Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210426/melkonyan-1729974296.html
"Вот кому путь на Евровидение!" В Сети обсуждают финал вокального шоу
"Вот кому путь на Евровидение!" В Сети обсуждают финал вокального шоу
В воскресенье на телеканале "Россия 1" состоялся финал самого грандиозного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Масштабный музыкальный баттл 17 сильнейших... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:39
2021-04-26T13:39
новости культуры
шоубиз
шоу "ну-ка, все вместе!"
россия-1 (телеканал)
сергей лазарев
николай басков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729950804_0:228:3071:1956_1920x0_80_0_0_b412fafcdaf9c9ccf3396dd538fd4314.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В воскресенье на телеканале "Россия 1" состоялся финал самого грандиозного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Масштабный музыкальный баттл 17 сильнейших вокалистов за кубок проекта, миллион рублей и собственный сингл в эфире популярной радиостанции завершился триумфом Сюзанны Мелконян.Однако победа досталась ей в конкуренции с сильнейшими вокалистами, у каждого из которых были поклонники среди экспертов и зрителей. В Сети, в том числе и в Instagram предводителя сотни Сергея Лазарева, пользователи делятся своими эмоциями и обсуждают исполнителей.Многие признаются, что уже ждут следующий сезон и оставляют много теплых слов Сергею Лазареву и ведущему шоу Николаю Баскову, который открыл финал премьерой своей новой песни "Забывай".Сотне и приглашенным экспертам (певице Нюше, Владу Топалову и Дмитрию Колдуну) предстоял очень непростой выбор: из сильнейших вокалистов, каждый из которых – со своими особенностями, выбрать одного победителя.В итоге в финале места в тройке лидеров заняли три девушки: Арпи Абкарян, София Ацбеха Негга и Сюзанна Мелконян.Каждой из них предстояло исполнить еще одну песню, а затем дождаться оглашения результатов.По итогам финального голосования Арпи Абкарян заняла третье место и получила сертификат на 250 тысяч рублей, София Ацбеха Негга заняла почетное второе место и получила сертификат на 500 тысяч рублей, а победительницей шоу и обладательницей приза в миллион рублей стала Сюзанна Мелконян.Девушке, покорившей жюри исполнением композиции "Human!", ведущий проекта Николай Басков и лидер сотни Сергей Лазарев вручили кубок шоу и денежный приз, а ведущий эфира радиостанции "Новое радио" Кирилл Калинин — сертификат на создание собственного оригинального сингла и его ротацию в эфире.
https://ria.ru/20210419/nukavsevmeste-1728933835.html
https://ria.ru/20210424/lazarev-1729702670.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729950804_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_d817f137cf7e76d979948602cdf8b409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу "ну-ка, все вместе!", россия-1 (телеканал), сергей лазарев, николай басков

"Вот кому путь на Евровидение!" В Сети обсуждают финал вокального шоу

13:39 26.04.2021
 
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Николай Басков с победительницей шоу "Ну-ка, все вместе!" Сюзанной Мелконян
Николай Басков с победительницей шоу Ну-ка, все вместе! Сюзанной Мелконян - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В воскресенье на телеканале "Россия 1" состоялся финал самого грандиозного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Масштабный музыкальный баттл 17 сильнейших вокалистов за кубок проекта, миллион рублей и собственный сингл в эфире популярной радиостанции завершился триумфом Сюзанны Мелконян.
Однако победа досталась ей в конкуренции с сильнейшими вокалистами, у каждого из которых были поклонники среди экспертов и зрителей. В Сети, в том числе и в Instagram предводителя сотни Сергея Лазарева, пользователи делятся своими эмоциями и обсуждают исполнителей.

"Шикарный финал", "Спасибо за шоу! Удивили", "Победительница – достойная девушка", "Вот кого надо отправлять на Евровидение", "Все исполнители были мощные, шикарный финал", — пишут телезрители в Сети.

Многие признаются, что уже ждут следующий сезон и оставляют много теплых слов Сергею Лазареву и ведущему шоу Николаю Баскову, который открыл финал премьерой своей новой песни "Забывай".
Сотне и приглашенным экспертам (певице Нюше, Владу Топалову и Дмитрию Колдуну) предстоял очень непростой выбор: из сильнейших вокалистов, каждый из которых – со своими особенностями, выбрать одного победителя.
Нуца Бузаладзе и София Ацбеха Негга в шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 15:20Шоубиз
Сотня не поверила глазам, увидев конкурсантку шоу "Ну-ка, все вместе!"
В итоге в финале места в тройке лидеров заняли три девушки: Арпи Абкарян, София Ацбеха Негга и Сюзанна Мелконян.
Каждой из них предстояло исполнить еще одну песню, а затем дождаться оглашения результатов.
По итогам финального голосования Арпи Абкарян заняла третье место и получила сертификат на 250 тысяч рублей, София Ацбеха Негга заняла почетное второе место и получила сертификат на 500 тысяч рублей, а победительницей шоу и обладательницей приза в миллион рублей стала Сюзанна Мелконян.
Девушке, покорившей жюри исполнением композиции "Human!", ведущий проекта Николай Басков и лидер сотни Сергей Лазарев вручили кубок шоу и денежный приз, а ведущий эфира радиостанции "Новое радио" Кирилл Калинин — сертификат на создание собственного оригинального сингла и его ротацию в эфире.

"Друзья, это был блистательный сезон, мы были дружны с вами, как никогда! Я уже скучаю и мыслями в четвертом сезоне. Надеюсь, он случится", — сказал в завершении шоу Сергей Лазарев сотне экспертов, которых в течение нескольких месяцев объединяла одна стена, даже если мнения о выступлениях участников совпадали у них не всегда.

Сергей Лазарев и Влад Топалов на шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 02:41Шоубиз
Сергей Лазарев при зрителях накричал на Влада Топалова
 
ШоубизНовости культурыШоу "Ну-ка, все вместе!"Россия-1 (телеканал)Сергей ЛазаревНиколай Басков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния