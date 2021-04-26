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Детский тренер в Волгограде получил 15 лет за насилие над воспитанницей
Детский тренер в Волгограде получил 15 лет за насилие над воспитанницей
Суд в Волгограде приговорил детского тренера по тхэквондо к 15 годам колонии строгого режима за надругательство над своей воспитанницей, сообщила журналистам в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:51
2021-04-26T17:51
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 26 апр - РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил детского тренера по тхэквондо к 15 годам колонии строгого режима за надругательство над своей воспитанницей, сообщила журналистам в понедельник старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По информации ведомства, волгоградский тренер по тхэквондо с 2013 по 2015 годы несколько раз совершал насилие в отношении своей воспитанницы, который на тот момент было 12 лет. Решением суда, мужчина признан виновным в изнасиловании ребенка и в действиях сексуального характера."Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Черединина.Отмечается, что тренер вину не признал. Решение суда в силу не вступило.
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волгоград, волгоградская область, происшествия

Детский тренер в Волгограде получил 15 лет за насилие над воспитанницей

17:51 26.04.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВОЛГОГРАД, 26 апр - РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил детского тренера по тхэквондо к 15 годам колонии строгого режима за надругательство над своей воспитанницей, сообщила журналистам в понедельник старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
По информации ведомства, волгоградский тренер по тхэквондо с 2013 по 2015 годы несколько раз совершал насилие в отношении своей воспитанницы, который на тот момент было 12 лет. Решением суда, мужчина признан виновным в изнасиловании ребенка и в действиях сексуального характера.
"Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Черединина.
Отмечается, что тренер вину не признал. Решение суда в силу не вступило.
 
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