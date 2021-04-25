https://ria.ru/20210425/zeman-1729841498.html

Земан не контактировал с представителями России по делу о взрывах

Земан не контактировал с представителями России по делу о взрывах

Президент Чехии Милош Земан и его сотрудники не имели никаких контактов по делу об инциденте в Врбетице с представителями РФ, об этом сообщил сам Земан в... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T12:54

2021-04-25T12:54

2021-04-25T13:25

якуб кулганек

андрей бабиш

милош земан

мид чехии

москва

россия

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150108/97/1501089749_0:129:2515:1543_1920x0_80_0_0_8f4e67a0a0164cbd8b3c268287b69b34.jpg

ПРАГА, 25 апр - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан и его сотрудники не имели никаких контактов по делу об инциденте в Врбетице с представителями РФ, об этом сообщил сам Земан в воскресенье в интервью телеканалу CNN Prima News."Ни я, ни мои сотрудники по делу Врбетице никаких контактов с представителями РФ не имели", - сказал Земан, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://ria.ru/20210425/zeman-1729839930.html

https://ria.ru/20210425/zeman-1729838510.html

москва

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якуб кулганек, андрей бабиш, милош земан, мид чехии, москва, россия, чехия, в мире