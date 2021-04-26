https://ria.ru/20210426/akter-1729928643.html
СМИ: против актера Александра Паля возбудили уголовное дело
СМИ: против актера Александра Паля возбудили уголовное дело
Бывший хоккеист молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов написал заявление в полицию, обвинив актера Александра Паля в избиении, сообщил Пятый канал. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:31
2021-04-26T10:31
2021-04-26T13:05
александр паль
происшествия
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Против актера Александра Паля возбудили уголовное дело
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Бывший хоккеист молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов написал заявление в полицию, обвинив актера Александра Паля в избиении, сообщил Пятый канал.Против артиста возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Уточняется, что в потасовке, помимо самого актера, участвовали двое его друзей. В результате у спортсмена диагностировали серьезные челюстно-лицевые травмы, гематомы и ушибы.Согласно заявлению Антипова, похожий на Паля мужчина вел себя неадекватно и, предположительно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он уточнил, что с артистом ранее лично знаком не был.Накануне вечером в полицию заявили об избиении в Москве 25-летнего мужчины. По информации источника РИА Новости, пострадавшим оказался Антипов К., ранее профессионально занимавшийся хоккеем. Причины конфликта не уточняются.
https://ria.ru/20210212/draka-1597134804.html
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александр паль, происшествия