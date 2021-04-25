https://ria.ru/20210425/zevota-1729728086.html

Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна

Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна

Почему зевота заразительна и может ли быть опасно слишком частое зевание, объяснила в интервью радио Sputnik врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T02:10

2021-04-25T02:10

2021-04-25T02:10

ольга голубинская

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Почему зевота заразительна и может ли быть опасно слишком частое зевание, объяснила в интервью радио Sputnik врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.Обычно люди зевают, когда хотят спать или нуждаются в отдыхе. Зевота — это рефлекторный процесс, который позволяет мозгу активизироваться, рассказала Ольга Голубинская. Обычно люди редко зевают днем, однако если они начинают делать это постоянно, то это может быть сигналом о наличии серьезных заболеваний. "Зевота может сопровождать, например, сердечную недостаточность. При психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна — неврозах, депрессии, также может возникать постоянная зевота", — сказала Голубинская.По ее словам, просто зевота от недосыпа или усталости не означает, что вам пора к врачу. Однако если зевота появляется на фоне некоторых сопутствующих симптомов, это уже может быть опасно. В таком случае необходимо обратиться к специалисту, чтобы поставить диагноз и определиться с методами лечения. Врач-невролог также объяснила, почему зевота так заразительна и часто невозможно удержаться, если рядом кто-то зевает. "Это срабатывает не только, когда мы зеваем. Например, когда те же эротические сюжеты люди смотрят, мозг зеркалит. Есть такие зеркальные нейроны, они подстраиваются под эту картинку и вызывают соответствующую реакцию. Если реакция не возникает, то есть мозг не зеркалит, это тоже нормально. У кого-то лучше срабатывает визуализация объекта, у кого-то — нет", — отметила Голубинская.Многое зависит и от функционального состояния человека: если человек бодр, скорее всего, он не будет зевать, заключила психоневролог.

https://ria.ru/20210318/son-1601780392.html

https://rsport.ria.ru/20210211/son-1596965034.html

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ольга голубинская, россия, здоровье, общество