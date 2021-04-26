"Оскар"-2021: самые интересные и дорогие наряды на церемонии

До последнего момента было вообще не ясно, состоится ли "Оскар". Так что участники вечера разделились на пофигистов и энтузиастов.

Первые демонстративно решили не заморачиваться, выбрав расслабленные, полукарантинные образы. Так поступила режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао. В ее наряде вполне можно пойти и на пикник, и на работу, и мусор вынести, ну и за "Оскаром" сходить. Белые кеды, однотонное платье в стиле casual — правда, за эту скромность отвечает Hermès.