Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/oskar-1729923891.html
"Оскар"-2021: самые интересные и дорогие наряды на церемонии
"Оскар"-2021: самые интересные и дорогие наряды на церемонии
Несколько часов назад завершилась церемония "Оскар", которую с февраля перенесли на апрель, а вместо знаменитого театра Dolby провели в здании действующего... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:14
2021-04-26T16:36
зендая
гэри олдман
культура
стиль жизни
новости культуры
знаменитости
оскар (премия)
мода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729925135_0:103:3070:1831_1920x0_80_0_0_04098b50f821530e754248f61f26c5b8.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Несколько часов назад завершилась церемония "Оскар", которую с февраля перенесли на апрель, а вместо знаменитого театра Dolby провели в здании действующего вокзала Лос-Анджелеса. Привычное дефиле на красной дорожке тоже сильно урезали, хотя участникам вечера нарядиться это не помешало. Причем иногда они выглядели так, что было ясно: за океаном немного отвыкли от офлайн-мероприятий.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729925135_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_edbf03217f55ac126e376b9d51f1222a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зендая, гэри олдман, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, оскар (премия), мода, фото

"Оскар"-2021: самые интересные и дорогие наряды на церемонии

13:14 26.04.2021 (обновлено: 16:36 26.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Несколько часов назад завершилась церемония "Оскар", которую с февраля перенесли на апрель, а вместо знаменитого театра Dolby провели в здании действующего вокзала Лос-Анджелеса. Привычное дефиле на красной дорожке тоже сильно урезали, хотя участникам вечера нарядиться это не помешало. Причем иногда они выглядели так, что было ясно: за океаном немного отвыкли от офлайн-мероприятий.
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool

До последнего момента было вообще не ясно, состоится ли "Оскар". Так что участники вечера разделились на пофигистов и энтузиастов.

Первые демонстративно решили не заморачиваться, выбрав расслабленные, полукарантинные образы. Так поступила режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао. В ее наряде вполне можно пойти и на пикник, и на работу, и мусор вынести, ну и за "Оскаром" сходить. Белые кеды, однотонное платье в стиле casual — правда, за эту скромность отвечает Hermès.

Хлоя Чжао на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
1 из 14

До последнего момента было вообще не ясно, состоится ли "Оскар". Так что участники вечера разделились на пофигистов и энтузиастов.

Первые демонстративно решили не заморачиваться, выбрав расслабленные, полукарантинные образы. Так поступила режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао. В ее наряде вполне можно пойти и на пикник, и на работу, и мусор вынести, ну и за "Оскаром" сходить. Белые кеды, однотонное платье в стиле casual — правда, за эту скромность отвечает Hermès.

© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool

А истосковавшиеся по светским выходам нарядились в золото, красное и перья, что раньше считалось дурным вкусом. Однако теперь все это великолепие встречали с радостью. Похоже, все просто соскучились по старому доброму голливудскому шику.

Элтон Джон, наблюдавший за церемонией онлайн, пошутил, что, судя по всему, трансляция ведется откуда-то из "Старбакса". Что ж, после затяжного карантина в Голливуде уже, наверное, и в кофейне готовы выгуливать пышные "юбки принцесс" и глубокие декольте.

Вот, например, болгарская актриса Мария Бакалова в наряде Louis Vuitton, который сразу же назвали "платьем невесты". И его точно будут копировать самые модные выпускницы, школьные балы-то уже совсем скоро.

Мария Бакалова на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
2 из 14

А истосковавшиеся по светским выходам нарядились в золото, красное и перья, что раньше считалось дурным вкусом. Однако теперь все это великолепие встречали с радостью. Похоже, все просто соскучились по старому доброму голливудскому шику.

Элтон Джон, наблюдавший за церемонией онлайн, пошутил, что, судя по всему, трансляция ведется откуда-то из "Старбакса". Что ж, после затяжного карантина в Голливуде уже, наверное, и в кофейне готовы выгуливать пышные "юбки принцесс" и глубокие декольте.

Вот, например, болгарская актриса Мария Бакалова в наряде Louis Vuitton, который сразу же назвали "платьем невесты". И его точно будут копировать самые модные выпускницы, школьные балы-то уже совсем скоро.

© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S.

Кэрри Маллиган пыталась "приманить" статуэтку в золотом Valentino Couture. Не вышло. Гораздо веселее получился ее выход в платье Prada в 2010 году: тогда под конец вечера она стала отрывать от своего наряда нашитые на лиф крохотные вилочки и ножницы и раздавать их на память другим гостям.

Вообще, пока получается, что если одеться в цвет "Оскара", напротив, вряд ли его получишь. Исключение, пожалуй, только Мэрил Стрип на церемонии в 1983 году, которая ушла с наградой за "Выбор Софи".

Кэри Маллиган на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
3 из 14

Кэрри Маллиган пыталась "приманить" статуэтку в золотом Valentino Couture. Не вышло. Гораздо веселее получился ее выход в платье Prada в 2010 году: тогда под конец вечера она стала отрывать от своего наряда нашитые на лиф крохотные вилочки и ножницы и раздавать их на память другим гостям.

Вообще, пока получается, что если одеться в цвет "Оскара", напротив, вряд ли его получишь. Исключение, пожалуй, только Мэрил Стрип на церемонии в 1983 году, которая ушла с наградой за "Выбор Софи".

© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S.
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool

Однако золотая лихорадка захватила многих звезд на этой церемонии. Вот, к примеру, Андра Дэй, номинированная за главную роль в фильме о Билли Холидей, в весьма откровенном платье Vera Wang.

Андра Дэй на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
4 из 14

Однако золотая лихорадка захватила многих звезд на этой церемонии. Вот, к примеру, Андра Дэй, номинированная за главную роль в фильме о Билли Холидей, в весьма откровенном платье Vera Wang.

© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
© AP Photo / Chris Pizzello, Pool

Однако всех "золотых" девочек размахом затмил джентльмен: Лесли Одом — младший появился в костюме Brioni. Роскошном во всех смыслах: ведь, по словам стилиста Аво Ермагяна, в ткань вплетены нити из 24-каратного золота. Модники из Азербайджана и Армении наверняка уже взяли на заметку.

Лесли Одом-младший и Николетт Робинсон на красной дорожке церемонии вручения премии Оскар
5 из 14

Однако всех "золотых" девочек размахом затмил джентльмен: Лесли Одом — младший появился в костюме Brioni. Роскошном во всех смыслах: ведь, по словам стилиста Аво Ермагяна, в ткань вплетены нити из 24-каратного золота. Модники из Азербайджана и Армении наверняка уже взяли на заметку.

© AP Photo / Chris Pizzello, Pool
© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S.

В чем только не приходили на "Оскар": босиком, в кроссовках, сандалиях — так в 2019-м вышла на сцену актриса Фрэнсис МакДорманд (в этом году она получила приз за роль в ленте "Земля кочевников"). Наконец, пришла очередь и кроксов, которые наряду с уггами часто появляются в списках самой уродливой обуви.

В резиновых тапочках расхаживал диджей Questlove, "голос" барабанщика Кудряша из группы Доротеи Уильямс в мультфильме "Душа". С кроксами, будто покрашенными из аэрозольного баллончика вручную, он срифмовал скромный темный костюм.

Questlove на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
6 из 14

В чем только не приходили на "Оскар": босиком, в кроссовках, сандалиях — так в 2019-м вышла на сцену актриса Фрэнсис МакДорманд (в этом году она получила приз за роль в ленте "Земля кочевников"). Наконец, пришла очередь и кроксов, которые наряду с уггами часто появляются в списках самой уродливой обуви.

В резиновых тапочках расхаживал диджей Questlove, "голос" барабанщика Кудряша из группы Доротеи Уильямс в мультфильме "Душа". С кроксами, будто покрашенными из аэрозольного баллончика вручную, он срифмовал скромный темный костюм.

© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S.
© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S.

Мужчины вообще не сильно уступали дамам в оригинальности. Например, нарядов со смыслом, образов-заявлений, которые появлялись на прежних "Оскарах", было на удивление мало. И здесь отличился, пожалуй, только Трэвон Фри, получивший награду за лучший художественный короткометражный фильм.

На подкладке пиджака комика можно было прочитать имена темнокожих, погибших от рук американских полицейских (ход не нов: в прошлом году Натали Портман пришла в накидке с вышитым списком женщин-режиссеров, не номинированных на премию). В своей оскаровской речи Фри тоже говорил о необходимости борьбы с расизмом и полицейским произволом.

Комик Трэвона Фри на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
7 из 14

Мужчины вообще не сильно уступали дамам в оригинальности. Например, нарядов со смыслом, образов-заявлений, которые появлялись на прежних "Оскарах", было на удивление мало. И здесь отличился, пожалуй, только Трэвон Фри, получивший награду за лучший художественный короткометражный фильм.

На подкладке пиджака комика можно было прочитать имена темнокожих, погибших от рук американских полицейских (ход не нов: в прошлом году Натали Портман пришла в накидке с вышитым списком женщин-режиссеров, не номинированных на премию). В своей оскаровской речи Фри тоже говорил о необходимости борьбы с расизмом и полицейским произволом.

© REUTERS / Matt Petit/A.M.P.A.S.
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool

Вторым по популярности цветом после золотого стал, наверное, красный. Хотя этот цвет считается на "Оскаре" коварным — можно слиться с дорожкой. В разных оттенках красного были замечены режиссер документального фильма "Время" Гаррет Брэдли, Анджела Бассетт (в Alberta Ferretti), Оливия Колман (в Dior).

Однако лидер команды красных, пожалуй, Аманда Сейфрид в платье-торте Armani Privé, которому целую статью посвятил американский Vogue. Джорджо Армани создавал наряд лично, а вдохновлялся, по его словам, цветами гибискуса.

Аманда Сейфрид на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
8 из 14

Вторым по популярности цветом после золотого стал, наверное, красный. Хотя этот цвет считается на "Оскаре" коварным — можно слиться с дорожкой. В разных оттенках красного были замечены режиссер документального фильма "Время" Гаррет Брэдли, Анджела Бассетт (в Alberta Ferretti), Оливия Колман (в Dior).

Однако лидер команды красных, пожалуй, Аманда Сейфрид в платье-торте Armani Privé, которому целую статью посвятил американский Vogue. Джорджо Армани создавал наряд лично, а вдохновлялся, по его словам, цветами гибискуса.

© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool

Среди мужчин также запомнился номинированный за роль второго плана Лакит Стенфилд.

Для церемонии он выбрал обтягивающий комбинезон Saint Laurent в стиле 70-х с глубоким декольте. Дополнял наряд солидный обвес — как и положено серьезному человеку, массивная цепь на шее.

В довершение — любимый черный маникюр.

Лакит Стенфилд на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
9 из 14

Среди мужчин также запомнился номинированный за роль второго плана Лакит Стенфилд.

Для церемонии он выбрал обтягивающий комбинезон Saint Laurent в стиле 70-х с глубоким декольте. Дополнял наряд солидный обвес — как и положено серьезному человеку, массивная цепь на шее.

В довершение — любимый черный маникюр.

© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool
© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool

Гэри Олдман ногти не красил, но выглядел тоже элегантно. Своей нежно-голубой рубашкой в рюшах он явно намекал на то, что поддерживает борьбу с токсичной маскулинностью. Ну а тренд на осознанность поддержал рассудительный Хоакин Феникс: он был в смокинге Stella McCartney, который выгуливает на все награждения уже больше года. Нет, ему не лень идти в магазин — борется с перепотреблением.

Гэри Олдмен на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
10 из 14

Гэри Олдман ногти не красил, но выглядел тоже элегантно. Своей нежно-голубой рубашкой в рюшах он явно намекал на то, что поддерживает борьбу с токсичной маскулинностью. Ну а тренд на осознанность поддержал рассудительный Хоакин Феникс: он был в смокинге Stella McCartney, который выгуливает на все награждения уже больше года. Нет, ему не лень идти в магазин — борется с перепотреблением.

© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool

Лоре Дерн, которая в этот раз "Оскар" только вручала, можно присвоить титул главного "чуда в перьях" этой церемонии.

Опытные фэшен-эксперты сразу отметили отсылку к знаменитому платью-лебедю Бьорк на церемонии 2001 года — с того выхода прошло как раз 20 лет. Правда, сравнивать их можно условно, да и оммаж явно проигрывает оригиналу.

К тому же наряд Дерн, созданный Oscar de la Renta, довольно сильно "линял" на красной дорожке: видимо, страуса плохо пришили.

Лора Дерн на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
11 из 14

Лоре Дерн, которая в этот раз "Оскар" только вручала, можно присвоить титул главного "чуда в перьях" этой церемонии.

Опытные фэшен-эксперты сразу отметили отсылку к знаменитому платью-лебедю Бьорк на церемонии 2001 года — с того выхода прошло как раз 20 лет. Правда, сравнивать их можно условно, да и оммаж явно проигрывает оригиналу.

К тому же наряд Дерн, созданный Oscar de la Renta, довольно сильно "линял" на красной дорожке: видимо, страуса плохо пришили.

© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool

Реджина Кинг, открывшая церемонию "Оскар" эффектным дефиле (пожалуй, это был самый запоминающийся момент вечера), выбрала небесно-голубое платье в пол Louis Vuitton с акцентом на плечи. Тренд на этот фасон, кстати, поддержали также Реджина Кинг и Анджела Бассетт. Считается, что такой power dressing обычно возвращается в моду вместе с новой волной феминизма: дамы тяготеют к традиционно мужским силуэтам.

Реджина Кинг на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
12 из 14

Реджина Кинг, открывшая церемонию "Оскар" эффектным дефиле (пожалуй, это был самый запоминающийся момент вечера), выбрала небесно-голубое платье в пол Louis Vuitton с акцентом на плечи. Тренд на этот фасон, кстати, поддержали также Реджина Кинг и Анджела Бассетт. Считается, что такой power dressing обычно возвращается в моду вместе с новой волной феминизма: дамы тяготеют к традиционно мужским силуэтам.

© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool

Один из самых запоминающихся нарядов выбрала Зендая. Ярко-желтое платье Valentino, которое, кстати, светилось в темноте, и маска точно в цвет. Образ получился очень свежий, пляжный.

Впрочем, вряд ли на море пойдешь в колье Bvlgari с бриллиантами общим весом 183 карата, стоимость которого, как отмечает People, вместе с кольцами и серьгами доходит почти до шести миллионов долларов.

Зендая на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
13 из 14

Один из самых запоминающихся нарядов выбрала Зендая. Ярко-желтое платье Valentino, которое, кстати, светилось в темноте, и маска точно в цвет. Образ получился очень свежий, пляжный.

Впрочем, вряд ли на море пойдешь в колье Bvlgari с бриллиантами общим весом 183 карата, стоимость которого, как отмечает People, вместе с кольцами и серьгами доходит почти до шести миллионов долларов.

© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
© AP Photo / Chris Pizzello/Pool

Звезда фильма "Минари" Алан Ким уже в десять лет нашел свой бренд: пока он верен марке Thom Browne. Как и положено настоящим аристократам, костюмчик был с шортами: ведь на брюки юному джентльмену их можно сменить, только став тинейджером.

Перед важным событием Ким не забыл выгулять своего пса, а на церемонию пришел вместе с мамой Вики. Пребывал в отличном настроении: даже станцевал на красной дорожке.

Пожалуй, такого детского веселья в этом году и не хватило церемонии.

Что ж, может, в следующем году, наконец, распогодится.

Алан Ким на красной ковровой дорожке церемонии вручения Оскара
14 из 14

Звезда фильма "Минари" Алан Ким уже в десять лет нашел свой бренд: пока он верен марке Thom Browne. Как и положено настоящим аристократам, костюмчик был с шортами: ведь на брюки юному джентльмену их можно сменить, только став тинейджером.

Перед важным событием Ким не забыл выгулять своего пса, а на церемонию пришел вместе с мамой Вики. Пребывал в отличном настроении: даже станцевал на красной дорожке.

Пожалуй, такого детского веселья в этом году и не хватило церемонии.

Что ж, может, в следующем году, наконец, распогодится.

© AP Photo / Chris Pizzello/Pool
 
КультураЗендаяГэри ОлдманСтиль жизниНовости культурыЗнаменитостиОскар (премия)мода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния