https://ria.ru/20210425/vzryvy-1729838932.html

Земан назвал предполагаемые причины взрывов на складе во Врбетице

Земан назвал предполагаемые причины взрывов на складе во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что есть две версии причин взрывов во Врбетице: одна объясняет инцидент непрофессионализмом работников склада, другая —... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T13:03

2021-04-25T13:03

2021-04-25T15:14

милош земан

чехия

в мире

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ПРАГА, 25 апр — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что есть две версии причин взрывов во Врбетице: одна объясняет инцидент непрофессионализмом работников склада, другая — действиями агентов зарубежных спецслужб.Земан отметил, что прежде ему не докладывали о возможной причастности России к произошедшему.Земан напомнил, что если подозрения в отношении Москвы подтвердятся, госкорпорацию "Росатом" исключат из числа претендентов на строительство АЭС в Дукованах."Если, наоборот, это подозрение опровергнут, значит, речь идет об игре спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", — добавил он.По словам политика, в этом деле "остается много белых пятен". Расследование продолжается.Чешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

https://ria.ru/20210424/diplomaty-1729729624.html

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милош земан, чехия, в мире