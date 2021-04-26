https://ria.ru/20210426/genotsid-1730049766.html

Вопросы признания геноцида должны решать историки, заявил Эрдоган

Вопросы признания геноцида должны решать историки, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален признанием со стороны своего американского коллеги Джо Байдена геноцида армян в Османской империи. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:20

2021-04-26T19:20

2021-04-26T19:32

джо байден

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

армения

в мире

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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален признанием со стороны своего американского коллеги Джо Байдена геноцида армян в Османской империи.В субботу Байден официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме и Турция отвергает его."Байден по отношению к событиям, происшедшим более века назад, использовал несправедливую фразу, не основанную на истории. Нас это глубоко опечалило. Эти вопросы нужно оставить историкам, а не политикам. Но с противоположной стороны нет никакого ответа. Запад показывает лицемерие по армянскому вопросу и по отношению к террористическим организациям", - сказал Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства, добавив, что во время Первой мировой войны в Османской империи "армянские банды убивали невинных людей".Президент Турции заявил, что произнес эти слова, опираясь на документы, которых в турецких архивах "хранится более миллиона". "На что опирается Байден, я не знаю. Если в США или в Европе есть такие архивы, они готовы их открыть? Мы - готовы. Приходите, изучайте", - добавил Эрдоган.В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/turtsiya-1730039141.html

https://ria.ru/20210426/genotsid-1729856605.html

турция

сша

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, армения, в мире