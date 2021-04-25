https://ria.ru/20210425/zeman-1729855281.html

В МИД прокомментировали заявление Земана по инциденту во Врбетице

В МИД прокомментировали заявление Земана по инциденту во Врбетице

После выступления президента Чехии Милоша Земана стало ясно, что у Праги не было никаких предпосылок и доказательств, чтобы обвинять Россию в причастности к... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T15:16

2021-04-25T15:16

2021-04-25T15:43

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. После выступления президента Чехии Милоша Земана стало ясно, что у Праги не было никаких предпосылок и доказательств, чтобы обвинять Россию в причастности к взрывам в Врбетице, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В воскресенье Земан сообщил, что в ходе расследования дела о взрывах во Врбетице в 2014 году было установлено, что вооружение на складах, где произошли взрывы, принадлежало болгарскому бизнесмену. Ранее New York Times сообщило, что торговец оружием Эмилиан Гебрев в направленном изданию электронном сообщении признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице."Теперь нужно дождаться того, как представители тех ветвей власти, которые до его выступления позволили себе целый ряд, на самом деле канонаду заявлений против России, прокомментируют уже выступление своего президента. Как вы понимаете, за прошедшие несколько дней не прошло и суток, чтобы представители политического истеблишмента Чехии себя бы сами не опровергали: то у них якобы есть все необходимые и неопровержимые доказательства и улики причастности России и российских представителей, якобы спецслужб, к взрывам 2014 года, то, как оказалось сегодня, никаких предпосылок, чтобы делать такие заявления - не то что доказательств - у руководства страны не было на протяжении последних семи лет, когда шло расследование", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.

https://ria.ru/20210425/vooruzhenie-1729851873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якуб кулганек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, москва, россия, чехия, в мире