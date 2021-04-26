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Мурашко заявил о близости пяти регионов к победе над коронавирусом
Мурашко заявил о близости пяти регионов к победе над коронавирусом
Пять регионов России близки к победе над коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:22
2021-04-26T11:22
2021-04-26T17:53
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пять регионов России близки к победе над коронавирусом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня пять субъектов <...> уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе", — сказал Мурашко на Совете законодателей.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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