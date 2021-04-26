https://ria.ru/20210426/melkonyan-1729974296.html
"Вот кому путь на Евровидение!" В Сети обсуждают финал вокального шоу
"Вот кому путь на Евровидение!" В Сети обсуждают финал вокального шоу
В воскресенье на телеканале "Россия 1" состоялся финал самого грандиозного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Масштабный музыкальный баттл 17 сильнейших... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:39
2021-04-26T13:39
2021-04-26T13:39
новости культуры
шоубиз
шоу "ну-ка, все вместе!"
россия-1 (телеканал)
сергей лазарев
николай басков
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В воскресенье на телеканале "Россия 1" состоялся финал самого грандиозного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Масштабный музыкальный баттл 17 сильнейших вокалистов за кубок проекта, миллион рублей и собственный сингл в эфире популярной радиостанции завершился триумфом Сюзанны Мелконян.Однако победа досталась ей в конкуренции с сильнейшими вокалистами, у каждого из которых были поклонники среди экспертов и зрителей. В Сети, в том числе и в Instagram предводителя сотни Сергея Лазарева, пользователи делятся своими эмоциями и обсуждают исполнителей.Многие признаются, что уже ждут следующий сезон и оставляют много теплых слов Сергею Лазареву и ведущему шоу Николаю Баскову, который открыл финал премьерой своей новой песни "Забывай".Сотне и приглашенным экспертам (певице Нюше, Владу Топалову и Дмитрию Колдуну) предстоял очень непростой выбор: из сильнейших вокалистов, каждый из которых – со своими особенностями, выбрать одного победителя.В итоге в финале места в тройке лидеров заняли три девушки: Арпи Абкарян, София Ацбеха Негга и Сюзанна Мелконян.Каждой из них предстояло исполнить еще одну песню, а затем дождаться оглашения результатов.По итогам финального голосования Арпи Абкарян заняла третье место и получила сертификат на 250 тысяч рублей, София Ацбеха Негга заняла почетное второе место и получила сертификат на 500 тысяч рублей, а победительницей шоу и обладательницей приза в миллион рублей стала Сюзанна Мелконян.Девушке, покорившей жюри исполнением композиции "Human!", ведущий проекта Николай Басков и лидер сотни Сергей Лазарев вручили кубок шоу и денежный приз, а ведущий эфира радиостанции "Новое радио" Кирилл Калинин — сертификат на создание собственного оригинального сингла и его ротацию в эфире.
https://ria.ru/20210419/nukavsevmeste-1728933835.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, шоу "ну-ка, все вместе!", россия-1 (телеканал), сергей лазарев, николай басков
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
В воскресенье на телеканале "Россия 1" состоялся
финал самого грандиозного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Масштабный музыкальный баттл 17 сильнейших вокалистов за кубок проекта, миллион рублей и собственный сингл в эфире популярной радиостанции завершился триумфом Сюзанны Мелконян.
Однако победа досталась ей в конкуренции с сильнейшими вокалистами, у каждого из которых были поклонники среди экспертов и зрителей. В Сети, в том числе и в Instagram предводителя сотни Сергея Лазарева, пользователи делятся
своими эмоциями и обсуждают исполнителей.
"Шикарный финал", "Спасибо за шоу! Удивили", "Победительница – достойная девушка", "Вот кого надо отправлять на Евровидение", "Все исполнители были мощные, шикарный финал", — пишут телезрители в Сети.
Многие признаются, что уже ждут следующий сезон и оставляют много теплых слов Сергею Лазареву и ведущему шоу Николаю Баскову, который открыл финал премьерой своей новой песни "Забывай".
Сотне и приглашенным экспертам (певице Нюше, Владу Топалову и Дмитрию Колдуну) предстоял очень непростой выбор: из сильнейших вокалистов, каждый из которых – со своими особенностями, выбрать одного победителя.
В итоге в финале места в тройке лидеров заняли три девушки: Арпи Абкарян, София Ацбеха Негга и Сюзанна Мелконян.
Каждой из них предстояло исполнить еще одну песню, а затем дождаться оглашения результатов.
По итогам финального голосования Арпи Абкарян заняла третье место и получила сертификат на 250 тысяч рублей, София Ацбеха Негга заняла почетное второе место и получила сертификат на 500 тысяч рублей, а победительницей шоу и обладательницей приза в миллион рублей стала Сюзанна Мелконян.
Девушке, покорившей жюри исполнением композиции "Human!", ведущий проекта Николай Басков и лидер сотни Сергей Лазарев вручили кубок шоу и денежный приз, а ведущий эфира радиостанции "Новое радио" Кирилл Калинин — сертификат на создание собственного оригинального сингла и его ротацию в эфире.
"Друзья, это был блистательный сезон, мы были дружны с вами, как никогда! Я уже скучаю и мыслями в четвертом сезоне. Надеюсь, он случится", — сказал в завершении шоу Сергей Лазарев сотне экспертов, которых в течение нескольких месяцев объединяла одна стена, даже если мнения о выступлениях участников совпадали у них не всегда.