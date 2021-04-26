Гражданские врачи регулярно посещали Навального, сообщила Москалькова
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Алексея Навального с 24 марта по 20 апреля регулярно посещали гражданские врачи, имеются их экспертные заключения, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Москалькова ранее сообщала журналистам, что Навального посещали гражданские врачи, не из системы ФСИН, есть их заключение, что с согласия пациента продолжаются капельницы питательной смеси, и она "пока никаких серьезных опасений в этом заключении не нашла".
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"В связи с обращениями в мой адрес ряда СМИ запросила и получила все заключения гражданских врачей (не из системы ФСИН), обследовавших Алексея Навального, ознакомилась с ними", - приводит пресс-служба слова Москальковой.
По информации уполномоченного, с 24 марта по 20 апреля Навального регулярно посещали в том числе и гражданские врачи: рентгенолог, нейрохирург, невролог, нефролог, гастроэнтеролог и другие.
"В материалах представлены анализы, экспертные заключения врачей Владимирской областной клинической больницы, письменные заключения гражданских врачей", - добавила Москалькова.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В пятницу Навальный заявил, что завершает голодовку.
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