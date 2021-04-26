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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210426/maska-1729692563.html
"Смотрим на какое-то чучело": Агутин с иронией отозвался о шоу "Маска"
"Смотрим на какое-то чучело": Агутин с иронией отозвался о шоу "Маска"
Певец и композитор Леонид Агутин в эфире шоу "ОК на связи!" пообщался с пользователями соцсети "Одноклассники" и ответил, в частности, на вопрос РИА Новости: не РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:42
2021-04-26T11:42
шоубиз
шоу "маска"
шоу-бизнес
знаменитости
одноклассники
тимур вайнштейн
звезды
нтв (телеканал)
леонид агутин
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в эфире шоу "ОК на связи!" пообщался с пользователями соцсети "Одноклассники" и ответил, в частности, на вопрос РИА Новости: не принимает ли он участие в одном из самых обсуждаемых шоу НТВ "Маска" и смотрит ли его?— Я не снимался в программе "Маска" еще ни разу. Смотрел несколько раз отрывками эту программу. Я с большим уважением отношусь к Тимуру Вайнштейну, руководителю канала НТВ, и когда у НТВ что-то популярным становится, мне очень приятно. Потому что этот человек обожает музыку, он искренне предан музыке.Я знаю Тимура и поэтому радуюсь за него. Сама же передача мне не слишком интересна. Мы смотрим на какое-то чучело, звучит фонограмма, потому что спеть внутри этого чучела ничего нельзя. Просто хорошо записанная талантливая фонограмма.Звучит музыка, и кто-то в костюме куклы танцует. Мне это не очень интересно. Но я понимаю, почему людям интересно: там много талантливых медийных людей, звучит хорошо записанная музыка, яркие костюмы, интересно угадывать, кто под маской.Это сейчас самая рейтинговая программа. Она очень популярная, так что что бы люди ни говорили, самое популярное по-прежнему: яркие костюмы, хорошая фонограмма и медийные лица.
https://ria.ru/20210416/agutin-1728552291.html
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РИА Новости
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96
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шоу "маска", шоу-бизнес, знаменитости, одноклассники, тимур вайнштейн, звезды, нтв (телеканал), леонид агутин, соцсети

"Смотрим на какое-то чучело": Агутин с иронией отозвался о шоу "Маска"

11:42 26.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой соцсети "Одноклассники"Леонид Агутин в шоу "ОК на связи!"
Леонид Агутин в шоу ОК на связи! - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой соцсети "Одноклассники"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин в эфире шоу "ОК на связи!" пообщался с пользователями соцсети "Одноклассники" и ответил, в частности, на вопрос РИА Новости: не принимает ли он участие в одном из самых обсуждаемых шоу НТВ "Маска" и смотрит ли его?
— Я не снимался в программе "Маска" еще ни разу. Смотрел несколько раз отрывками эту программу. Я с большим уважением отношусь к Тимуру Вайнштейну, руководителю канала НТВ, и когда у НТВ что-то популярным становится, мне очень приятно. Потому что этот человек обожает музыку, он искренне предан музыке.
Я знаю Тимура и поэтому радуюсь за него. Сама же передача мне не слишком интересна. Мы смотрим на какое-то чучело, звучит фонограмма, потому что спеть внутри этого чучела ничего нельзя. Просто хорошо записанная талантливая фонограмма.
Звучит музыка, и кто-то в костюме куклы танцует. Мне это не очень интересно. Но я понимаю, почему людям интересно: там много талантливых медийных людей, звучит хорошо записанная музыка, яркие костюмы, интересно угадывать, кто под маской.
Это сейчас самая рейтинговая программа. Она очень популярная, так что что бы люди ни говорили, самое популярное по-прежнему: яркие костюмы, хорошая фонограмма и медийные лица.
Леонид Агутин на шоу Голос - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 14:10Шоубиз
Леонид Агутин рассказал, что ему не нравится в шоу "Голос"
 
ШоубизШоу "Маска"Шоу-бизнесЗнаменитостиОдноклассникиТимур ВайнштейнзвездыНТВ (телеканал)Леонид АгутинСоцсети
 
 
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