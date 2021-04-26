Вопросы признания геноцида должны решать историки, заявил Эрдоган
19:20 26.04.2021 (обновлено: 19:32 26.04.2021)
АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален признанием со стороны своего американского коллеги Джо Байдена геноцида армян в Османской империи.
В субботу Байден официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме и Турция отвергает его.
"Байден по отношению к событиям, происшедшим более века назад, использовал несправедливую фразу, не основанную на истории. Нас это глубоко опечалило. Эти вопросы нужно оставить историкам, а не политикам. Но с противоположной стороны нет никакого ответа. Запад показывает лицемерие по армянскому вопросу и по отношению к террористическим организациям", - сказал Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства, добавив, что во время Первой мировой войны в Османской империи "армянские банды убивали невинных людей".
В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.