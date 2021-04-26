"Оскар"-2021: самые интересные и дорогие наряды на церемонии
До последнего момента было вообще не ясно, состоится ли "Оскар". Так что участники вечера разделились на пофигистов и энтузиастов.
Первые демонстративно решили не заморачиваться, выбрав расслабленные, полукарантинные образы. Так поступила режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао. В ее наряде вполне можно пойти и на пикник, и на работу, и мусор вынести, ну и за "Оскаром" сходить. Белые кеды, однотонное платье в стиле casual — правда, за эту скромность отвечает Hermès.
До последнего момента было вообще не ясно, состоится ли "Оскар". Так что участники вечера разделились на пофигистов и энтузиастов.
Первые демонстративно решили не заморачиваться, выбрав расслабленные, полукарантинные образы. Так поступила режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао. В ее наряде вполне можно пойти и на пикник, и на работу, и мусор вынести, ну и за "Оскаром" сходить. Белые кеды, однотонное платье в стиле casual — правда, за эту скромность отвечает Hermès.
А истосковавшиеся по светским выходам нарядились в золото, красное и перья, что раньше считалось дурным вкусом. Однако теперь все это великолепие встречали с радостью. Похоже, все просто соскучились по старому доброму голливудскому шику.
Элтон Джон, наблюдавший за церемонией онлайн, пошутил, что, судя по всему, трансляция ведется откуда-то из "Старбакса". Что ж, после затяжного карантина в Голливуде уже, наверное, и в кофейне готовы выгуливать пышные "юбки принцесс" и глубокие декольте.
Вот, например, болгарская актриса Мария Бакалова в наряде Louis Vuitton, который сразу же назвали "платьем невесты". И его точно будут копировать самые модные выпускницы, школьные балы-то уже совсем скоро.
А истосковавшиеся по светским выходам нарядились в золото, красное и перья, что раньше считалось дурным вкусом. Однако теперь все это великолепие встречали с радостью. Похоже, все просто соскучились по старому доброму голливудскому шику.
Элтон Джон, наблюдавший за церемонией онлайн, пошутил, что, судя по всему, трансляция ведется откуда-то из "Старбакса". Что ж, после затяжного карантина в Голливуде уже, наверное, и в кофейне готовы выгуливать пышные "юбки принцесс" и глубокие декольте.
Вот, например, болгарская актриса Мария Бакалова в наряде Louis Vuitton, который сразу же назвали "платьем невесты". И его точно будут копировать самые модные выпускницы, школьные балы-то уже совсем скоро.
Кэрри Маллиган пыталась "приманить" статуэтку в золотом Valentino Couture. Не вышло. Гораздо веселее получился ее выход в платье Prada в 2010 году: тогда под конец вечера она стала отрывать от своего наряда нашитые на лиф крохотные вилочки и ножницы и раздавать их на память другим гостям.
Вообще, пока получается, что если одеться в цвет "Оскара", напротив, вряд ли его получишь. Исключение, пожалуй, только Мэрил Стрип на церемонии в 1983 году, которая ушла с наградой за "Выбор Софи".
Кэрри Маллиган пыталась "приманить" статуэтку в золотом Valentino Couture. Не вышло. Гораздо веселее получился ее выход в платье Prada в 2010 году: тогда под конец вечера она стала отрывать от своего наряда нашитые на лиф крохотные вилочки и ножницы и раздавать их на память другим гостям.
Вообще, пока получается, что если одеться в цвет "Оскара", напротив, вряд ли его получишь. Исключение, пожалуй, только Мэрил Стрип на церемонии в 1983 году, которая ушла с наградой за "Выбор Софи".
Однако золотая лихорадка захватила многих звезд на этой церемонии. Вот, к примеру, Андра Дэй, номинированная за главную роль в фильме о Билли Холидей, в весьма откровенном платье Vera Wang.
Однако золотая лихорадка захватила многих звезд на этой церемонии. Вот, к примеру, Андра Дэй, номинированная за главную роль в фильме о Билли Холидей, в весьма откровенном платье Vera Wang.
Однако всех "золотых" девочек размахом затмил джентльмен: Лесли Одом — младший появился в костюме Brioni. Роскошном во всех смыслах: ведь, по словам стилиста Аво Ермагяна, в ткань вплетены нити из 24-каратного золота. Модники из Азербайджана и Армении наверняка уже взяли на заметку.
Однако всех "золотых" девочек размахом затмил джентльмен: Лесли Одом — младший появился в костюме Brioni. Роскошном во всех смыслах: ведь, по словам стилиста Аво Ермагяна, в ткань вплетены нити из 24-каратного золота. Модники из Азербайджана и Армении наверняка уже взяли на заметку.
В чем только не приходили на "Оскар": босиком, в кроссовках, сандалиях — так в 2019-м вышла на сцену актриса Фрэнсис МакДорманд (в этом году она получила приз за роль в ленте "Земля кочевников"). Наконец, пришла очередь и кроксов, которые наряду с уггами часто появляются в списках самой уродливой обуви.
В резиновых тапочках расхаживал диджей Questlove, "голос" барабанщика Кудряша из группы Доротеи Уильямс в мультфильме "Душа". С кроксами, будто покрашенными из аэрозольного баллончика вручную, он срифмовал скромный темный костюм.
В чем только не приходили на "Оскар": босиком, в кроссовках, сандалиях — так в 2019-м вышла на сцену актриса Фрэнсис МакДорманд (в этом году она получила приз за роль в ленте "Земля кочевников"). Наконец, пришла очередь и кроксов, которые наряду с уггами часто появляются в списках самой уродливой обуви.
В резиновых тапочках расхаживал диджей Questlove, "голос" барабанщика Кудряша из группы Доротеи Уильямс в мультфильме "Душа". С кроксами, будто покрашенными из аэрозольного баллончика вручную, он срифмовал скромный темный костюм.
Мужчины вообще не сильно уступали дамам в оригинальности. Например, нарядов со смыслом, образов-заявлений, которые появлялись на прежних "Оскарах", было на удивление мало. И здесь отличился, пожалуй, только Трэвон Фри, получивший награду за лучший художественный короткометражный фильм.
На подкладке пиджака комика можно было прочитать имена темнокожих, погибших от рук американских полицейских (ход не нов: в прошлом году Натали Портман пришла в накидке с вышитым списком женщин-режиссеров, не номинированных на премию). В своей оскаровской речи Фри тоже говорил о необходимости борьбы с расизмом и полицейским произволом.
Мужчины вообще не сильно уступали дамам в оригинальности. Например, нарядов со смыслом, образов-заявлений, которые появлялись на прежних "Оскарах", было на удивление мало. И здесь отличился, пожалуй, только Трэвон Фри, получивший награду за лучший художественный короткометражный фильм.
На подкладке пиджака комика можно было прочитать имена темнокожих, погибших от рук американских полицейских (ход не нов: в прошлом году Натали Портман пришла в накидке с вышитым списком женщин-режиссеров, не номинированных на премию). В своей оскаровской речи Фри тоже говорил о необходимости борьбы с расизмом и полицейским произволом.
Вторым по популярности цветом после золотого стал, наверное, красный. Хотя этот цвет считается на "Оскаре" коварным — можно слиться с дорожкой. В разных оттенках красного были замечены режиссер документального фильма "Время" Гаррет Брэдли, Анджела Бассетт (в Alberta Ferretti), Оливия Колман (в Dior).
Однако лидер команды красных, пожалуй, Аманда Сейфрид в платье-торте Armani Privé, которому целую статью посвятил американский Vogue. Джорджо Армани создавал наряд лично, а вдохновлялся, по его словам, цветами гибискуса.
Вторым по популярности цветом после золотого стал, наверное, красный. Хотя этот цвет считается на "Оскаре" коварным — можно слиться с дорожкой. В разных оттенках красного были замечены режиссер документального фильма "Время" Гаррет Брэдли, Анджела Бассетт (в Alberta Ferretti), Оливия Колман (в Dior).
Однако лидер команды красных, пожалуй, Аманда Сейфрид в платье-торте Armani Privé, которому целую статью посвятил американский Vogue. Джорджо Армани создавал наряд лично, а вдохновлялся, по его словам, цветами гибискуса.
Среди мужчин также запомнился номинированный за роль второго плана Лакит Стенфилд.
Для церемонии он выбрал обтягивающий комбинезон Saint Laurent в стиле 70-х с глубоким декольте. Дополнял наряд солидный обвес — как и положено серьезному человеку, массивная цепь на шее.
В довершение — любимый черный маникюр.
Среди мужчин также запомнился номинированный за роль второго плана Лакит Стенфилд.
Для церемонии он выбрал обтягивающий комбинезон Saint Laurent в стиле 70-х с глубоким декольте. Дополнял наряд солидный обвес — как и положено серьезному человеку, массивная цепь на шее.
В довершение — любимый черный маникюр.
Гэри Олдман ногти не красил, но выглядел тоже элегантно. Своей нежно-голубой рубашкой в рюшах он явно намекал на то, что поддерживает борьбу с токсичной маскулинностью. Ну а тренд на осознанность поддержал рассудительный Хоакин Феникс: он был в смокинге Stella McCartney, который выгуливает на все награждения уже больше года. Нет, ему не лень идти в магазин — борется с перепотреблением.
Гэри Олдман ногти не красил, но выглядел тоже элегантно. Своей нежно-голубой рубашкой в рюшах он явно намекал на то, что поддерживает борьбу с токсичной маскулинностью. Ну а тренд на осознанность поддержал рассудительный Хоакин Феникс: он был в смокинге Stella McCartney, который выгуливает на все награждения уже больше года. Нет, ему не лень идти в магазин — борется с перепотреблением.
Лоре Дерн, которая в этот раз "Оскар" только вручала, можно присвоить титул главного "чуда в перьях" этой церемонии.
Опытные фэшен-эксперты сразу отметили отсылку к знаменитому платью-лебедю Бьорк на церемонии 2001 года — с того выхода прошло как раз 20 лет. Правда, сравнивать их можно условно, да и оммаж явно проигрывает оригиналу.
К тому же наряд Дерн, созданный Oscar de la Renta, довольно сильно "линял" на красной дорожке: видимо, страуса плохо пришили.
Лоре Дерн, которая в этот раз "Оскар" только вручала, можно присвоить титул главного "чуда в перьях" этой церемонии.
Опытные фэшен-эксперты сразу отметили отсылку к знаменитому платью-лебедю Бьорк на церемонии 2001 года — с того выхода прошло как раз 20 лет. Правда, сравнивать их можно условно, да и оммаж явно проигрывает оригиналу.
К тому же наряд Дерн, созданный Oscar de la Renta, довольно сильно "линял" на красной дорожке: видимо, страуса плохо пришили.
Реджина Кинг, открывшая церемонию "Оскар" эффектным дефиле (пожалуй, это был самый запоминающийся момент вечера), выбрала небесно-голубое платье в пол Louis Vuitton с акцентом на плечи. Тренд на этот фасон, кстати, поддержали также Реджина Кинг и Анджела Бассетт. Считается, что такой power dressing обычно возвращается в моду вместе с новой волной феминизма: дамы тяготеют к традиционно мужским силуэтам.
Реджина Кинг, открывшая церемонию "Оскар" эффектным дефиле (пожалуй, это был самый запоминающийся момент вечера), выбрала небесно-голубое платье в пол Louis Vuitton с акцентом на плечи. Тренд на этот фасон, кстати, поддержали также Реджина Кинг и Анджела Бассетт. Считается, что такой power dressing обычно возвращается в моду вместе с новой волной феминизма: дамы тяготеют к традиционно мужским силуэтам.
Один из самых запоминающихся нарядов выбрала Зендая. Ярко-желтое платье Valentino, которое, кстати, светилось в темноте, и маска точно в цвет. Образ получился очень свежий, пляжный.
Впрочем, вряд ли на море пойдешь в колье Bvlgari с бриллиантами общим весом 183 карата, стоимость которого, как отмечает People, вместе с кольцами и серьгами доходит почти до шести миллионов долларов.
Один из самых запоминающихся нарядов выбрала Зендая. Ярко-желтое платье Valentino, которое, кстати, светилось в темноте, и маска точно в цвет. Образ получился очень свежий, пляжный.
Впрочем, вряд ли на море пойдешь в колье Bvlgari с бриллиантами общим весом 183 карата, стоимость которого, как отмечает People, вместе с кольцами и серьгами доходит почти до шести миллионов долларов.
Звезда фильма "Минари" Алан Ким уже в десять лет нашел свой бренд: пока он верен марке Thom Browne. Как и положено настоящим аристократам, костюмчик был с шортами: ведь на брюки юному джентльмену их можно сменить, только став тинейджером.
Перед важным событием Ким не забыл выгулять своего пса, а на церемонию пришел вместе с мамой Вики. Пребывал в отличном настроении: даже станцевал на красной дорожке.
Пожалуй, такого детского веселья в этом году и не хватило церемонии.
Что ж, может, в следующем году, наконец, распогодится.
Звезда фильма "Минари" Алан Ким уже в десять лет нашел свой бренд: пока он верен марке Thom Browne. Как и положено настоящим аристократам, костюмчик был с шортами: ведь на брюки юному джентльмену их можно сменить, только став тинейджером.
Перед важным событием Ким не забыл выгулять своего пса, а на церемонию пришел вместе с мамой Вики. Пребывал в отличном настроении: даже станцевал на красной дорожке.
Пожалуй, такого детского веселья в этом году и не хватило церемонии.
Что ж, может, в следующем году, наконец, распогодится.