https://ria.ru/20210426/donbass-1729904976.html
Журналиста из Львова возмутило нежелание жителей Донбасса быть украинцами
Журналиста из Львова возмутило нежелание жителей Донбасса быть украинцами
Переселенцы с Донбасса не хотят поддаваться "украинизации" и привозят с собой на Украину русские привычки. Об этом в эфире "4 канала" заявил львовский журналист РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T04:19
2021-04-26T04:19
2021-04-26T04:19
ситуация на украине
остап дроздов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Переселенцы с Донбасса не хотят поддаваться "украинизации" и привозят с собой на Украину русские привычки. Об этом в эфире "4 канала" заявил львовский журналист Остап Дроздов."Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют", - выразил мнение Дроздов.В качестве примера он привел свою соседку, которая освоилась в Италии за четыре месяца, в то время как русские, по его словам, "все делают русским".Ранее Остап Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".
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РИА Новости
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ситуация на украине, остап дроздов, донбасс, украина, в мире
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Переселенцы с Донбасса
не хотят поддаваться "украинизации" и привозят с собой на Украину
русские привычки. Об этом в эфире "4 канала"
заявил львовский журналист Остап Дроздов
.
"Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют", - выразил мнение Дроздов.
В качестве примера он привел свою соседку, которая освоилась в Италии за четыре месяца, в то время как русские, по его словам, "все делают русским".
Ранее Остап Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".