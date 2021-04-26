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Мишустин призвал ликвидировать трехсменку в школах
Мишустин призвал ликвидировать трехсменку в школах
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трехсменку в школах нужно ликвидировать как можно скорее, это касается всех субъектов, в том числе Чечни. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:16
2021-04-26T13:16
2021-04-26T13:26
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трехсменку в школах нужно ликвидировать как можно скорее, это касается всех субъектов, в том числе Чечни.Мишустин в минувшую пятницу посетил Грозный. Мишустину рассказали и о строящейся средней общеобразовательной школе в Грозном на 1224 места. Ее также планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября. Как отметил Мишустин, открытие этой школы позволит приблизиться к окончательному решению проблемы трехсменного обучения в Чечне."Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее и не только в этом субъекте РФ. Правительство помогает с решением этого вопроса", - сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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