Самые обсуждаемые платья за всю историю вручения премии "Оскар"

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Элегантное платье, в котором Одри Хепберн получила "Оскар" в 1954 году за роль в фильме "Римские каникулы", создал дизайнер студии Paramount Эдит Хед. Героиня актрисы, принцесса Анна, появилась в нем в финальных сценах картины. Однако платье так понравилось Одри, что она попросила модельера Юбера Живанши переделать его для красной дорожки.

В 2011-м платье, которое Хепберн называла "счастливым", продали на аукционе за 140 тысяч долларов.