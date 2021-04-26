Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729957846.html
Роспатент назвал важнейшие российские разработки в борьбе с COVID-19
Роспатент назвал важнейшие российские разработки в борьбе с COVID-19
Роспатент выбрал важнейшие отечественные разработки и изобретения для борьбы с коронавирусом, которые были зарегистрированы за год с начала пандемии, в список... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:31
2021-04-26T12:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599762842_0:136:2616:1608_1920x0_80_0_0_ec0785d2cfc54c13beeebd00ffcd353e.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Роспатент выбрал важнейшие отечественные разработки и изобретения для борьбы с коронавирусом, которые были зарегистрированы за год с начала пандемии, в список вошли вакцины, лекарства, тесты и робот-медсестра, сообщили РИА Новости в ведомстве."Эксперты Федерального института промышленной собственности отобрали патенты на изобретения и полезные модели, которые оказали существенное влияние на борьбу с COVID-19. Перечень патентов сформирован в хронологическом порядке", - пояснили в Роспатенте.Так, 27 марта 2020 года астраханские ученые подали заявку на регистрацию тест-системы для выявления РНК коронавируса. Следом за этим сотрудники научного центра ФМБА 16 апреля подали заявку на регистрацию изобретения на применение гексапептида для подавления цитокинового шторма при COVID-19.Через неделю НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины против COVID-19, было выдано семь патентов, в том числе и на препарат "Спутник V".Седьмого мая фармацевтическая компания "Химрар" подала заявку на регистрацию изобретения на противо-SARSCoV2-вирусную фармацевтическую композицию "Авифавир".В июне научный центр "Вектор" подал две заявки на регистрацию изобретений – тест-системы для идентификации РНК коронавирусов человека SARS и 2019nCoV.Первого июля Институт биоорганической химии и ЦКБ РАН подали заявку на изобретение, раскрывающее технологию определения уровней антител классов IgM, IgG, IgA в сыворотке/плазме крови больных COVID-19. "Впервые запатентована отечественная технология определения трех иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA в крови больных COVID-19", - пояснили в Роспатенте.Через неделю НЦ "Вектор" подали заявку уже на вакцину от инфекции. Еще через неделю Институт иммунологии ФМБА подал заявку на препарат, подавляющий размножение вируса SARSCoV2.В октябре "разработчики Шептунов С.А., Нахушев Р.С., Пушкарь Д.Ю. подали заявку на патентование робота для взятия биоматериала для ПЦР-исследования из полости рта". В конце ноября Институт биоорганической химии и ЦКБ РАН представили отечественное средство, имеющее двойное применение - и блокировать инфекцию SARS-CoV-2, и идентифицировать S белок вируса SARS-CoV-2.Следом, врачи 67 больницы Москвы совместно с учеными МГУ подали заявку на КТ-калькулятор и "впервые была запатентована технология использования искусственного интеллекта для оценки изменения легочной ткани у больных COVID-19, без учета данных компьютерной томографии".В феврале 2021 года институт им. Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 в виде спрея, а еще через две недели - на технологию вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания.В марте Институт иммунологии ФМБА представил Росатенту препарат для профилактики и лечения COVID-19, представляющий собой спрей для носа или жидкость для ингаляций.
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596254382.html
https://ria.ru/20210426/vaktsina-1729954154.html
https://ria.ru/20210319/myasnikov-1602050040.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599762842_291:0:2616:1744_1920x0_80_0_0_2c21437f0248b7b277cc8564d1929d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

Роспатент назвал важнейшие российские разработки в борьбе с COVID-19

12:31 26.04.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Роспатент выбрал важнейшие отечественные разработки и изобретения для борьбы с коронавирусом, которые были зарегистрированы за год с начала пандемии, в список вошли вакцины, лекарства, тесты и робот-медсестра, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Эксперты Федерального института промышленной собственности отобрали патенты на изобретения и полезные модели, которые оказали существенное влияние на борьбу с COVID-19. Перечень патентов сформирован в хронологическом порядке", - пояснили в Роспатенте.
Открытие новой производственной линии на заводе Биохимик в Саранске - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 21:13Распространение коронавируса
Россия стала лидером в борьбе с коронавирусом, заявил глава ГК "Промомед"
Так, 27 марта 2020 года астраханские ученые подали заявку на регистрацию тест-системы для выявления РНК коронавируса. Следом за этим сотрудники научного центра ФМБА 16 апреля подали заявку на регистрацию изобретения на применение гексапептида для подавления цитокинового шторма при COVID-19.
Через неделю НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины против COVID-19, было выдано семь патентов, в том числе и на препарат "Спутник V".
Седьмого мая фармацевтическая компания "Химрар" подала заявку на регистрацию изобретения на противо-SARSCoV2-вирусную фармацевтическую композицию "Авифавир".
В июне научный центр "Вектор" подал две заявки на регистрацию изобретений – тест-системы для идентификации РНК коронавирусов человека SARS и 2019nCoV.
Первого июля Институт биоорганической химии и ЦКБ РАН подали заявку на изобретение, раскрывающее технологию определения уровней антител классов IgM, IgG, IgA в сыворотке/плазме крови больных COVID-19. "Впервые запатентована отечественная технология определения трех иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA в крови больных COVID-19", - пояснили в Роспатенте.
Через неделю НЦ "Вектор" подали заявку уже на вакцину от инфекции. Еще через неделю Институт иммунологии ФМБА подал заявку на препарат, подавляющий размножение вируса SARSCoV2.
Медицинский работник держит контейнер с вакциной Спутник Лайт во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 12:16Распространение коронавируса
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрируют в майские праздники
В октябре "разработчики Шептунов С.А., Нахушев Р.С., Пушкарь Д.Ю. подали заявку на патентование робота для взятия биоматериала для ПЦР-исследования из полости рта". В конце ноября Институт биоорганической химии и ЦКБ РАН представили отечественное средство, имеющее двойное применение - и блокировать инфекцию SARS-CoV-2, и идентифицировать S белок вируса SARS-CoV-2.
Следом, врачи 67 больницы Москвы совместно с учеными МГУ подали заявку на КТ-калькулятор и "впервые была запатентована технология использования искусственного интеллекта для оценки изменения легочной ткани у больных COVID-19, без учета данных компьютерной томографии".
В феврале 2021 года институт им. Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 в виде спрея, а еще через две недели - на технологию вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания.
В марте Институт иммунологии ФМБА представил Росатенту препарат для профилактики и лечения COVID-19, представляющий собой спрей для носа или жидкость для ингаляций.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 19:07Распространение коронавируса
Мясников назвал ошибки Европы в борьбе с коронавирусом
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния