В Новосибирской области провели парад в честь столетия ветерана
08:33 26.04.2021 (обновлено: 12:16 26.04.2021)
НОВОСИБИРСК, 26 апр — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Эльмар Пелло в Новосибирской области отметил 100-летний юбилей, военные устроили для него мини-парад, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
Чествование прошло в городском доме культуры в селе Сокур Мошковского района, где проживает мужчина.
Военнослужащие в составе знаменной группы с государственным флагом России и копией Знамени Победы, взвода курсантов роты почетного караула и юнармейского парадного расчета прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение военного духового оркестра.
"Большой неожиданностью для ветерана стало онлайн-поздравление от военнослужащих и командования артиллерийского соединения ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области. Артиллеристы поздравили Эльмара Югановича с большого светодиодного экрана, который был установлен на площади", — рассказали в пресс-службе.
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Поздравить ветерана также приехали и сотрудники Дома офицеров Новосибирского гарнизона. Они исполнили знаменитые песни времен Великой Отечественной войны под аккомпанемент баяна. Также юбиляру вручили подарки и пирог.
Эльмар Юганович Пелло — участник обороны Ленинграда, разгрома немецких войск в Курляндском котле, освобождения Прибалтики. Награжден двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями "За Отвагу" медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", медалью Жукова. После войны работал в колхозе Мошковского района Новосибирской области трактористом и комбайнером.