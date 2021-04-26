https://ria.ru/20210426/devyataev-1730032139.html

В Мордовии открыли памятник летчику Девятаеву

В Мордовии открыли памятник летчику Девятаеву

Торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву, который совершил побег из гитлеровского концлагеря на угнанном им бомбардировщике,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:33

2021-04-26T17:33

2021-04-26T17:33

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

тимур бекмамбетов

германия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву, который совершил побег из гитлеровского концлагеря на угнанном им бомбардировщике, состоялось на родине летчика в поселке Торбеево в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.Девятаев попал в плен в 1944 году. В 1945 году группа советских военнопленных из десяти человек совершили побег из концлагеря на немецком бомбардировщике, который пилотировал Девятаев. Он доставил советскому командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре на полигоне Узедом, где производилось и испытывалось ракетное оружие гитлеровской Германии, точные координаты стартовых установок "Фау-2", которые находились вдоль берега моря."Сегодня для всех нас очень значимый день - здесь, в Торбееве, на родине Михаила Петровича Девятаева, мы открываем памятник нашему легендарному земляку. Девятаев - гордость России. Михаила Петровича уже нет с нами, но многие имели честь быть с ним знакомы, дружили. У меня такой факт в жизни был… Не все так просто было в судьбе Михаила Петровича. И этот памятник олицетворяет справедливость и добро", - цитирует пресс-служба слова врио главы Мордовии Артема Здунова на открытии монумента.Руководитель республики отметил, что книга Девятаева "Побег из ада" "многим дала путевку в жизнь, многие стали летчиками после того, как прочитали это произведение". Он также отметил, что 24 апреля побывал на премьере фильма "Девятаев" режиссера Тимура Бекмамбетова, посвященного легендарному летчику-истребителю.Дочь легендарного лётчика Нэлли Девятаева рассказала, что ее отец всю жизнь стремился на свою малую родину. "Последний раз он был здесь в июльские дни 2002 года незадолго до кончины. Я помню тот чудный вечер накануне его 85-летия, когда мы шли по селу Торбеево, впереди бежали мои дети, и он показывал места его детства, рассказывал, как он бегал здесь босиком. И вот теперь он снова здесь. Молодой, полный жизни, полный веры в жизнь. То, что памятник Михаилу Петровичу Девятаеву открыт именно на его родине, свидетельствует об искренних и теплых чувствах его земляков", - сказала она.

https://ria.ru/20200208/1564397027.html

https://ria.ru/20210422/pesnya-1729461415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артем здунов, республика мордовия, тимур бекмамбетов, германия, общество