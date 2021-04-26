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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/lokdaun-1730053401.html
В Турции введут локдаун из-за коронавируса
В Турции введут локдаун из-за коронавируса
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о локдауне с 29 апреля до 17 мая из-за ситуации с COVID-19. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-26T19:53
2021-04-27T00:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
в мире
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АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о локдауне с 29 апреля до 17 мая из-за ситуации с COVID-19.Шестнадцатого апреля суточный прирост случаев коронавируса в республике стал рекордным с начала пандемии — 63 082. А 21 апреля зарегистрировали максимум смертей за сутки — 362. Из-за тяжелой эпидобстановки Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня."В результате мер мы начали получать результаты. Чтобы после Рамадана мы смогли вернуться к нормальной жизни, нам нужно снизить число новых случаев до пяти тысяч в сутки. Иначе мы не сможем вернуться к туристической деятельности", — заявил Эрдоган в телеобращении после заседания кабинета министров.По словам президента, поездки между городами будут возможны только по разрешению, локдаун затронет и отели."Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен", — пояснил глава государства.В конце марта из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецкой провинции — в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле — вновь ввели комендантский час по выходным (с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника). Кроме того, во время священного для мусульман месяца Рамадан, с 13 апреля до 12 мая, кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и навынос.Позднее Эрдоган заявил об ужесточении мер, в частности об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа — теперь он длится с 19:00 до 5:00.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире

В Турции введут локдаун из-за коронавируса

19:53 26.04.2021 (обновлено: 00:00 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Артемий Лысиков / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Стамбуле
Люди на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Артемий Лысиков
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АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о локдауне с 29 апреля до 17 мая из-за ситуации с COVID-19.
Шестнадцатого апреля суточный прирост случаев коронавируса в республике стал рекордным с начала пандемии — 63 082. А 21 апреля зарегистрировали максимум смертей за сутки — 362. Из-за тяжелой эпидобстановки Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
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"В результате мер мы начали получать результаты. Чтобы после Рамадана мы смогли вернуться к нормальной жизни, нам нужно снизить число новых случаев до пяти тысяч в сутки. Иначе мы не сможем вернуться к туристической деятельности", — заявил Эрдоган в телеобращении после заседания кабинета министров.
По словам президента, поездки между городами будут возможны только по разрешению, локдаун затронет и отели.
"Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен", — пояснил глава государства.
В конце марта из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецкой провинции — в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле — вновь ввели комендантский час по выходным (с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника). Кроме того, во время священного для мусульман месяца Рамадан, с 13 апреля до 12 мая, кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и навынос.
Позднее Эрдоган заявил об ужесточении мер, в частности об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа — теперь он длится с 19:00 до 5:00.
 
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