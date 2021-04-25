Земан не контактировал с представителями России по делу о взрывах
12:54 25.04.2021 (обновлено: 13:25 25.04.2021)
ПРАГА, 25 апр - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан и его сотрудники не имели никаких контактов по делу об инциденте в Врбетице с представителями РФ, об этом сообщил сам Земан в воскресенье в интервью телеканалу CNN Prima News.
"Ни я, ни мои сотрудники по делу Врбетице никаких контактов с представителями РФ не имели", - сказал Земан, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.
Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".