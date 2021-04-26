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В ДТП с маршруткой в Ульяновске пострадали девять человек
В ДТП с маршруткой в Ульяновске пострадали девять человек
Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении маршрутки и двух автомобилей в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T08:05
2021-04-26T08:05
2021-04-26T08:05
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 26 апр - РИА Новости. Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении маршрутки и двух автомобилей в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в понедельник около 07.50 (6.50 мск) на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной в Засвияжском районе Ульяновска, столкнулись три автомобиля, один из которых - маршрутное такси."В маршрутке на момент аварии находилось 13 человек. В настоящее время за медицинской помощью обратились девять человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.По информации полиции, обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20210424/dtp-1729776644.html
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ульяновск, происшествия
САМАРА, 26 апр - РИА Новости.
Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении маршрутки и двух автомобилей в Ульяновске
, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в понедельник около 07.50 (6.50 мск) на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной в Засвияжском районе Ульяновска, столкнулись три автомобиля, один из которых - маршрутное такси.
"В маршрутке на момент аварии находилось 13 человек. В настоящее время за медицинской помощью обратились девять человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
По информации полиции, обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.