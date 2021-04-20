Самые обсуждаемые платья за всю историю вручения премии "Оскар"
Элегантное платье, в котором Одри Хепберн получила "Оскар" в 1954 году за роль в фильме "Римские каникулы", создал дизайнер студии Paramount Эдит Хед. Героиня актрисы, принцесса Анна, появилась в нем в финальных сценах картины. Однако платье так понравилось Одри, что она попросила модельера Юбера Живанши переделать его для красной дорожки.
В 2011-м платье, которое Хепберн называла "счастливым", продали на аукционе за 140 тысяч долларов.
Элегантное платье, в котором Одри Хепберн получила "Оскар" в 1954 году за роль в фильме "Римские каникулы", создал дизайнер студии Paramount Эдит Хед. Героиня актрисы, принцесса Анна, появилась в нем в финальных сценах картины. Однако платье так понравилось Одри, что она попросила модельера Юбера Живанши переделать его для красной дорожки.
В 2011-м платье, которое Хепберн называла "счастливым", продали на аукционе за 140 тысяч долларов.
Помимо наряда для Одри, легендарная Эдит Хед создала еще одно знаковое платье "Оскара" — для Грейс Келли. Тем вечером в 1955 году актриса унесла с церемонии почетную статуэтку за роль в фильме "Деревенская девушка".
Сейчас платье кажется довольно простым по крою: классический силуэт, драпировка на бедрах. Однако это классика гламура по-американски. Тут главное в цвете — невероятном оттенке ледяного голубого, выгодно подчеркивавшем холодную красоту Грейс. Кстати, это один из самых дорогих нарядов в истории церемонии. Только атлас, из которого его сшили, стоил четыре тысячи долларов.
Помимо наряда для Одри, легендарная Эдит Хед создала еще одно знаковое платье "Оскара" — для Грейс Келли. Тем вечером в 1955 году актриса унесла с церемонии почетную статуэтку за роль в фильме "Деревенская девушка".
Сейчас платье кажется довольно простым по крою: классический силуэт, драпировка на бедрах. Однако это классика гламура по-американски. Тут главное в цвете — невероятном оттенке ледяного голубого, выгодно подчеркивавшем холодную красоту Грейс. Кстати, это один из самых дорогих нарядов в истории церемонии. Только атлас, из которого его сшили, стоил четыре тысячи долларов.
"Ой, я и не знала, что оно окажется прозрачным!" — оправдывалась Барбра Стрейзанд. В свете софитов костюм, который сделал для "смешной девчонки" канадский дизайнер Арнольд Скази, предательски просвечивал.
Зато актриса стала главной звездой вечера, получив сразу две награды: и за роль, и за самый безвкусный наряд, открыв эпоху "голых" платьев. Случилось это в 1969-м.
Для дизайнера, кстати, "промах" обернулся прорывом в карьере. Позже у Скази одевались первые леди: Барбара Буш, Хилари Клинтон — видимо, им тоже было нечего скрывать.
"Ой, я и не знала, что оно окажется прозрачным!" — оправдывалась Барбра Стрейзанд. В свете софитов костюм, который сделал для "смешной девчонки" канадский дизайнер Арнольд Скази, предательски просвечивал.
Зато актриса стала главной звездой вечера, получив сразу две награды: и за роль, и за самый безвкусный наряд, открыв эпоху "голых" платьев. Случилось это в 1969-м.
Для дизайнера, кстати, "промах" обернулся прорывом в карьере. Позже у Скази одевались первые леди: Барбара Буш, Хилари Клинтон — видимо, им тоже было нечего скрывать.
По откровенности Стрейзанд в 1986-м превзошла Шер. Этот экзотический ансамбль для нее создал Боб Маки.
Кожаные брюки, топик с блестками, черная накидка из кашемира, а на голове — диковинный головной убор из 800 петушиных перьев.
Позже Шер признавалась, что хотела эпатировать академиков, которые, как казалось певице, ее недолюбливали.
По откровенности Стрейзанд в 1986-м превзошла Шер. Этот экзотический ансамбль для нее создал Боб Маки.
Кожаные брюки, топик с блестками, черная накидка из кашемира, а на голове — диковинный головной убор из 800 петушиных перьев.
Позже Шер признавалась, что хотела эпатировать академиков, которые, как казалось певице, ее недолюбливали.
Запомниться элегантностью в стиле Грейс Келли, а не эпатажем гораздо сложнее, но это удалось Гвинет Пэлтроу на вручении премии "Оскар" в 1999 году.
Ее бледно-розовое платье Ralph Lauren с тонкими бретелями и прозрачным шарфом одобрили и модные критики, и публика.
Запомниться элегантностью в стиле Грейс Келли, а не эпатажем гораздо сложнее, но это удалось Гвинет Пэлтроу на вручении премии "Оскар" в 1999 году.
Ее бледно-розовое платье Ralph Lauren с тонкими бретелями и прозрачным шарфом одобрили и модные критики, и публика.
Парадокс: это платье постоянно появляется в списках и лучших, и худших нарядов за всю историю "Оскара".
По сути, творение дизайнера из Македонии Марьяна Пежоски, созданное специально для церемонии, представляет собой комбинезон, на который нашит лебедь.
Одного этого было бы уже достаточно, но Бьорк устроила настоящий перформанс: "несла" яйца, роняя на красную дорожку овальную белую сумочку.
Спустя 13 лет, в 2014-м, модный дом Valentino включил копию этого платья в весеннюю коллекцию от кутюр.
Парадокс: это платье постоянно появляется в списках и лучших, и худших нарядов за всю историю "Оскара".
По сути, творение дизайнера из Македонии Марьяна Пежоски, созданное специально для церемонии, представляет собой комбинезон, на который нашит лебедь.
Одного этого было бы уже достаточно, но Бьорк устроила настоящий перформанс: "несла" яйца, роняя на красную дорожку овальную белую сумочку.
Спустя 13 лет, в 2014-м, модный дом Valentino включил копию этого платья в весеннюю коллекцию от кутюр.
Робертс вспоминает, что в 2001 году наряд выбрала вопреки совету десятилетней племянницы. Девочка выпалила на примерке, что из-за черно-белых полосок Джулия похожа на скунса.
Однако в итоге платье признали одним из самых элегантных в истории кинопремии. А сколько его копий потом раскупили выпускницы, стремившиеся повторить этот образ на школьном балу!
Актриса нарушила негласную голливудскую традицию приходить на церемонию в новых нарядах. Она выбрала платье Valentino из коллекции 1992 года, которую мастер тогда посвятил легендам мирового кинематографа.
Робертс вспоминает, что в 2001 году наряд выбрала вопреки совету десятилетней племянницы. Девочка выпалила на примерке, что из-за черно-белых полосок Джулия похожа на скунса.
Однако в итоге платье признали одним из самых элегантных в истории кинопремии. А сколько его копий потом раскупили выпускницы, стремившиеся повторить этот образ на школьном балу!
Актриса нарушила негласную голливудскую традицию приходить на церемонию в новых нарядах. Она выбрала платье Valentino из коллекции 1992 года, которую мастер тогда посвятил легендам мирового кинематографа.
Элегантное бархатное платье Atelier Versace, в котором Анджелина Джоли приехала с Брэдом Питтом на церемонию в 2012-м, стало источником мемов и шуток.
Дело в том, что правая нога актрисы словно жила своей жизнью — настолько эффектно она ее постоянно выставляла. Неудивительно, что у этой части тела Джоли даже появился отдельный аккаунт в твиттере.
Элегантное бархатное платье Atelier Versace, в котором Анджелина Джоли приехала с Брэдом Питтом на церемонию в 2012-м, стало источником мемов и шуток.
Дело в том, что правая нога актрисы словно жила своей жизнью — настолько эффектно она ее постоянно выставляла. Неудивительно, что у этой части тела Джоли даже появился отдельный аккаунт в твиттере.
С Дженнифер Лоуренс часто происходят забавные истории, но этот вечер в 2013-м ей запомнится надолго. Поднимаясь на сцену за наградой в номинации "Лучшая женская роль", она упала. То ли актрису подвели туфли на высоком каблуке, то ли длинный шлейф, то ли цена давила (платье Dior стоило четыре миллиона долларов), а может — и все вместе.
С Дженнифер Лоуренс часто происходят забавные истории, но этот вечер в 2013-м ей запомнится надолго. Поднимаясь на сцену за наградой в номинации "Лучшая женская роль", она упала. То ли актрису подвели туфли на высоком каблуке, то ли длинный шлейф, то ли цена давила (платье Dior стоило четыре миллиона долларов), а может — и все вместе.
В 2019-м звезда сериала "Поза" Билли Портер стал самой обсуждаемой персоной на церемонии, затмив всех дам. Верх его образа со смокингом и бабочкой полностью соответствовал дресс-коду, а ниже начиналась провокация: вместо отутюженных брюк — пышная длинная юбка.
Необычный наряд, который спровоцировал множество фотожаб, придумал американский модельер Кристиан Сириано, самый молодой победитель реалити-шоу "Подиум".
В 2019-м звезда сериала "Поза" Билли Портер стал самой обсуждаемой персоной на церемонии, затмив всех дам. Верх его образа со смокингом и бабочкой полностью соответствовал дресс-коду, а ниже начиналась провокация: вместо отутюженных брюк — пышная длинная юбка.
Необычный наряд, который спровоцировал множество фотожаб, придумал американский модельер Кристиан Сириано, самый молодой победитель реалити-шоу "Подиум".
У Натали Портман на церемонии в прошлом году был не просто элегантный наряд, а настоящий политический манифест. На черной длинной накидке Dior вышили фамилии женщин-режиссеров, которые не получили номинации на "Оскар", хотя могли бы.
В интервью актриса подчеркивала, что в индустрии кино по-прежнему сильный гендерный дисбаланс и фильмы в основном снимают мужчины.
Посмотрим, сколько нарядов с гражданской позицией и скрытым смыслом появится на предстоящей церемонии. Или хотя бы просто красивых, которые останутся в истории моды.
У Натали Портман на церемонии в прошлом году был не просто элегантный наряд, а настоящий политический манифест. На черной длинной накидке Dior вышили фамилии женщин-режиссеров, которые не получили номинации на "Оскар", хотя могли бы.
В интервью актриса подчеркивала, что в индустрии кино по-прежнему сильный гендерный дисбаланс и фильмы в основном снимают мужчины.
Посмотрим, сколько нарядов с гражданской позицией и скрытым смыслом появится на предстоящей церемонии. Или хотя бы просто красивых, которые останутся в истории моды.