https://ria.ru/20210426/dtp-1729911512.html

В ДТП с маршруткой в Ульяновске пострадали девять человек

В ДТП с маршруткой в Ульяновске пострадали девять человек

Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении маршрутки и двух автомобилей в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:05

2021-04-26T08:05

2021-04-26T08:05

ульяновск

происшествия

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САМАРА, 26 апр - РИА Новости. Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении маршрутки и двух автомобилей в Ульяновске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в понедельник около 07.50 (6.50 мск) на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной в Засвияжском районе Ульяновска, столкнулись три автомобиля, один из которых - маршрутное такси."В маршрутке на момент аварии находилось 13 человек. В настоящее время за медицинской помощью обратились девять человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.По информации полиции, обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20210424/dtp-1729776644.html

ульяновск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, происшествия