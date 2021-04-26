https://ria.ru/20210426/kino-1729992949.html
Суд приостановил деятельность "Союза кинематографистов" в Петербурге
Суд приостановил деятельность "Союза кинематографистов" в Петербурге
Дзержинский районный суд приостановил на 30 суток деятельность Санкт-Петербургской организации "Союз кинематографистов России" из-за нарушения норм по COVID-19... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:50
2021-04-26T14:50
2021-04-26T14:50
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новости культуры
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Дзержинский районный суд приостановил на 30 суток деятельность Санкт-Петербургской организации "Союз кинематографистов России" из-за нарушения норм по COVID-19 на фестивале документального кино "Артдокфест", сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.Третьего апреля специалисты Роспотребнадзора с полицией осмотрели помещения Дома кино, где проходил фестиваль "Артдокфест", и вынесли решение о его закрытии. В связи с этим зрителей попросили покинуть кинозал, а помещения были опечатаны.Международный фестиваль документального кино "Артдокфест" в Петербурге планировал провести показы с 3 по 10 апреля.Ранее сообщалось, что причинами закрытия фестиваля документального кино "Артдокфест" в Доме кино в Санкт-Петербурге, где располагается организация, стали несоблюдение социальной дистанции, отсутствие масок у зрителей и антисептиков при входе в кинозалы. Как сообщало городское управление Роспотребнадзора, хотя мероприятие было согласовано с властями города, уже во время фестиваля были выявлены нарушения санитарных норм, были составлены административные протоколы о нарушениях, которые передали в суд.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Дзержинский районный суд приостановил на 30 суток деятельность Санкт-Петербургской организации "Союз кинематографистов России" из-за нарушения норм по COVID-19 на фестивале документального кино "Артдокфест", сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.
Третьего апреля специалисты Роспотребнадзора с полицией осмотрели помещения Дома кино, где проходил фестиваль "Артдокфест", и вынесли решение о его закрытии. В связи с этим зрителей попросили покинуть кинозал, а помещения были опечатаны.
Международный фестиваль документального кино "Артдокфест" в Петербурге планировал провести показы с 3 по 10 апреля.
Ранее сообщалось, что причинами закрытия фестиваля документального кино "Артдокфест" в Доме кино в Санкт-Петербурге, где располагается организация, стали несоблюдение социальной дистанции, отсутствие масок у зрителей и антисептиков при входе в кинозалы. Как сообщало городское управление Роспотребнадзора, хотя мероприятие было согласовано с властями города, уже во время фестиваля были выявлены нарушения санитарных норм, были составлены административные протоколы о нарушениях, которые передали в суд.