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Академик РАН раскритиковал сериал "Чернобыль" HBO
Академик РАН раскритиковал сериал "Чернобыль" HBO
Американский сериал "Чернобыль" лживо изображает мотивацию советских людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и спасавших не... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:04
2021-04-26T12:04
россия
чернобыльская аэс
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский сериал "Чернобыль" лживо изображает мотивацию советских людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и спасавших не только свою страну, но и мир, эта картина – "выстрел в гибридной войне", заявил один из непосредственных участников тех событий, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.Тема Чернобыльской аварии привлекла к себе большое внимание в 2019 году после выхода на американском телеканал НВО сериала "Чернобыль", посвященного тем событиям. По оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), сериал тогда стал самым популярным телешоу в истории.Этот сериал оказал "особое влияние" на умы людей в разных странах, в том числе в России, сказал Большов в понедельник на пресс-конференции в Москве. По его словам, с точки зрения антуража сериал сделан мастерски.В частности, по его словам, в сериале показано, что "сверху донизу ходит полупьяный народ". Но в зоне Чернобыльской АЭС был сухой закон, отметил академик. "Про разудалое пьянство – это не соответствует действительности", - добавил Большов.Но главное, что, по словам Большова, ему очень не понравилось в американском сериале - то, что в нем "переврана мотивация людей, которые работали на ликвидации последствий аварии"."Я сам ликвидатор, имею орден Мужества за это. Мы спасали отечество, спасали мировую цивилизацию. Это было очень серьезной мотивацией", - сказал Большов. По его словам, в помине не было, чтобы в Чернобыле работали из-под палки.
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россия, чернобыльская аэс, российская академия наук, общество

Академик РАН раскритиковал сериал "Чернобыль" HBO

12:04 26.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевДиректор Института проблем безопасности развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов
Директор Института проблем безопасности развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Американский сериал "Чернобыль" лживо изображает мотивацию советских людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и спасавших не только свою страну, но и мир, эта картина – "выстрел в гибридной войне", заявил один из непосредственных участников тех событий, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.
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Тема Чернобыльской аварии привлекла к себе большое внимание в 2019 году после выхода на американском телеканал НВО сериала "Чернобыль", посвященного тем событиям. По оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), сериал тогда стал самым популярным телешоу в истории.
Этот сериал оказал "особое влияние" на умы людей в разных странах, в том числе в России, сказал Большов в понедельник на пресс-конференции в Москве. По его словам, с точки зрения антуража сериал сделан мастерски.
"В то же время, мое впечатление, которое сериал оставил, оно гадкое. Это один из выстрелов в гибридной войне", - подчеркнул Большов.
В частности, по его словам, в сериале показано, что "сверху донизу ходит полупьяный народ". Но в зоне Чернобыльской АЭС был сухой закон, отметил академик. "Про разудалое пьянство – это не соответствует действительности", - добавил Большов.
Но главное, что, по словам Большова, ему очень не понравилось в американском сериале - то, что в нем "переврана мотивация людей, которые работали на ликвидации последствий аварии".
"Я сам ликвидатор, имею орден Мужества за это. Мы спасали отечество, спасали мировую цивилизацию. Это было очень серьезной мотивацией", - сказал Большов. По его словам, в помине не было, чтобы в Чернобыле работали из-под палки.
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