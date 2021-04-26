https://ria.ru/20210426/moda-1729911642.html

Дизайнер рассказал о предпочтениях Путина в моде

Дизайнер рассказал о предпочтениях Путина в моде

Особых пожеланий у Владимира Путина к спортивному костюму, который сшила для него "Портновская мануфактура Shishkin", не было, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:07

2021-04-26T08:07

2021-04-26T11:16

общество

дмитрий шишкин

россия

владимир путин

мода

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Особых пожеланий у Владимира Путина к спортивному костюму, который сшила для него "Портновская мануфактура Shishkin", не было, рассказал в интервью РИА Новости основатель и гендиректор компании Дмитрий Шишкин.В начале июня 2020 года российский лидер провел совещание о ситуации в легкой промышленности. Шишкин, выступая на мероприятии, предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что Путин согласился."Президент — человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. И мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодежной. Я думаю, в плане вкуса мы друг друга устроили, и вопросов никаких не было", — сказал Шишкин.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210324/kostyum-1602677153.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий шишкин, россия, владимир путин, мода