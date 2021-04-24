https://ria.ru/20210424/maska-1729696500.html

Кто в маске Неваляшки? У Пьехи и Гальцева нашли много общего

Кто в маске Неваляшки? У Пьехи и Гальцева нашли много общего

Финал шоу "Маска" на НТВ все ближе: в нем остались пять артистов, которые скрываются в костюмах Зайца, Крокодила, Ламы, Неваляшки и Змеи. В соцсетях выдвигается РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T07:14

2021-04-24T07:14

2021-04-24T11:30

шоубиз

шоу "маска"

юрий гальцев

шоу-бизнес

знаменитости

стас пьеха

звезды

нтв (телеканал)

валерия (алла перфилова)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Финал шоу "Маска" на НТВ все ближе: в нем остались пять артистов, которые скрываются в костюмах Зайца, Крокодила, Ламы, Неваляшки и Змеи. В соцсетях выдвигается множество версий, кто может в них выступать.Один из персонажей – очаровательная кокетка Неваляшка, казалось, была уже заранее разоблачена: многие зрители и известные артисты практически уверены, что это – Юрий Гальцев, поскольку на него указывали очень многие подсказки.Такое мнение высказали пользователи в Сети и некоторые звездные гости на вечеринке Филиппа Киркорова, видеокадры с которой председатель жюри шоу ранее выложил у себя в Instagram.Однако "следопыты" в Сети уверяют: торопиться с выводами не стоит, поскольку сведения, которые сообщила о себе Неваляшка, могут относиться как к Гальцеву, так и к Стасу Пьехе (которого "подозревает" в этой маске, например, член жюри Валерия, и не только она).Казалось бы, Неваляшкой был дан очевидный намек: "она" родилась в тот год, когда наша страна достигла космических высот, и когда весь народ смотрел в небо и плакал от счастья.Юрий Гальцев родился 12 апреля 1961 года – в день, когда Юрий Гагарин первым в мире полетел в космос. Ранее артист рассказывал, что и назвали его Юрием в честь первого космонавта Земли.Однако сторонники версии, что Неваляшка – это Пьеха, обращают внимание на то, что Стас родился в 1980-м. Летом того года в СССР проводилась Олимпиада, а когда она завершалась, люди плакали на трибунах и у экранов телевизоров, глядя, как улетает в небо Олимпийский Мишка.Кроме того, Неваляшка намекала на то, что ее "цифра" такая же круглая, как и она сама. И тут тоже есть общее между артистами: Стасу сейчас – 40 лет, Гальцеву на днях исполнилось 60.Также эта маска призналась в большой любви к Санкт-Петербургу и сказала, что имела отношение к театру "Буфф". Тут также есть точки соприкосновения: Гальцев в нем работал, а отчим Пьехи был его музыкальным руководителем.А еще Неваляшка намекнула, что увидела Санкт-Петербург (тогда Ленинград) в первый раз еще при Брежневе. Сторонники версии, что в этой маске Стас Пьеха, указывают на то, что он родился, когда Леонид Ильич был еще жив.Однако и Гальцев приехал покорять Ленинград в возрасте 22 лет, то есть в брежневские времена.Есть и другие точки соприкосновения в биографиях артистов, которые могут указывать как на Пьеху, так и на Гальцева.Жюри пока тоже точно определиться с этим персонажем не может: Киркоров признался, что не ожидал такого "вкусного" чувства юмора от Стаса, если Неваляшка – это он. Кроме того, зрители и жюри обращают внимание на мощный вокал артиста, что больше похоже на Пьеху.Однако есть еще одна подсказка, которая может противоречить этой версии: Неваляшка призналась, что больше всего любит гулять с ветром и бегать за воробьями.Поклонники передачи предположили, что этот намек может означать дружбу маски с пародистами Геннадием Ветровым и Еленой Воробей, что опять же указывает на Гальцева.Словом, интрига сохраняется. И еще больший сюрприз ждет зрителей, если в маске Неваляшки окажется артист, чье имя в обсуждениях не звучало вообще.Будет ли раскрыта тайна Неваляшки уже в ближайшем выпуске шоу, поклонники передачи узнают совсем скоро, но не исключено, что этот очаровательный персонаж доберется и до финала.

https://ria.ru/20210413/gagarina-1728047506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу "маска", юрий гальцев, шоу-бизнес, знаменитости, стас пьеха, звезды, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова), филипп киркоров