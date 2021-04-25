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https://ria.ru/20210425/zevota-1729728086.html
Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
Почему зевота заразительна и может ли быть опасно слишком частое зевание, объяснила в интервью радио Sputnik врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T02:10
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ольга голубинская
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Почему зевота заразительна и может ли быть опасно слишком частое зевание, объяснила в интервью радио Sputnik врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.Обычно люди зевают, когда хотят спать или нуждаются в отдыхе. Зевота — это рефлекторный процесс, который позволяет мозгу активизироваться, рассказала Ольга Голубинская. Обычно люди редко зевают днем, однако если они начинают делать это постоянно, то это может быть сигналом о наличии серьезных заболеваний. "Зевота может сопровождать, например, сердечную недостаточность. При психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна — неврозах, депрессии, также может возникать постоянная зевота", — сказала Голубинская.По ее словам, просто зевота от недосыпа или усталости не означает, что вам пора к врачу. Однако если зевота появляется на фоне некоторых сопутствующих симптомов, это уже может быть опасно. В таком случае необходимо обратиться к специалисту, чтобы поставить диагноз и определиться с методами лечения. Врач-невролог также объяснила, почему зевота так заразительна и часто невозможно удержаться, если рядом кто-то зевает. "Это срабатывает не только, когда мы зеваем. Например, когда те же эротические сюжеты люди смотрят, мозг зеркалит. Есть такие зеркальные нейроны, они подстраиваются под эту картинку и вызывают соответствующую реакцию. Если реакция не возникает, то есть мозг не зеркалит, это тоже нормально. У кого-то лучше срабатывает визуализация объекта, у кого-то — нет", — отметила Голубинская.Многое зависит и от функционального состояния человека: если человек бодр, скорее всего, он не будет зевать, заключила психоневролог.
https://ria.ru/20210318/son-1601780392.html
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ольга голубинская, россия, здоровье, общество

Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна

02:10 25.04.2021
 
© Fotolia / AntonioguillemСтудентка зевает на занятиях
Студентка зевает на занятиях - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Fotolia / Antonioguillem
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Почему зевота заразительна и может ли быть опасно слишком частое зевание, объяснила в интервью радио Sputnik врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.
Обычно люди зевают, когда хотят спать или нуждаются в отдыхе. Зевота — это рефлекторный процесс, который позволяет мозгу активизироваться, рассказала Ольга Голубинская.

"Сменный график, перелет в другие часовые пояса, любые нарушения биологических ритмов и дальнейшая инверсия сна приведут к феномену зевоты. Если сон неэффективный, человек будет периодически днем зевать", — пояснила врач-невролог.

Обычно люди редко зевают днем, однако если они начинают делать это постоянно, то это может быть сигналом о наличии серьезных заболеваний.
"Зевота может сопровождать, например, сердечную недостаточность. При психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна — неврозах, депрессии, также может возникать постоянная зевота", — сказала Голубинская.
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По ее словам, просто зевота от недосыпа или усталости не означает, что вам пора к врачу. Однако если зевота появляется на фоне некоторых сопутствующих симптомов, это уже может быть опасно. В таком случае необходимо обратиться к специалисту, чтобы поставить диагноз и определиться с методами лечения.
"Есть сопутствующие феномены: астения, снижение памяти, нарушение концентрации внимания, рассеянность, головная боль, снижение настроения, перепады давления. Часто вегетативная симптоматика сподвигает человека к зевоте", — уточнила Голубинская.
Врач-невролог также объяснила, почему зевота так заразительна и часто невозможно удержаться, если рядом кто-то зевает.
"Это срабатывает не только, когда мы зеваем. Например, когда те же эротические сюжеты люди смотрят, мозг зеркалит. Есть такие зеркальные нейроны, они подстраиваются под эту картинку и вызывают соответствующую реакцию. Если реакция не возникает, то есть мозг не зеркалит, это тоже нормально. У кого-то лучше срабатывает визуализация объекта, у кого-то — нет", — отметила Голубинская.
Многое зависит и от функционального состояния человека: если человек бодр, скорее всего, он не будет зевать, заключила психоневролог.
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