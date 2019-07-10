КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. На Украине ввели в эксплуатацию новый саркофаг Чернобыльской АЭС, заявил старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов.
"Международное сообщество собрало 1,5 миллиарда евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 миллионов евро", — написал Усов в фейсбуке.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что конструкция для накрытия старого саркофага над взорвавшимся реактором прошла испытательную эксплуатацию.
Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался 4-й энергоблок станции. После аварии над ним построили саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается.
Украинские власти хотят превратить Чернобыльскую станцию в безопасную систему с помощью новой защитной оболочки "Укрытие" (конфайнмента), которая будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ отложили до мая 2018 года. Введение в эксплуатацию нового конфайнмента над ЧАЭС ранее планировалось в декабре 2018 года.