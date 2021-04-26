https://ria.ru/20210426/navalnyy-1729999320.html

Навальный подал в суд на колонию

Навальный подал в суд на колонию

Петушинский районный суд Владимирской области получил три иска от Алексея Навального к исправительной колонии, где он отбывает срок: блогер жалуется на невыдачу РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:24

2021-04-26T15:24

2021-04-26T15:24

россия

бруно лепру

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

франция

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 апр - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области получил три иска от Алексея Навального к исправительной колонии, где он отбывает срок: блогер жалуется на невыдачу книг, признание склонным к побегу и цензуру газет, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в понедельник."Просит признать незаконным решение об отказе приобретенных ему книг, что ему не выдают. Признать незаконными действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега. И признать незаконным действия сотрудников ИК-2 по цензуре получаемых Навальным газет, а именно изъятие из газет путем вырезки некоторых статей", - рассказала в суде.Материалы, поданные адвокатом блогера Вадимом Кобзевым, "отписаны судьям", в производство пока не приняты, уточнили в пресс-службе. Суду предстоит решить, относятся ли затрагиваемые вопросы к его компетенции и, если да, правильно ли оформлены иски. В случае положительного ответа, будут назначены заседания, если нет - иски вернут защите.Кроме того, ранее защита Навального заявила, что опротестовала публикацию видеокадров с блогером из колонии, появившихся на новостном портале Life. По оценке адвокатов, публикация "абсолютно незаконна", при этом не уточнялось, в какую инстанцию и в каком формате был подан иск. В Петушинском районном суде РИА Новости сегодня пояснили, что туда такой иск не поступал.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210426/shtaby-1729947230.html

https://ria.ru/20210423/navalnyy-1729646881.html

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россия, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, происшествия