https://ria.ru/20210426/maska-1729692563.html

"Смотрим на какое-то чучело": Агутин с иронией отозвался о шоу "Маска"

"Смотрим на какое-то чучело": Агутин с иронией отозвался о шоу "Маска"

Певец и композитор Леонид Агутин в эфире шоу "ОК на связи!" пообщался с пользователями соцсети "Одноклассники" и ответил, в частности, на вопрос РИА Новости: не РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:42

2021-04-26T11:42

2021-04-26T11:42

шоубиз

шоу "маска"

шоу-бизнес

знаменитости

одноклассники

тимур вайнштейн

звезды

нтв (телеканал)

леонид агутин

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в эфире шоу "ОК на связи!" пообщался с пользователями соцсети "Одноклассники" и ответил, в частности, на вопрос РИА Новости: не принимает ли он участие в одном из самых обсуждаемых шоу НТВ "Маска" и смотрит ли его?— Я не снимался в программе "Маска" еще ни разу. Смотрел несколько раз отрывками эту программу. Я с большим уважением отношусь к Тимуру Вайнштейну, руководителю канала НТВ, и когда у НТВ что-то популярным становится, мне очень приятно. Потому что этот человек обожает музыку, он искренне предан музыке.Я знаю Тимура и поэтому радуюсь за него. Сама же передача мне не слишком интересна. Мы смотрим на какое-то чучело, звучит фонограмма, потому что спеть внутри этого чучела ничего нельзя. Просто хорошо записанная талантливая фонограмма.Звучит музыка, и кто-то в костюме куклы танцует. Мне это не очень интересно. Но я понимаю, почему людям интересно: там много талантливых медийных людей, звучит хорошо записанная музыка, яркие костюмы, интересно угадывать, кто под маской.Это сейчас самая рейтинговая программа. Она очень популярная, так что что бы люди ни говорили, самое популярное по-прежнему: яркие костюмы, хорошая фонограмма и медийные лица.

https://ria.ru/20210416/agutin-1728552291.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу "маска", шоу-бизнес, знаменитости, одноклассники, тимур вайнштейн, звезды, нтв (телеканал), леонид агутин, соцсети