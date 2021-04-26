https://ria.ru/20210426/ledokhod-1729927890.html

Ледоход повредил набережную в Благовещенске после ЧП в Хабаровске

Ледоход повредил набережную в Благовещенске после ЧП в Хабаровске

Ледоход повредил гранитные плиты набережной реки Амур в центре Благовещенска, сообщил мэр города Олег Имамеев. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:30

2021-04-26T10:30

2021-04-26T10:31

амурская область

хабаровск

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр – РИА Новости. Ледоход повредил гранитные плиты набережной реки Амур в центре Благовещенска, сообщил мэр города Олег Имамеев."На нижнем ярусе (набережной) в районе городского парка действительно торосами сдвинуто несколько плит. Специалисты выезжали, посмотрели. Не критично. Но так, конечно, не оставим, будем восстанавливать. …Случай не гарантийный, поэтому за счёт собственных средств", - заявил мэр.Он отметил, что такой инцидент "зафиксирован впервые за много лет"."Давление льда огромное, поэтому даже гранит поддается", - написал Имамеев в Telegram.На прошлой неделе ледоход снёс часть железобетонного ограждения набережной реки Амур в Хабаровске. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отмечал в мессенджере Telegram, что снесены четыре пролета ограды и верхние бетонные опоры на протяжении 12 метров.

https://ria.ru/20210424/aeroport-1729738562.html

амурская область

хабаровск

благовещенск

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амурская область, хабаровск, благовещенск, происшествия