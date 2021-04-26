https://ria.ru/20210426/parad-1729912989.html

В Новосибирской области провели парад в честь столетия ветерана

В Новосибирской области провели парад в честь столетия ветерана

Ветеран Великой Отечественной войны Эльмар Пелло в Новосибирской области отметил 100-летний юбилей, военные устроили для него мини-парад, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:33

2021-04-26T08:33

2021-04-26T12:16

хорошие новости

великая отечественная война (1941-1945)

новосибирская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 26 апр — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Эльмар Пелло в Новосибирской области отметил 100-летний юбилей, военные устроили для него мини-парад, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.Чествование прошло в городском доме культуры в селе Сокур Мошковского района, где проживает мужчина.Военнослужащие в составе знаменной группы с государственным флагом России и копией Знамени Победы, взвода курсантов роты почетного караула и юнармейского парадного расчета прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение военного духового оркестра."Большой неожиданностью для ветерана стало онлайн-поздравление от военнослужащих и командования артиллерийского соединения ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области. Артиллеристы поздравили Эльмара Югановича с большого светодиодного экрана, который был установлен на площади", — рассказали в пресс-службе.Поздравить ветерана также приехали и сотрудники Дома офицеров Новосибирского гарнизона. Они исполнили знаменитые песни времен Великой Отечественной войны под аккомпанемент баяна. Также юбиляру вручили подарки и пирог.Эльмар Юганович Пелло — участник обороны Ленинграда, разгрома немецких войск в Курляндском котле, освобождения Прибалтики. Награжден двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями "За Отвагу" медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", медалью Жукова. После войны работал в колхозе Мошковского района Новосибирской области трактористом и комбайнером.

https://ria.ru/20210425/vstrecha-1729853476.html

https://ria.ru/20210409/veteran-1727484267.html

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великая отечественная война (1941-1945), новосибирская область, общество