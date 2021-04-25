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Земан призвал дождаться итогов расследования взрывов во Врбетице
Земан призвал дождаться итогов расследования взрывов во Врбетице
Прежде чем делать заключения по взрывам в Врбетице в 2014 году, необходимо дождаться итогов расследования, заявил президент Чехии Милош Земан в воскресенье в... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T12:19
2021-04-25T12:37
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 25 апр - РИА Новости. Прежде чем делать заключения по взрывам в Врбетице в 2014 году, необходимо дождаться итогов расследования, заявил президент Чехии Милош Земан в воскресенье в чрезвычайном обращении, которое транслировали ТВ-каналы TV Prima и CNN Prima News.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".
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милош земан, чехия, в мире

Земан призвал дождаться итогов расследования взрывов во Врбетице

12:19 25.04.2021 (обновлено: 12:37 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 25 апр - РИА Новости. Прежде чем делать заключения по взрывам в Врбетице в 2014 году, необходимо дождаться итогов расследования, заявил президент Чехии Милош Земан в воскресенье в чрезвычайном обращении, которое транслировали ТВ-каналы TV Prima и CNN Prima News.
"Прежде чем делать заключения по взрывам в Врбетице, необходимо дождаться итогов расследования, которое продолжается", - заявил Земан.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
Полицейский кордон напротив Российского посольства в Праге, во время акции протеста, связанной с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину
В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.
Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".
 
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