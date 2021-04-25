Президент Чехии Земан: данных о причастности ГРУ к ЧП во Врбетице нет
12:51 25.04.2021 (обновлено: 14:00 25.04.2021)
ПРАГА, 25 апр - РИА Новости. В течение шести лет после взрывов в Врбетице чешская контрразведка в своих ежегодных докладах ничего не сообщала о возможном участии в инциденте двух агентов спецслужб, заявил президент Чехии Милош Земан в воскресенье в чрезвычайном обращении, которое транслировали телеканалы TV Prima и CNN Prima News.
"После взрывов в Врбетице контрразведка в течение шести лет ни в одном из своих ежегодных докладов, даже в их закрытой части, ничего не сообщала о возможном участии (в организации взрывов) агентов российских спецслужб", - сказал Земан.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.
Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".