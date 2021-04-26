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В Совфеде предложили ввести отраслевую оплату труда в здравоохранении
В Совфеде предложили ввести отраслевую оплату труда в здравоохранении
Парламентарии предлагают перейти на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников на всей территории страны, в том числе установление единого перечня... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:37
2021-04-26T11:37
2021-04-26T11:37
татьяна кусайко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Парламентарии предлагают перейти на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников на всей территории страны, в том числе установление единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат, заявила на заседании президиума Совета законодателей замглавы социального комитета СФ Татьяна Кусайко."Отрасль столкнулась с острым дефицитом врачей и медицинских работников среднего звена на фоне пандемии. В 2020 году профессия врача стала наиболее востребованной на рынке труда. Дефицит медицинских кадров является системной проблемой, которая сказывается на доступности и качестве медицинской помощи в стране", - сказала Кусайко о предложениях, подготовленных к заседанию Совета законодателей.По словам сенатора, для ее решения необходимо принять ряд мер, а именно: "Переход на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников на всей территории страны, в том числе установление единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат; включение мероприятий по строительству служебного жилья для участников программы "Земский доктор" в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".Также Кусайко указала на необходимость обеспечения служебным жильем с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников первичного звена; увеличения приема на целевое обучение и объемов государственного задания; предоставления медицинским работникам адресных мер социальной поддержки."Этот комплекс мероприятий позволит к концу 2024 года увеличить численность врачей по сравнению с 2017 годом на 9% (до 598 тысяч специалистов) и среднего медицинского персонала – на 10,2% (до 1 миллиона 396 тысяч специалистов)", - заключила она.
https://ria.ru/20210426/yarovaya-1729943564.html
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татьяна кусайко, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Парламентарии предлагают перейти на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников на всей территории страны, в том числе установление единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат, заявила на заседании президиума Совета законодателей замглавы социального комитета СФ Татьяна Кусайко
.
"Отрасль столкнулась с острым дефицитом врачей и медицинских работников среднего звена на фоне пандемии. В 2020 году профессия врача стала наиболее востребованной на рынке труда. Дефицит медицинских кадров является системной проблемой, которая сказывается на доступности и качестве медицинской помощи в стране", - сказала Кусайко о предложениях, подготовленных к заседанию Совета законодателей.
По словам сенатора, для ее решения необходимо принять ряд мер, а именно: "Переход на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников на всей территории страны, в том числе установление единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат; включение мероприятий по строительству служебного жилья для участников программы "Земский доктор" в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".
Также Кусайко указала на необходимость обеспечения служебным жильем с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников первичного звена; увеличения приема на целевое обучение и объемов государственного задания; предоставления медицинским работникам адресных мер социальной поддержки.
"Этот комплекс мероприятий позволит к концу 2024 года увеличить численность врачей по сравнению с 2017 годом на 9% (до 598 тысяч специалистов) и среднего медицинского персонала – на 10,2% (до 1 миллиона 396 тысяч специалистов)", - заключила она.