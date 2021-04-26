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Дизайнер рассказал о предпочтениях Путина в моде
Дизайнер рассказал о предпочтениях Путина в моде
Особых пожеланий у Владимира Путина к спортивному костюму, который сшила для него "Портновская мануфактура Shishkin", не было, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T08:07
2021-04-26T08:07
2021-04-26T11:16
общество
дмитрий шишкин
россия
владимир путин
мода
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Особых пожеланий у Владимира Путина к спортивному костюму, который сшила для него "Портновская мануфактура Shishkin", не было, рассказал в интервью РИА Новости основатель и гендиректор компании Дмитрий Шишкин.В начале июня 2020 года российский лидер провел совещание о ситуации в легкой промышленности. Шишкин, выступая на мероприятии, предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что Путин согласился."Президент — человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. И мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодежной. Я думаю, в плане вкуса мы друг друга устроили, и вопросов никаких не было", — сказал Шишкин.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210324/kostyum-1602677153.html
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общество, дмитрий шишкин, россия, владимир путин, мода