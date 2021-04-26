Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/oplata-1729944144.html
В Совфеде предложили ввести отраслевую оплату труда в здравоохранении
В Совфеде предложили ввести отраслевую оплату труда в здравоохранении
Парламентарии предлагают перейти на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников на всей территории страны, в том числе установление единого перечня... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:37
2021-04-26T11:37
татьяна кусайко
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Парламентарии предлагают перейти на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников на всей территории страны, в том числе установление единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат, заявила на заседании президиума Совета законодателей замглавы социального комитета СФ Татьяна Кусайко."Отрасль столкнулась с острым дефицитом врачей и медицинских работников среднего звена на фоне пандемии. В 2020 году профессия врача стала наиболее востребованной на рынке труда. Дефицит медицинских кадров является системной проблемой, которая сказывается на доступности и качестве медицинской помощи в стране", - сказала Кусайко о предложениях, подготовленных к заседанию Совета законодателей.По словам сенатора, для ее решения необходимо принять ряд мер, а именно: "Переход на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников на всей территории страны, в том числе установление единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат; включение мероприятий по строительству служебного жилья для участников программы "Земский доктор" в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".Также Кусайко указала на необходимость обеспечения служебным жильем с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников первичного звена; увеличения приема на целевое обучение и объемов государственного задания; предоставления медицинским работникам адресных мер социальной поддержки."Этот комплекс мероприятий позволит к концу 2024 года увеличить численность врачей по сравнению с 2017 годом на 9% (до 598 тысяч специалистов) и среднего медицинского персонала – на 10,2% (до 1 миллиона 396 тысяч специалистов)", - заключила она.
https://ria.ru/20210426/yarovaya-1729943564.html
https://ria.ru/20210421/modernizatsiya-1729296647.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна кусайко, совет федерации рф, общество

В Совфеде предложили ввести отраслевую оплату труда в здравоохранении

11:37 26.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Парламентарии предлагают перейти на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников на всей территории страны, в том числе установление единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат, заявила на заседании президиума Совета законодателей замглавы социального комитета СФ Татьяна Кусайко.
"Отрасль столкнулась с острым дефицитом врачей и медицинских работников среднего звена на фоне пандемии. В 2020 году профессия врача стала наиболее востребованной на рынке труда. Дефицит медицинских кадров является системной проблемой, которая сказывается на доступности и качестве медицинской помощи в стране", - сказала Кусайко о предложениях, подготовленных к заседанию Совета законодателей.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 11:36
Яровая предложила провести аудит информсистем в здравоохранении
По словам сенатора, для ее решения необходимо принять ряд мер, а именно: "Переход на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников на всей территории страны, в том числе установление единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат; включение мероприятий по строительству служебного жилья для участников программы "Земский доктор" в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".
Также Кусайко указала на необходимость обеспечения служебным жильем с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников первичного звена; увеличения приема на целевое обучение и объемов государственного задания; предоставления медицинским работникам адресных мер социальной поддержки.
"Этот комплекс мероприятий позволит к концу 2024 года увеличить численность врачей по сравнению с 2017 годом на 9% (до 598 тысяч специалистов) и среднего медицинского персонала – на 10,2% (до 1 миллиона 396 тысяч специалистов)", - заключила она.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 14:51
Мурашко оценил модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах
 
Татьяна КусайкоСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния