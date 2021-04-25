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На выборах в Албании за первые четыре часа проголосовало 20% граждан
На выборах в Албании за первые четыре часа проголосовало 20% граждан
На парламентских выборах в Албании в воскресенье высокая активность избирателей, за первые 4 часа проголосовали 20% граждан, сообщила Центральная избирательная... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:26
2021-04-25T14:26
илир мета
эди рама
бюро по демократическим институтам и правам человека
нато
тирана (город)
албания
парламентская ассамблея совета европы
сша
в мире
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БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. На парламентских выборах в Албании в воскресенье высокая активность избирателей, за первые 4 часа проголосовали 20% граждан, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.На кресла в 140-местном парламенте Албании претендуют 46 партий и три коалиции. Правом голоса обладают около 3,6 миллиона граждан. Зараженные COVID-19 около 20 тысяч человек по решению избиркома не смогут голосовать, на участках обязательны маски и другие средства защиты.Одним из первых после открытия участков проголосовал в Тиране албанский президент Илир Мета, который заявил журналистам, что "сегодня весь мир смотрит на Албанию". Премьер и лидер правящей Социалистической партии (СП) Эди Рама пришел на участок в пригороде Тираны Сурел с супругой в характерном стиле – бейсболке и спортивном костюме."К 11.00 (12.00 мск) проголосовали 20,7% избирателей", - сообщил представитель избиркома на брифинге. Участки открылись в 07.00 (08.00 мск), по данным избиркома, из 5,2 тысячи мест для голосования более чем на 230 утром были технические задержки из-за устройств электронной идентификации избирателей. Подсчет голосов начнется ближе к полуночи.Местные СМИ сообщили об остановке на 40 минут волеизъявления на одном из участков в городе Эльбасан, где незарегистрированный гражданин помогал другому голосовать, и ссоре бывшего начальника полиции в городе Мемаляй с представителями оппозиции у избирательного участка. Также сообщается о нескольких случаях, когда бюллетени фотографировали.ОБСЕ ранее указала, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые будут работать на участках в Тиране и по всей стране.Основная борьба за голоса идет между правящей с 2013 года СП и коалицией Демократической партии (ДП) - Альянс за перемены. Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Данные соцопросов показывают также высокие шансы Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашение.Посольство главного внешнеполитического партнера Албании - США - официально заявило, что отправит на избирательные участки собственных наблюдателей, "которые будут там, пока работа не будет закончена". Американский посол госпожа Юри Ким провела в субботу встречу с главой крупнейшей оппозиционной Демократической партии (ДП) Люльзимом Баша в штаб-квартире партии за закрытыми дверями.
https://ria.ru/20210425/albaniya-1729823086.html
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илир мета, эди рама, бюро по демократическим институтам и правам человека, нато, тирана (город), албания, парламентская ассамблея совета европы, сша, в мире

На выборах в Албании за первые четыре часа проголосовало 20% граждан

14:26 25.04.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкГерб Албании на одной из площадей в Тиране
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. На парламентских выборах в Албании в воскресенье высокая активность избирателей, за первые 4 часа проголосовали 20% граждан, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.
На кресла в 140-местном парламенте Албании претендуют 46 партий и три коалиции. Правом голоса обладают около 3,6 миллиона граждан. Зараженные COVID-19 около 20 тысяч человек по решению избиркома не смогут голосовать, на участках обязательны маски и другие средства защиты.
Берат, Албания - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 09:07
В Албании открылись участки для голосования на парламентских выборах
Одним из первых после открытия участков проголосовал в Тиране албанский президент Илир Мета, который заявил журналистам, что "сегодня весь мир смотрит на Албанию". Премьер и лидер правящей Социалистической партии (СП) Эди Рама пришел на участок в пригороде Тираны Сурел с супругой в характерном стиле – бейсболке и спортивном костюме.
"К 11.00 (12.00 мск) проголосовали 20,7% избирателей", - сообщил представитель избиркома на брифинге. Участки открылись в 07.00 (08.00 мск), по данным избиркома, из 5,2 тысячи мест для голосования более чем на 230 утром были технические задержки из-за устройств электронной идентификации избирателей. Подсчет голосов начнется ближе к полуночи.
Местные СМИ сообщили об остановке на 40 минут волеизъявления на одном из участков в городе Эльбасан, где незарегистрированный гражданин помогал другому голосовать, и ссоре бывшего начальника полиции в городе Мемаляй с представителями оппозиции у избирательного участка. Также сообщается о нескольких случаях, когда бюллетени фотографировали.
ОБСЕ ранее указала, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые будут работать на участках в Тиране и по всей стране.
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Основная борьба за голоса идет между правящей с 2013 года СП и коалицией Демократической партии (ДП) - Альянс за перемены. Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Данные соцопросов показывают также высокие шансы Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашение.
Посольство главного внешнеполитического партнера Албании - США - официально заявило, что отправит на избирательные участки собственных наблюдателей, "которые будут там, пока работа не будет закончена". Американский посол госпожа Юри Ким провела в субботу встречу с главой крупнейшей оппозиционной Демократической партии (ДП) Люльзимом Баша в штаб-квартире партии за закрытыми дверями.
 
Илир МетаЭди РамаБюро по демократическим институтам и правам человекаНАТОТирана (город)АлбанияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСШАВ мире
 
 
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