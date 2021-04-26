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Ледоход повредил набережную в Благовещенске после ЧП в Хабаровске
Ледоход повредил набережную в Благовещенске после ЧП в Хабаровске
Ледоход повредил гранитные плиты набережной реки Амур в центре Благовещенска, сообщил мэр города Олег Имамеев. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:30
2021-04-26T10:31
амурская область
хабаровск
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Ледоход повредил гранитные плиты набережной реки Амур в центре Благовещенска, сообщил мэр города Олег Имамеев."На нижнем ярусе (набережной) в районе городского парка действительно торосами сдвинуто несколько плит. Специалисты выезжали, посмотрели. Не критично. Но так, конечно, не оставим, будем восстанавливать. …Случай не гарантийный, поэтому за счёт собственных средств", - заявил мэр.Он отметил, что такой инцидент "зафиксирован впервые за много лет"."Давление льда огромное, поэтому даже гранит поддается", - написал Имамеев в Telegram.На прошлой неделе ледоход снёс часть железобетонного ограждения набережной реки Амур в Хабаровске. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отмечал в мессенджере Telegram, что снесены четыре пролета ограды и верхние бетонные опоры на протяжении 12 метров.
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амурская область, хабаровск, благовещенск, происшествия

Ледоход повредил набережную в Благовещенске после ЧП в Хабаровске

10:30 26.04.2021 (обновлено: 10:31 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа набережной реки Амур в городе Благовещенск
На набережной реки Амур в городе Благовещенск - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Ледоход повредил гранитные плиты набережной реки Амур в центре Благовещенска, сообщил мэр города Олег Имамеев.
"На нижнем ярусе (набережной) в районе городского парка действительно торосами сдвинуто несколько плит. Специалисты выезжали, посмотрели. Не критично. Но так, конечно, не оставим, будем восстанавливать. …Случай не гарантийный, поэтому за счёт собственных средств", - заявил мэр.
Он отметил, что такой инцидент "зафиксирован впервые за много лет".
"Давление льда огромное, поэтому даже гранит поддается", - написал Имамеев в Telegram.
Аэропорт Благовещенска - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 08:39
Власти Приамурья подписали соглашение о развитии аэропорта Благовещенска
На прошлой неделе ледоход снёс часть железобетонного ограждения набережной реки Амур в Хабаровске. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отмечал в мессенджере Telegram, что снесены четыре пролета ограды и верхние бетонные опоры на протяжении 12 метров.
 
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