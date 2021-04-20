Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210420/oskar-1728462719.html
Самые обсуждаемые платья за всю историю вручения премии "Оскар"
Самые обсуждаемые платья за всю историю вручения премии "Оскар"
В Лос-Анджелесе готовятся к 93-й церемонии вручения премии "Оскар", важнейшему событию не только для кино-, но и для фешен-индустрии. Самые элегантные и... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:00
2021-04-20T08:05
гвинет пэлтроу
бьорк гудмундсдоттир
барбра стрейзанд
шер
знаменитости
грейс келли
одри хепберн
натали портман
анджелина джоли (войт)
джулия робертс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728437291_0:300:1828:1328_1920x0_80_0_0_01d4dac20130f0f7ee34dc1dd4c0c312.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. В Лос-Анджелесе готовятся к 93-й церемонии вручения премии "Оскар", важнейшему событию не только для кино-, но и для фешен-индустрии. Самые элегантные и странные, эпатажные и продуманные платья с красной дорожки — в материале РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728437291_0:199:1828:1570_1920x0_80_0_0_f96aca7c9797eb1b7c60af24df736787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гвинет пэлтроу, бьорк гудмундсдоттир, барбра стрейзанд, шер, знаменитости, грейс келли, одри хепберн, натали портман, анджелина джоли (войт), джулия робертс, фото, стиль жизни, оскар (премия), мода

Самые обсуждаемые платья за всю историю вручения премии "Оскар"

08:00 20.04.2021 (обновлено: 08:05 20.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. В Лос-Анджелесе готовятся к 93-й церемонии вручения премии "Оскар", важнейшему событию не только для кино-, но и для фешен-индустрии. Самые элегантные и странные, эпатажные и продуманные платья с красной дорожки — в материале РИА Новости.
© AP Photo

Элегантное платье, в котором Одри Хепберн получила "Оскар" в 1954 году за роль в фильме "Римские каникулы", создал дизайнер студии Paramount Эдит Хед. Героиня актрисы, принцесса Анна, появилась в нем в финальных сценах картины. Однако платье так понравилось Одри, что она попросила модельера Юбера Живанши переделать его для красной дорожки.

В 2011-м платье, которое Хепберн называла "счастливым", продали на аукционе за 140 тысяч долларов.

Одри Хепберн на Оскаре 1954
1 из 11

Элегантное платье, в котором Одри Хепберн получила "Оскар" в 1954 году за роль в фильме "Римские каникулы", создал дизайнер студии Paramount Эдит Хед. Героиня актрисы, принцесса Анна, появилась в нем в финальных сценах картины. Однако платье так понравилось Одри, что она попросила модельера Юбера Живанши переделать его для красной дорожки.

В 2011-м платье, которое Хепберн называла "счастливым", продали на аукционе за 140 тысяч долларов.

© AP Photo
© AP Photo

Помимо наряда для Одри, легендарная Эдит Хед создала еще одно знаковое платье "Оскара" — для Грейс Келли. Тем вечером в 1955 году актриса унесла с церемонии почетную статуэтку за роль в фильме "Деревенская девушка".

Сейчас платье кажется довольно простым по крою: классический силуэт, драпировка на бедрах. Однако это классика гламура по-американски. Тут главное в цвете — невероятном оттенке ледяного голубого, выгодно подчеркивавшем холодную красоту Грейс. Кстати, это один из самых дорогих нарядов в истории церемонии. Только атлас, из которого его сшили, стоил четыре тысячи долларов.

Грейс Келли и Марлон Брандо получают Оскар в 1955
2 из 11

Помимо наряда для Одри, легендарная Эдит Хед создала еще одно знаковое платье "Оскара" — для Грейс Келли. Тем вечером в 1955 году актриса унесла с церемонии почетную статуэтку за роль в фильме "Деревенская девушка".

Сейчас платье кажется довольно простым по крою: классический силуэт, драпировка на бедрах. Однако это классика гламура по-американски. Тут главное в цвете — невероятном оттенке ледяного голубого, выгодно подчеркивавшем холодную красоту Грейс. Кстати, это один из самых дорогих нарядов в истории церемонии. Только атлас, из которого его сшили, стоил четыре тысячи долларов.

© AP Photo
© AP Photo / George Brich

"Ой, я и не знала, что оно окажется прозрачным!" — оправдывалась Барбра Стрейзанд. В свете софитов костюм, который сделал для "смешной девчонки" канадский дизайнер Арнольд Скази, предательски просвечивал.

Зато актриса стала главной звездой вечера, получив сразу две награды: и за роль, и за самый безвкусный наряд, открыв эпоху "голых" платьев. Случилось это в 1969-м.

Для дизайнера, кстати, "промах" обернулся прорывом в карьере. Позже у Скази одевались первые леди: Барбара Буш, Хилари Клинтон — видимо, им тоже было нечего скрывать.

Барбара Стрейзанд на премии Оскар в 1969 году
3 из 11

"Ой, я и не знала, что оно окажется прозрачным!" — оправдывалась Барбра Стрейзанд. В свете софитов костюм, который сделал для "смешной девчонки" канадский дизайнер Арнольд Скази, предательски просвечивал.

Зато актриса стала главной звездой вечера, получив сразу две награды: и за роль, и за самый безвкусный наряд, открыв эпоху "голых" платьев. Случилось это в 1969-м.

Для дизайнера, кстати, "промах" обернулся прорывом в карьере. Позже у Скази одевались первые леди: Барбара Буш, Хилари Клинтон — видимо, им тоже было нечего скрывать.

© AP Photo / George Brich
© AP Photo / REED SAXON

По откровенности Стрейзанд в 1986-м превзошла Шер. Этот экзотический ансамбль для нее создал Боб Маки.

Кожаные брюки, топик с блестками, черная накидка из кашемира, а на голове — диковинный головной убор из 800 петушиных перьев.

Позже Шер признавалась, что хотела эпатировать академиков, которые, как казалось певице, ее недолюбливали.

Шер на премии Оскар в 1986 году
4 из 11

По откровенности Стрейзанд в 1986-м превзошла Шер. Этот экзотический ансамбль для нее создал Боб Маки.

Кожаные брюки, топик с блестками, черная накидка из кашемира, а на голове — диковинный головной убор из 800 петушиных перьев.

Позже Шер признавалась, что хотела эпатировать академиков, которые, как казалось певице, ее недолюбливали.

© AP Photo / REED SAXON
© AP Photo / Eric Draper

Запомниться элегантностью в стиле Грейс Келли, а не эпатажем гораздо сложнее, но это удалось Гвинет Пэлтроу на вручении премии "Оскар" в 1999 году.

Ее бледно-розовое платье Ralph Lauren с тонкими бретелями и прозрачным шарфом одобрили и модные критики, и публика.

Гвинет Пэлтроу на вручении премии Оскар в 1999 году
5 из 11

Запомниться элегантностью в стиле Грейс Келли, а не эпатажем гораздо сложнее, но это удалось Гвинет Пэлтроу на вручении премии "Оскар" в 1999 году.

Ее бледно-розовое платье Ralph Lauren с тонкими бретелями и прозрачным шарфом одобрили и модные критики, и публика.

© AP Photo / Eric Draper
© AP Photo / Kim D. Johnson

Парадокс: это платье постоянно появляется в списках и лучших, и худших нарядов за всю историю "Оскара".

По сути, творение дизайнера из Македонии Марьяна Пежоски, созданное специально для церемонии, представляет собой комбинезон, на который нашит лебедь.

Одного этого было бы уже достаточно, но Бьорк устроила настоящий перформанс: "несла" яйца, роняя на красную дорожку овальную белую сумочку.

Спустя 13 лет, в 2014-м, модный дом Valentino включил копию этого платья в весеннюю коллекцию от кутюр.

 Бьорк на вручении премии Оскар в 2001 году
6 из 11

Парадокс: это платье постоянно появляется в списках и лучших, и худших нарядов за всю историю "Оскара".

По сути, творение дизайнера из Македонии Марьяна Пежоски, созданное специально для церемонии, представляет собой комбинезон, на который нашит лебедь.

Одного этого было бы уже достаточно, но Бьорк устроила настоящий перформанс: "несла" яйца, роняя на красную дорожку овальную белую сумочку.

Спустя 13 лет, в 2014-м, модный дом Valentino включил копию этого платья в весеннюю коллекцию от кутюр.

© AP Photo / Kim D. Johnson
© AP Photo / Kevork Djansezian

Робертс вспоминает, что в 2001 году наряд выбрала вопреки совету десятилетней племянницы. Девочка выпалила на примерке, что из-за черно-белых полосок Джулия похожа на скунса.

Однако в итоге платье признали одним из самых элегантных в истории кинопремии. А сколько его копий потом раскупили выпускницы, стремившиеся повторить этот образ на школьном балу!

Актриса нарушила негласную голливудскую традицию приходить на церемонию в новых нарядах. Она выбрала платье Valentino из коллекции 1992 года, которую мастер тогда посвятил легендам мирового кинематографа.

Джулия Робертс на вручении премии Оскар в 2001 году
7 из 11

Робертс вспоминает, что в 2001 году наряд выбрала вопреки совету десятилетней племянницы. Девочка выпалила на примерке, что из-за черно-белых полосок Джулия похожа на скунса.

Однако в итоге платье признали одним из самых элегантных в истории кинопремии. А сколько его копий потом раскупили выпускницы, стремившиеся повторить этот образ на школьном балу!

Актриса нарушила негласную голливудскую традицию приходить на церемонию в новых нарядах. Она выбрала платье Valentino из коллекции 1992 года, которую мастер тогда посвятил легендам мирового кинематографа.

© AP Photo / Kevork Djansezian
© AP Photo / Amy Sancetta

Элегантное бархатное платье Atelier Versace, в котором Анджелина Джоли приехала с Брэдом Питтом на церемонию в 2012-м, стало источником мемов и шуток.

Дело в том, что правая нога актрисы словно жила своей жизнью — настолько эффектно она ее постоянно выставляла. Неудивительно, что у этой части тела Джоли даже появился отдельный аккаунт в твиттере.

Анджелина Джоли на 84-й церемонии Оскар
8 из 11

Элегантное бархатное платье Atelier Versace, в котором Анджелина Джоли приехала с Брэдом Питтом на церемонию в 2012-м, стало источником мемов и шуток.

Дело в том, что правая нога актрисы словно жила своей жизнью — настолько эффектно она ее постоянно выставляла. Неудивительно, что у этой части тела Джоли даже появился отдельный аккаунт в твиттере.

© AP Photo / Amy Sancetta
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

С Дженнифер Лоуренс часто происходят забавные истории, но этот вечер в 2013-м ей запомнится надолго. Поднимаясь на сцену за наградой в номинации "Лучшая женская роль", она упала. То ли актрису подвели туфли на высоком каблуке, то ли длинный шлейф, то ли цена давила (платье Dior стоило четыре миллиона долларов), а может — и все вместе.

Актриса Дженнифер Лоуренс оступилась на церемонии Оскар
9 из 11

С Дженнифер Лоуренс часто происходят забавные истории, но этот вечер в 2013-м ей запомнится надолго. Поднимаясь на сцену за наградой в номинации "Лучшая женская роль", она упала. То ли актрису подвели туфли на высоком каблуке, то ли длинный шлейф, то ли цена давила (платье Dior стоило четыре миллиона долларов), а может — и все вместе.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© AFP 2021 / Mark Ralston

В 2019-м звезда сериала "Поза" Билли Портер стал самой обсуждаемой персоной на церемонии, затмив всех дам. Верх его образа со смокингом и бабочкой полностью соответствовал дресс-коду, а ниже начиналась провокация: вместо отутюженных брюк — пышная длинная юбка.

Необычный наряд, который спровоцировал множество фотожаб, придумал американский модельер Кристиан Сириано, самый молодой победитель реалити-шоу "Подиум".

Билли Портер на церемонии вручения премии Оскар
10 из 11

В 2019-м звезда сериала "Поза" Билли Портер стал самой обсуждаемой персоной на церемонии, затмив всех дам. Верх его образа со смокингом и бабочкой полностью соответствовал дресс-коду, а ниже начиналась провокация: вместо отутюженных брюк — пышная длинная юбка.

Необычный наряд, который спровоцировал множество фотожаб, придумал американский модельер Кристиан Сириано, самый молодой победитель реалити-шоу "Подиум".

© AFP 2021 / Mark Ralston
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss

У Натали Портман на церемонии в прошлом году был не просто элегантный наряд, а настоящий политический манифест. На черной длинной накидке Dior вышили фамилии женщин-режиссеров, которые не получили номинации на "Оскар", хотя могли бы.

В интервью актриса подчеркивала, что в индустрии кино по-прежнему сильный гендерный дисбаланс и фильмы в основном снимают мужчины.

Посмотрим, сколько нарядов с гражданской позицией и скрытым смыслом появится на предстоящей церемонии. Или хотя бы просто красивых, которые останутся в истории моды.

Актриса Натали Портман на церемонии вручения премии Оскар
11 из 11

У Натали Портман на церемонии в прошлом году был не просто элегантный наряд, а настоящий политический манифест. На черной длинной накидке Dior вышили фамилии женщин-режиссеров, которые не получили номинации на "Оскар", хотя могли бы.

В интервью актриса подчеркивала, что в индустрии кино по-прежнему сильный гендерный дисбаланс и фильмы в основном снимают мужчины.

Посмотрим, сколько нарядов с гражданской позицией и скрытым смыслом появится на предстоящей церемонии. Или хотя бы просто красивых, которые останутся в истории моды.

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
 
КультураГвинет ПэлтроуБьорк ГудмундсдоттирБарбра СтрейзандШерЗнаменитостиГрейс КеллиОдри ХепбернНатали ПортманАнджелина Джоли (Войт)Джулия РобертсСтиль жизниОскар (премия)мода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
Лента новостейМолния