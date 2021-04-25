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Земан назвал предполагаемые причины взрывов на складе во Врбетице
Земан назвал предполагаемые причины взрывов на складе во Врбетице
Президент Чехии Милош Земан заявил, что есть две версии причин взрывов во Врбетице: одна объясняет инцидент непрофессионализмом работников склада, другая —... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:03
2021-04-25T15:14
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 25 апр — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что есть две версии причин взрывов во Врбетице: одна объясняет инцидент непрофессионализмом работников склада, другая — действиями агентов зарубежных спецслужб.Земан отметил, что прежде ему не докладывали о возможной причастности России к произошедшему.Земан напомнил, что если подозрения в отношении Москвы подтвердятся, госкорпорацию "Росатом" исключат из числа претендентов на строительство АЭС в Дукованах."Если, наоборот, это подозрение опровергнут, значит, речь идет об игре спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", — добавил он.По словам политика, в этом деле "остается много белых пятен". Расследование продолжается.Чешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
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милош земан, чехия, в мире

Земан назвал предполагаемые причины взрывов на складе во Врбетице

13:03 25.04.2021 (обновлено: 15:14 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГлава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 25 апр — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что есть две версии причин взрывов во Врбетице: одна объясняет инцидент непрофессионализмом работников склада, другая — действиями агентов зарубежных спецслужб.
Земан отметил, что прежде ему не докладывали о возможной причастности России к произошедшему.

"После взрывов во Врбетице контрразведка в течение шести лет ни в одном из своих ежегодных докладов, даже в их закрытой части, ничего не сообщала о возможном участии (в организации взрывов. — Прим. ред.) агентов российских спецслужб", — сказал президент в телеобращении.

Земан напомнил, что если подозрения в отношении Москвы подтвердятся, госкорпорацию "Росатом" исключат из числа претендентов на строительство АЭС в Дукованах.
"Если, наоборот, это подозрение опровергнут, значит, речь идет об игре спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", — добавил он.
По словам политика, в этом деле "остается много белых пятен". Расследование продолжается.
Чешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".
На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
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