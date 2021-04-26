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Дизайнер рассказал о предпочтениях Путина в моде
Дизайнер рассказал о предпочтениях Путина в моде
Особых пожеланий у Владимира Путина к спортивному костюму, который сшила для него "Портновская мануфактура Shishkin", не было, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T08:07
2021-04-26T11:16
общество
дмитрий шишкин
россия
владимир путин
мода
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Особых пожеланий у Владимира Путина к спортивному костюму, который сшила для него "Портновская мануфактура Shishkin", не было, рассказал в интервью РИА Новости основатель и гендиректор компании Дмитрий Шишкин.В начале июня 2020 года российский лидер провел совещание о ситуации в легкой промышленности. Шишкин, выступая на мероприятии, предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что Путин согласился."Президент — человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. И мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодежной. Я думаю, в плане вкуса мы друг друга устроили, и вопросов никаких не было", — сказал Шишкин.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, дмитрий шишкин, россия, владимир путин, мода

Дизайнер рассказал о предпочтениях Путина в моде

08:07 26.04.2021 (обновлено: 11:16 26.04.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Координационного центра правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Координационного центра правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Особых пожеланий у Владимира Путина к спортивному костюму, который сшила для него "Портновская мануфактура Shishkin", не было, рассказал в интервью РИА Новости основатель и гендиректор компании Дмитрий Шишкин.
В начале июня 2020 года российский лидер провел совещание о ситуации в легкой промышленности. Шишкин, выступая на мероприятии, предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что Путин согласился.
"Президент — человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. И мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодежной. Я думаю, в плане вкуса мы друг друга устроили, и вопросов никаких не было", — сказал Шишкин.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 17:09
Директор мастерской рассказала, сколько стоит меховой костюм как у Путина
 
ОбществоДмитрий ШишкинРоссияВладимир Путинмода
 
 
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