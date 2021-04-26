https://ria.ru/20210426/dzhonson-1729934295.html

СМИ: Джонсон предпочитал увидеть "тысячи трупов", чем объявить локдаун

СМИ: Джонсон предпочитал увидеть "тысячи трупов", чем объявить локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы заявлял, что готов увидеть "тысячи трупов", чем объявить очередной локдаун из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:02

2021-04-26T11:02

2021-04-26T11:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

майкл гоув

борис джонсон

великобритания

в мире

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы заявлял, что готов увидеть "тысячи трупов", чем объявить очередной локдаун из-за пандемии коронавируса, представители правительства опровергают эту информацию, сообщают британские СМИ.Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщает, что премьер допустил резкие высказывания на встрече с другими членами кабинета в октябре 2020 года. Обсуждалось введение третьего по счету локдауна.По данным издания, эта реплика якобы прозвучала в ответ на слова главы канцелярии кабмина Майкла Гоува, предупредившего, что для охраны больниц, переполненных пациентами с COVID-19, могут понадобиться военные.Источники утверждают, что на протяжении кризисной ситуации, связанной с пандемией, Джонсон неоднократно допускал грубые замечания по этому поводу.Опубликованную изданием информацию отрицают как в офисе Джонсона на Даунинг-стрит, так и высокопоставленные члены правительства."Практически все это категорически опровергают. Мы как будто оказались в комедии – неназванные источники неназванных экспертов, которые говорят о неназванных событиях. Это все несерьезно", - заявил министр обороны Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News.С 4 января в Англии был введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый.

https://ria.ru/20210316/britaniya-1601361377.html

https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728578040.html

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коронавирус covid-19, майкл гоув, борис джонсон, великобритания, в мире