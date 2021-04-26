https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729957846.html

Роспатент назвал важнейшие российские разработки в борьбе с COVID-19

Роспатент назвал важнейшие российские разработки в борьбе с COVID-19

Роспатент выбрал важнейшие отечественные разработки и изобретения для борьбы с коронавирусом, которые были зарегистрированы за год с начала пандемии, в список... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:31

2021-04-26T12:31

2021-04-26T12:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Роспатент выбрал важнейшие отечественные разработки и изобретения для борьбы с коронавирусом, которые были зарегистрированы за год с начала пандемии, в список вошли вакцины, лекарства, тесты и робот-медсестра, сообщили РИА Новости в ведомстве."Эксперты Федерального института промышленной собственности отобрали патенты на изобретения и полезные модели, которые оказали существенное влияние на борьбу с COVID-19. Перечень патентов сформирован в хронологическом порядке", - пояснили в Роспатенте.Так, 27 марта 2020 года астраханские ученые подали заявку на регистрацию тест-системы для выявления РНК коронавируса. Следом за этим сотрудники научного центра ФМБА 16 апреля подали заявку на регистрацию изобретения на применение гексапептида для подавления цитокинового шторма при COVID-19.Через неделю НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины против COVID-19, было выдано семь патентов, в том числе и на препарат "Спутник V".Седьмого мая фармацевтическая компания "Химрар" подала заявку на регистрацию изобретения на противо-SARSCoV2-вирусную фармацевтическую композицию "Авифавир".В июне научный центр "Вектор" подал две заявки на регистрацию изобретений – тест-системы для идентификации РНК коронавирусов человека SARS и 2019nCoV.Первого июля Институт биоорганической химии и ЦКБ РАН подали заявку на изобретение, раскрывающее технологию определения уровней антител классов IgM, IgG, IgA в сыворотке/плазме крови больных COVID-19. "Впервые запатентована отечественная технология определения трех иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA в крови больных COVID-19", - пояснили в Роспатенте.Через неделю НЦ "Вектор" подали заявку уже на вакцину от инфекции. Еще через неделю Институт иммунологии ФМБА подал заявку на препарат, подавляющий размножение вируса SARSCoV2.В октябре "разработчики Шептунов С.А., Нахушев Р.С., Пушкарь Д.Ю. подали заявку на патентование робота для взятия биоматериала для ПЦР-исследования из полости рта". В конце ноября Институт биоорганической химии и ЦКБ РАН представили отечественное средство, имеющее двойное применение - и блокировать инфекцию SARS-CoV-2, и идентифицировать S белок вируса SARS-CoV-2.Следом, врачи 67 больницы Москвы совместно с учеными МГУ подали заявку на КТ-калькулятор и "впервые была запатентована технология использования искусственного интеллекта для оценки изменения легочной ткани у больных COVID-19, без учета данных компьютерной томографии".В феврале 2021 года институт им. Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 в виде спрея, а еще через две недели - на технологию вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания.В марте Институт иммунологии ФМБА представил Росатенту препарат для профилактики и лечения COVID-19, представляющий собой спрей для носа или жидкость для ингаляций.

https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596254382.html

https://ria.ru/20210426/vaktsina-1729954154.html

https://ria.ru/20210319/myasnikov-1602050040.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)