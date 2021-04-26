https://ria.ru/20210426/avariya-1729627498.html

Авария на Чернобыльской АЭС (1986)

Авария на Чернобыльской АЭС (1986)

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины (в то время Украинской ССР) на... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T05:09

2021-04-26T05:09

2021-04-26T05:09

россия

чернобыль

украина

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589271536_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba7b247854d904bbe1a85c914afa6e.jpg

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины (в то время Украинской ССР) на правом берегу реки Припять в 160 километрах северо-восточнее Киева и в 15 километрах северо-западнее Чернобыля Киевской области, произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. 25 апреля 1986 года персонал ЧАЭС готовился к остановке четвертого энергоблока станции, запущенного в промышленную эксплуатацию в декабре 1983 году, на планово-предупредительный ремонт. Во время него предполагалось проведение эксперимента с обесточиванием оборудования АЭС и использованием механической энергии выбега ротора турбогенератора для обеспечения работоспособности систем безопасности энергоблока. Вследствие диспетчерских ограничений остановка реактора несколько раз откладывалась, что вызвало определенные трудности с управлением мощностью реактора. 26 апреля в 01.24 по московскому времени произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. Была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно повреждены деаэраторная этажерка и машинный зал, уничтожены все барьеры и системы безопасности. Взрывы и возникший пожар сопровождались выбросом огромной радиоактивности. В первые часы после аварии для выяснения ее причин и ликвидации последствий была создана Правительственная комиссия, которая вечером 26 апреля прибыла в район аварии, и возглавила в зоне ЧАЭС всю сложную организационную структуру, оперативные группировки сил и средств министерств и ведомств, участвовавших в ликвидации последствий аварии. 27 апреля в связи с высоким уровнем радиации были эвакуированы жители близлежащего города Припять, а позже и население из 30-километровой циркульной зоны вокруг Чернобыльской АЭС. Всего подверглись эвакуации более 115 тысяч человек. Выброс радионуклидов из разрушенного реактора продолжался в течение достаточно продолжительного времени. Ежесуточно в окружающую среду попадали миллионы Кюри (один Кюри приблизительно равен радиоактивности одного грамма изотопа радия-226). Принятые в последующие после аварии дни меры по засыпке реактора инертными материалами привели сначала к уменьшению мощности радиоактивного выброса, но затем рост температуры внутри разрушенной шахты реактора привел к повышению количества выбрасываемых в атмосферу радиоактивных веществ. После 6 мая температура в шахте реактора стала снижаться, что привело к уменьшению интенсивности выброса радиоактивных веществ. Падение не было монотонным и сопровождалось значительными колебаниями. В дальнейшем мощность выброса в среднем продолжала медленно уменьшаться. Не смотря на это, правительственная комиссия на заседании 16 мая 1986 года приняла решение о долговременной консервации разрушенного энергоблока. 20 мая был издан приказ министерства среднего машиностроения "Об организации управления строительства на Чернобыльской АЭС", в соответствии с которым начались работы по созданию сооружения "Укрытие". Возведение этого объекта с привлечением около 90 тысяч строителей продолжалось 206 дней с июня по ноябрь 1986 года. В процессе строительства "Укрытия" было уложено свыше 400 тысяч кубических метров бетона и смонтированы семь тысяч тонн металлоконструкций. 30 ноября 1986 года решением государственной комиссии законсервированный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС был принят на техническое обслуживание. Поступившее в окружающую среду в результате авария на Чернобыльской АЭС большое количество радиоактивных веществ привело к долговременному загрязнению значительных территорий. Раскаленная смесь из радиоактивных газов и аэрозолей тепловым потоком была поднята на высоту до нескольких километров и, подхваченная ветром, сначала понеслась в северо-западном направлении. В течение 10 дней активного выброса из реактора направление ветра в районе расположения ЧАЭС изменялось по кругу на 360 градусов. Выброшенные из разрушенного реактора в атмосферу продукты деления ядерного топлива содержали мелкие аэрозоли летучих радионуклидов, тугоплавкие элементы и топливные частицы. Радиоактивные аэрозоли выпадали в основном с дождями на большой территории в границах Украины, Белоруссии и центральных областей европейской части России. Выпадение топливных частиц и тугоплавких радионуклидов произошло в основном в ближней 30-километровой зоне ЧАЭС, вследствие чего радионуклиды плутония, имеющие большой период полураспада, оказались сосредоточены преимущественно в ближней зоне и не сыграли важной радиологической роли для населения за ее пределами. Основная часть выпадений со значимым вкладом изотопов стронция также была сосредоточена вблизи от ЧАЭС, хотя и были отмечены отдельные участки с повышенными уровнями загрязнения стронцием-90 с периодом полураспада около 30 лет на территории Украины и Белоруссии за пределами этой зоны. Обширные территории оказались загрязнены радиоактивными выпадениями, из которых наиболее опасными для человека были в ранний период (1-1,5 месяца) йод-131 (период полураспада восемь суток), а в отдаленный период – радионуклиды цезия-137 и цезия-134 (периоды полураспада 30 лет и 2,4 года соответственно). В результате аварии радиоактивному загрязнению цезием-137 подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысяч квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров территорий находится за пределами бывшего СССР. Загрязнению подверглись территории Австрии, Германии, Италии, Великобритании, Швеции, Финляндии, Норвегии и ряда других стран Западной Европы. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, также зафиксировали в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие. Существенно загрязненными цезием-137 оказались территории Украины (37,63 тысячи квадратных километров), Белоруссии (43,5 тысячи квадратных километров), европейской части России (59,3 тысячи квадратных километров). В России радиационному загрязнению цезием-137 подверглись 19 регионов. Наиболее загрязненными областями стали Брянская (11,8 тысячи квадратных километров загрязненных территорий), Калужская (4,9 тысячи квадратных километров), Тульская (11,6 тысячи квадратных километров) и Орловская (8,9 тысячи квадратных километров). В наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС регионах России оказались загрязнены радиоактивными выпадениями почти два миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, то есть около 1% всей площади угодий в стране. На некоторых из них уровни загрязнения почвы были настолько высокими, что использование производимой на них сельскохозяйственной продукции оказалось невозможным (юго-западные районы Брянской области). Радиоактивному загрязнению подверглось 1,2 миллиона гектаров российских лесных массивов. Наиболее загрязненными оказались леса Брянской области. В юго-западных районах области была полностью прекращена хозяйственная деятельность на 30 тысячах гектарах лесных массивов. Всего в СССР в результате аварии из сельско-хозяйственного оборота было выведено около пяти миллиона гектар земель, уничтожены и захоронены (закопаны тяжелой техникой) сотни мелких населенных пунктов.Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации. Непосредственно после аварии острому радиационному воздействию подверглось примерно 600 человек из персонала станции и пожарных. Из них 237 был поставлен первичный диагноз "острая лучевая болезнь" (ОЛБ), в дальнейшем этот диагноз был подтвержден у 134 человек. 28 человек умерли от ОЛБ в первые месяцы после аварии. Еще три человека погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке (один человек погиб в момент взрыва под обломками, другой скончался через несколько часов от полученных травм и ожогов, а третий умер от сердечной недостаточности). Свыше 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии и получили высокие дозы радиации. Многие из них были награждены орденами и медалями СССР.Сразу после аварии работа атомной станции была остановлена. После проведения работ по дезактивации зараженной территории и сооружения объекта "Укрытие" 1 октября 1986 года был запущен первый энергоблок ЧАЭС, 5 ноября – второй, а 4 декабря 1987 года в работу был включен и третий энергоблок станции. Однако 15 декабря 2000 года на Чернобыльской АЭС окончательно остановили энергоблоки в соответствии с договоренностями, изложенными в Меморандуме о взаимопонимании между правительствами "Большой семерки", Комиссией Европейского союза и правительством Украины от 25 декабря 1995 года. В 2007 году было начато строительство сооружения "Укрытие-2" – нового саркофага (безопасный конфайнмент – изоляционное арочное сооружение высотой 108 метров, длиной 150 метров и шириной 257 метров), который накрыл собой устаревшее "Укрытие". Конфайнмент введен в эксплуатацию в июле 2019 года. Согласно Общегосударственной программе Украины Чернобыльская АЭС будет полностью снята с эксплуатации, а объект "Укрытие" преобразован в экологически безопасную систему к 2065 году. В память о всех гражданах Российской Федерации, погибших в радиационных авариях и катастрофах в 1993 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был установлен День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, который отмечался 26 апреля. На основании Федерального закона от 4 апреля 2012 года он стал называться Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Кроме того, 26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 8 декабря 2016 года. В резолюции Генеральная Ассамблея отметила "ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий", и предложила "всем государствам-членам, соответствующим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и другим международным организациям, а также гражданскому обществу отмечать этот день". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

чернобыль

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чернобыль, украина, справки