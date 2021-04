https://ria.ru/20210426/shishkin-1729929870.html

Дмитрий Шишкин: у президента России классический взгляд на моду

Дмитрий Шишкин: у президента России классический взгляд на моду

Пандемия коронавируса затронула все отрасли российской промышленности, и производство одежды – и вообще индустрия моды – не стали исключением. Однако российские

2021-04-26T11:00

2021-04-26T11:00

2021-04-26T11:07

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729918421_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de5c268915d58cd6a1b9cd5b45fe5fa4.jpg

Пандемия коронавируса затронула все отрасли российской промышленности, и производство одежды – и вообще индустрия моды – не стали исключением. Однако российские власти следят за ситуацией в легпроме и, как отмечает основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин, стали серьезнее относиться к этой сфере после совещания, которое состоялось в прошлом июне у президента РФ Владимира Путина. Для Шишкина это совещание стало особенно знаковым: дизайнер, выпускающий коллекцию одежды Putin Team, предложил главе государства сшить для него спортивный костюм, на что тот согласился. О последствиях пандемии, импортозамещении в легкой промышленности, о том, как россияне выбирают одежду, а также о том, какой костюм выбрал президент России, Шишкин рассказал в интервью РИА Новости. Беседовал Антон Мещеряков.– Почти год назад, в июне, у Владимира Путина прошло совещание о ситуации в легкой промышленности. На тот момент только-только закончилась общероссийская самоизоляция, компании начинали подсчитывать убытки от пандемии. Изменилось ли что-то для отечественной легкой промышленности после этого совещания?– Безусловно. Это совещание вообще стало драйвером для того, чтобы органы власти всех уровней начали более серьезно смотреть на проблемы развития легкой промышленности и модной индустрии. Большая часть инициатив, которые были озвучены у президента, в том или ином виде была принята законодательно и уже активно внедряется. В последний год очень активно реализуются меры поддержки отечественных производителей, и политика импортозамещения. Во-первых, мы перешли к активному использованию биржи контрактного производства как нового инструмента размещения заказов внутри страны, чтобы производство не уходило за рубеж. Во-вторых, нас поддержали с такой мерой, как субсидирование затрат на выход в маркетплейсы. Это помогает развитию каналов сбыта у производителей. Мы уже чувствуем эффект от новых мер.Другой важный момент – нас поддержал Минпромторг России. Замглавы ведомства Виктор Евтухов курировал производство средств индивидуальной защиты по всей отрасли, эта инициатива министерства загрузила нас работой при гарантированном сбыте продукции государству. Но при этом уровень маржинальности был очень невысокий, поскольку отпускная цена была фиксирована. Несмотря на то, что у отрасли были высокие показатели оборота, не надо думать, что компании получили сверхприбыли. В то же время производство СИЗов удержало нас на плаву в те сложные месяцы ограничений и закрытий, когда мы продолжали платить зарплату, налоги, аренду, выплачивали долги по кредитам и так далее.– По вашей оценке, как российский легпром пережил год пандемии?– В целом отечественная легкая промышленность очень достойно пережила пандемический год. Все же большая часть предприятий смогла перестроиться под выпуск средств индивидуальной защиты – масок, защитных костюмов для врачей, многоразовых комбинезонов. Это позволило фабрикам не только продолжать работу, но и даже увеличить объем производства. Поэтому, как считается, российский легпром не очень пострадал во время пандемии.Однако сейчас, когда эффект от пандемии уже прошел, но многие культурно-массовые и спортивные мероприятия все еще не проводятся, отрасль начинает проседать. Многие олимпиады, чемпионаты мира, внутригосударственные соревнования, даже внутрикорпоративные спартакиады крупных компаний, под которые выпускается очень много одежды, переносятся или отменяются, и, к сожалению, сейчас в отрасли чувствуется определенный спад. Для производителей одежды это сигнал, что нужно уходить в e-commerce, активно развивать интернет-магазины, сотрудничество с маркетплейсами. Коронавирус в первую очередь поменял каналы сбыта, во вторую – потребительское поведение целевой аудитории. Компании, которые держат руку на пульсе рынка, чувствуют изменения и меняют свою стратегию, маркетинговые решения.– А как ваш бизнес развивает интернет-продажи?– Мы занялись e-commerce еще в 2019 году, и сейчас, спустя почти два года, это начинает приносить плоды. Если бы мы заранее за него не взялись, сейчас очень сильно проседали бы по многим показателям. На данный момент на интернет-канал у нас приходится примерно 20-25% продаж – нормальный показатель для отрасли. Но в перспективе, к 2023 году, мы хотим довести этот показатель до 50%.– Какую выручку ваша группа получила по итогам 2020 года?– Мы закончили 2019 год с выручкой на уровне порядка 500 миллионов рублей, а за 2020 год у нас уже чуть больше 1 миллиарда рублей. В целом прошлый год был не хуже и не лучше предыдущих: за последние пять лет мой бизнес ежегодно удваивается по всем направлениям. Но результат прошлого года стал возможен именно потому, что мы в марте прошлого года стали одной из первых фабрик, которые перестроились на выпуск средств индивидуальной защиты.– Продолжаете их производить?– Да, но если в прошлом году они занимали около половины всей производимой нами продукции, то в этом году – примерно 10% от общего объема производства.– Какие планы группа ставит на 2021 год?– Перечислю основные направления, их несколько. Во-первых, для коллекции Putin Team, которую мы производим, с лета этого года мы запускаем офлайн-магазины и создаем розничную сеть по всей стране. Для нас это в новинку, раньше мы работали под заказ – B2C, B2B, B2G (для потребителей, для бизнеса и для государственных структур соответственно – ред.) – но именно под заказ: разрабатывали и производили под конкретную потребность. Сейчас мы выходим на живую розницу.Второе направление – развитие сотрудничества с зарубежными партнерами. Хотим поехать на российский павильон на Expo-2021 в Дубае, где будет проходить главная мировая выставка промышленных достижений. Через нее, а также через ISPO в Мюнхене планируем активно выходить на экспорт. То есть начинаем и экспансию за рубеж.Третья задача – стратегическая: закончить год с оборотом уже в 2 миллиарда рублей. И четвертое: в 2019 году мы открыли первую в России цифровую швейную фабрику и сейчас нацелены на модульное внедрение наших решений, связанных с цифровизацией швейного производства, в целом в отрасли. Эта работа будет проводиться в рамках комитета отраслевого союза: будем не просто делиться опытом с другими производствами, но и помогать с внедрением технологий.Помимо этого, вот уже год с правительством Москвы у нас идет плотное сотрудничество в рамках биржи контрактного производства. Это основной платформенный сервис, своеобразная экосистема, которая позволяет любому заказчику внутри страны находить оптимальное производство под размещение контрактного производства какой-либо одежды или аксессуаров. Это хорошее подспорье в импортозамещении: до недавнего времени большая часть одежды шилась в Китае, Бангладеш, Турции, но не в России. Сейчас с этой платформой работают более 300 ведущих фабрик страны, увеличиваются объемы заказов. Мы планируем также активно развивать этот сервис.– Планируете ли открывать новые фабрики?– В настоящее время уже несколько месяцев мы ведем плотные переговоры с правительством Москвы по созданию в пределах МКАД на территории города первого государственно-частного партнерства в легкой промышленности.– Где будет располагаться предприятие?– Пока не могу раскрыть детали, скажу лишь, что это реновация старой большой промышленной площадки. Однако сама конструкция государственно-частного партнерства пока имеет мало прецедентов, поэтому сейчас мы решаем очень много бюрократических вопросов. Но мы рассчитываем, что эта фабрика станет одной из флагманских. И, опять же, так как все три моих фабрики расположены в Екатеринбурге, в этом году к лету мы открываем центральный головной офис в Москве.– Если вернуться к запуску розничной сети, первые магазины тоже откроются в Москве?– Да, в первую очередь мы смотрим на Москву и Санкт-Петербург, а также на города-миллионники. Будем открывать магазины либо в самых популярных торговых центрах, либо в основных аэропортах нашей страны.– Переходя к экспорту, в какие страны вы хотели бы поставлять коллекции?– Экспортом мы занялись, когда подписали контракт с австрийской компанией Fischer и начали производить для них абсолютно все коллекции одежды и аксессуаров, вплоть для горнолыжных костюмов. Это было три года назад, то есть опыт поставок в Западную Европу у нас достаточно большой.Основных направлений для развития поставок у нас три. Первое – рынки стран Азии, среди которых можно выделить Китай, Ближний Восток и арабские страны. Там очень большая лояльность к нашей стране. Второе – Западная Европа. Третье – конечно, экспансия на внутреннем российском рынке и СНГ в широком понимании.– Оказывает ли динамика курсов валют влияние на себестоимость продукции?– К сожалению, оказывает. Большое количество материалов и фурнитуры имеют иностранное происхождение, а материал в себестоимости изделия – примерно 50%, очень существенная доля. Кроме того, логистика поставок очень дорогая и долгая, то есть мы страдаем и по срокам получения товаров. Поэтому сейчас с Минпромторгом России очень активно прорабатывается вопрос импортозамещения тканей и фурнитуры. Вообще, с министерством у нас идет хороший двусторонний диалог, не монолог, они интересуются проблемами отрасли, собирают наши предложения и сообразно своим возможностям к многим вещам прислушиваются, а потом на законодательный уровень их выводят.– Обсуждаются новые проекты в легкой промышленности?– Да, изучается приоритетность: выпуск каких тканей необходим в первую очередь, какое необходимо оборудование, мощности и форматы текстильных фабрик и много-много других вопросов. Но это, конечно же, стратегические вопросы, они решаются не за два месяца. Как я сказал, идут активные обсуждения, и дай Бог, если в этом году проекты будут одобрены и начнут реализовываться.– Кстати, о логистике – история с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале привела к задержке поставок?– Да, она сказалась на поставках. Сейчас сырье для производства либо идет к нам в два раза дольше, либо надо переплачивать в разы, чтобы оно приходило вовремя. Открытие наших магазинов завязано на новой коллекции, а ткани для нее мы ждем уже третий месяц, хотя в обычное время на доставку уходило полтора-два месяца. То есть возможно и смещение срока открытия магазинов, причем только из-за того, что мы очень долго ждем материалы.– Если переходить к рыночным трендам, меняют ли россияне свое отношение к покупкам одежды?– Да, наши соотечественники действительно начали понимать, что осознанное потребление – не просто модный тренд, а необходимость. Особенно в пост-пандемическое время заметно, насколько рациональнее стали люди: раньше они могли что-то купить, чтобы поднять себе настроение, а сейчас так уже не делают. То есть россияне перешли к более практичному, утилитарному подходу к выбору вещей. Люди 10 раз подумают, подойдет ли та или иная вещь под весь остальной гардероб, насколько часто будут ее носить – они анализируют множество факторов.Второе: с начала пандемии произошел переход от офлайн к онлайн-продажам. В интернет уходят продажи всей одежды, не только условных кепок или футболок, но и сложных изделий. Есть такая точка зрения, что формат продаж может вообще настолько принципиально поменяться, что через пять-семь лет торговые центры и обычные магазины станут не нужны. Но хочу отметить, что эти тренды проявились и до пандемии – коронавирус просто стал катализатором изменений.– Ваша целевая аудитория – кто это?– Она достаточно большая. В широком смысле слова, это люди, лояльные к нашей стране, к нашей власти. Если более узко, это люди, ведущие активный образ жизни. Мы делаем капсулы как для профессиональных видов спорта, так и просто для пробежек, разминок, тренировок в спортзале – то есть это такая спортивно-повседневная одежда.В целом, первая наша подгруппа покупателей – молодые люди от 20 до 35 лет, вторая – от 40 до 55 лет. Молодые люди интересуются нашей продукцией больше для занятий спортом, возрастные используют эти же изделия для загородного отдыха, командировок, просто для пробежек и разминок. Кроме того, к нам обращаются многие спортивные команды, федерации, клубы и госкорпорации, заказывая вещи не штучно, а определенными партиями под свои мероприятия и корпоративные события.– И в заключение. Президент на совещании в июне принял ваше предложение сшить для него одежду. Сшили?– Да. Мы произвели для президента всю капсулу одежды: спортивный костюм, футболки, поло, ветровки, бейсболки, спортивная сумка. Полностью была произведена такая капсула и передана президенту через Минпромторг.– Какой размер одежды, какой цвет?– По размеру Владимиру Владимировичу сшили L – но по индивидуальным меркам, конечно. Базовый цвет коллекции – черный, но с серыми, белыми и красными акцентами. Специфика коллекции была еще в том, что мы не только все сшили внутри страны, но и по максимуму, на 99%, использовали в ней материалы отечественного происхождения. То есть это почти на 100% Made in Russia. И большинство тканей были натуральными, либо на основе хлопка, либо на основе шерсти, но с деликатным добавлением синтетики для большей функциональности, износоустойчивости.– У главы государства были особые пожелания?– Нет, ведь президент – человек достаточно классического, я бы даже сказал, консервативного взгляда на моду. И мы тоже придерживаемся более лаконичной эстетики, нежели супертрендовой, молодежной. Я думаю, в плане вкуса мы друг друга устроили, и вопросов никаких не было.– Заметили ли вы повышенное внимание к вашей компании после совещания?– Как вам сказать… С точки зрения внешнего мира – да, внимания стало больше. С точки зрения перспектив новых заказов, развития бизнеса – прямой корреляции я никакой не увидел. Приятно, статусно – безусловно, это вопрос имиджа компании, но это больше репутационная история.

