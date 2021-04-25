https://ria.ru/20210425/zhirinovskiy-1729589832.html

Биография Владимира Жириновского

Биография Владимира Жириновского

Российский общественный и политический деятель, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T01:35

2021-04-25T01:35

2021-04-25T01:35

россия

владимир жириновский

алма-ата

справки

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Российский общественный и политический деятель, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате (Казахстан).Окончил с отличием Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете (МГУ) по специальности "Турция и турецкий язык" в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности "юрист" в 1977 году. В 1969-1970 годах, будучи студентом, Владимир Жириновский проходил стажировку в Гостелерадио и Госкомитете по внешним экономическим связям СССР. После окончания института в 1970-1972 годах служил в Вооруженных Силах в войсках Закавказского военного округа. В 1972-1975 годах Жириновский работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира. С 1975 года по 1977 год – в деканате по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения. В 1975-1983 годах был сотрудником Инюрколлегии Министерства юстиции СССР. С 1983 года по 1990 год возглавлял юридический отдел издательства "Мир". С 31 марта 1990 года Владимир Жириновский является председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года). Жириновский был кандидатом от ЛДПР на должность президента РСФСР в 1991 году и на должность президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов. Участвовал в работе Конституционного совещания 1993 года по подготовке проекта Конституции Российской Федерации. Владимир Жириновский избирался в 1993 году депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого (1994-1996), в 1995 году – второго (1996-2000), в 1999 году – третьего (2000-2003), в 2003 году – четвертого (2003-2007), в 2007 году – пятого (2007-2011), в 2011 году – шестого (2011-2016) и в 2016 году – седьмого (2016 – по настоящее время) созывов. В Государственной Думе первого, второго и шестого созывов был руководителем фракции ЛДПР, в Государственной Думе третьего, четвертого и пятого созывов – заместителем председателя ГД. В Госдуме седьмого созыва – руководитель фракции ЛДПР, член Совета Госдумы. Жириновский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II (2016), III (2011) и IV (2006) степеней, орденом Почета (2008), орденом Александра Невского (2015), орденом Республики Ингушетия "За заслуги", медалями, почетными грамотами, почетными знаками, почетным оружием – именным кортиком от министерства внутренних дел РФ. Владимир Жириновский – Заслуженный юрист Российской Федерации (2000), доктор философских наук (1998), профессор международного права, профессор факультета политологии МГУ, академик Международной академии экологии и природопользования, действительный член Академии социальных наук, Международной Академии информатизации, почетный академик Академии естествознания, почетный доктор Российской академии адвокатуры и др. Полковник запаса. Жириновский опубликовал свыше 500 книг, в том числе 100 томов своих произведений под названием "Политическая классика". Владеет английским, французским, немецким и турецким языками. Владимир Жириновский женился в 1971 году на Галине Лебедевой, у супругов сын Игорь Лебедев (1972 года рождения), который является заместителем председателя Госдумы седьмого созыва. Кроме того, у политика есть двое внебрачных детей. Памятник Жириновскому, исполненный в бронзе скульптором Зурабом Церетели, установлен в 2016 году во дворе Института мировых цивилизаций, учрежденного лидером ЛДПР. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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