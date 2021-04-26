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https://ria.ru/20210426/lokdaun-1730065428.html
Эксперт связал локдаун в Турции с приостановкой полетов в Россию
Эксперт связал локдаун в Турции с приостановкой полетов в Россию
На решение президента Турции Тайипа Эрдогана о локдауне повлияла приостановка полетов РФ, туризм в Турции убит, заявил РИА Новости представитель турецкой... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T22:26
2021-04-26T22:34
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. На решение президента Турции Тайипа Эрдогана о локдауне повлияла приостановка полетов РФ, туризм в Турции убит, заявил РИА Новости представитель турецкой туротрасли.Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 29 апреля до 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением списка освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки.Суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии, составив 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня."Туризм в Турции сейчас, по существу, умер полностью. Однако если бы россияне продолжали приезжать к нам, то, возможно, власти не пошли бы на столь радикальный локдаун. Но местные туристы соблюдают сейчас пост и не ездят никуда во время Рамадана, немцы и англичане тоже пока не приезжают. Украинцы, которые могут приехать в Турцию после призыва их президента Владимира Зеленского, погоды не сделают – их слишком мало, чтобы что-то изменить", - сказал собеседник агентства.По его словам, уход с рынка россиян, которые составляют основной поток иностранных туристов в Турции, остановил туристический сектор полностью."В Анталье сейчас полнейший шок. Видимо, на таком фоне власти решили использовать эту сложную ситуацию, когда туристов нет, для радикальной борьбы с пандемией в расчете на то, что к середине мая вирус отступит. С 17 мая открывается Великобритания, за ней – Германия. Потом у нас надежда на то, что откроется и Россия. Таким образом, есть надежда, что к началу сезона пандемия сойдёт на нет и туризм начнет оживать", - добавил представитель турецкой туротрасли.Он отметил, что по предварительной информации, локдаун не распространится на иностранных туристов, однако "им тоже придется нелегко, когда всё в стране будет закрыто".В конце марта Эрдоган заявил, что из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.
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Эксперт связал локдаун в Турции с приостановкой полетов в Россию

22:26 26.04.2021 (обновлено: 22:34 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты на перроне в Международном аэропорту Стамбул
Самолеты на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. На решение президента Турции Тайипа Эрдогана о локдауне повлияла приостановка полетов РФ, туризм в Турции убит, заявил РИА Новости представитель турецкой туротрасли.
Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 29 апреля до 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением списка освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки.
Суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии, составив 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
"Туризм в Турции сейчас, по существу, умер полностью. Однако если бы россияне продолжали приезжать к нам, то, возможно, власти не пошли бы на столь радикальный локдаун. Но местные туристы соблюдают сейчас пост и не ездят никуда во время Рамадана, немцы и англичане тоже пока не приезжают. Украинцы, которые могут приехать в Турцию после призыва их президента Владимира Зеленского, погоды не сделают – их слишком мало, чтобы что-то изменить", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, уход с рынка россиян, которые составляют основной поток иностранных туристов в Турции, остановил туристический сектор полностью.
Анталье сейчас полнейший шок. Видимо, на таком фоне власти решили использовать эту сложную ситуацию, когда туристов нет, для радикальной борьбы с пандемией в расчете на то, что к середине мая вирус отступит. С 17 мая открывается Великобритания, за ней – Германия. Потом у нас надежда на то, что откроется и Россия. Таким образом, есть надежда, что к началу сезона пандемия сойдёт на нет и туризм начнет оживать", - добавил представитель турецкой туротрасли.
Он отметил, что по предварительной информации, локдаун не распространится на иностранных туристов, однако "им тоже придется нелегко, когда всё в стране будет закрыто".
В конце марта Эрдоган заявил, что из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.
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