https://ria.ru/20210426/mishustin-1729972018.html

Мишустин призвал ликвидировать трехсменку в школах

Мишустин призвал ликвидировать трехсменку в школах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трехсменку в школах нужно ликвидировать как можно скорее, это касается всех субъектов, в том числе Чечни. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:16

2021-04-26T13:16

2021-04-26T13:26

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трехсменку в школах нужно ликвидировать как можно скорее, это касается всех субъектов, в том числе Чечни.Мишустин в минувшую пятницу посетил Грозный. Мишустину рассказали и о строящейся средней общеобразовательной школе в Грозном на 1224 места. Ее также планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября. Как отметил Мишустин, открытие этой школы позволит приблизиться к окончательному решению проблемы трехсменного обучения в Чечне."Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее и не только в этом субъекте РФ. Правительство помогает с решением этого вопроса", - сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.

https://ria.ru/20210202/sovetnik-1595679536.html

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2021

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социальный навигатор, сн_образование, россия, михаил мишустин, общество