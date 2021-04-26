https://ria.ru/20210426/nasilie-1730035902.html

Детский тренер в Волгограде получил 15 лет за насилие над воспитанницей

Детский тренер в Волгограде получил 15 лет за насилие над воспитанницей

Суд в Волгограде приговорил детского тренера по тхэквондо к 15 годам колонии строгого режима за надругательство над своей воспитанницей, сообщила журналистам в... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:51

2021-04-26T17:51

2021-04-26T17:51

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

ВОЛГОГРАД, 26 апр - РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил детского тренера по тхэквондо к 15 годам колонии строгого режима за надругательство над своей воспитанницей, сообщила журналистам в понедельник старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По информации ведомства, волгоградский тренер по тхэквондо с 2013 по 2015 годы несколько раз совершал насилие в отношении своей воспитанницы, который на тот момент было 12 лет. Решением суда, мужчина признан виновным в изнасиловании ребенка и в действиях сексуального характера."Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Черединина.Отмечается, что тренер вину не признал. Решение суда в силу не вступило.

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия