства на сегодняшний день у нас есть.– Раз мы заговорили про президента, встреча с Владимиром Путиным у вас была только в 2019 году. Рассчитываете на новую встречу в ближайшее время? И не хотите ли пригласить президента посетить регион?– Мы – гостеприимный регион. Мы всегда ждем всех и президента в первую очередь. В 2019 году у нас была встреча, а после этого еще он приезжал на учения в Оренбургскую область.Совсем недавно мы открыли музей Черномырдина в селе Черный Отрог. Понятно, что сегодня обстановка непростая, но я уверен, что у президента будет возможность приехать и посетить этот музей, потому что он построен исключительно благодаря Владимиру Владимировичу. Если бы не его решение, если бы не поддержка "Газпрома", региону сложно было бы его построить. Сегодня есть замечательный объект, который точно стоит посетить. Семья Виктора Степановича вложила в него душу. Музей получился очень хороший. Поэтому ждем президента.– Как дела у футбольного клуба "Оренбург", и рассчитываете ли вы на его возвращение в премьер-лигу по итогам сезона?– Такая задача стоит. У нас хорошая команда, которая в эти дни отмечает 45-летие! Команда отлично выступала на высшем уровне и интересно играет сейчас. Команда поднялась на второе место уже. Мы верим, надеемся и хотим играть наверху.

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https://ria.ru/20210406/koster-1604374157.html

https://ria.ru/20210331/ekosistema-1603666309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, денис паслер