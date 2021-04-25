В Германии отметили 76-ю годовщину встречи на Эльбе
© Фотография предоставлена Русским домом науки и культуры в БерлинеВ немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-годовщину встречи на Эльбе
© Фотография предоставлена Русским домом науки и культуры в Берлине
Двадцать пятого апреля 1945 года недалеко от Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США.
Торжества начались в маленьком городке Байльроде рядом с Торгау. 25 апреля 1975 года власти ГДР установили здесь на постаменте танк Т-34, изготовленный в 1944 году и использовавшийся после войны в учебных целях армией Восточной Германии. Два года назад памятник был открыт во второй раз - благодаря помощи Россотрудничества и спонсоров из России, он был отреставрирован.
© Фотография предоставлена Русским домом науки и культуры в БерлинеВ немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-годовщину встречи на Эльбе
© Фотография предоставлена Русским домом науки и культуры в Берлине
В немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-годовщину встречи на Эльбе
Среди гостей на церемонии возложения цветов приветствовал бургомистр Байльроде Рене Веттер. С российской стороны в мероприятии приняли участие генконсул РФ в Лейпциге Андрей Дронов, старший советник посольства РФ в ФРГ Константин Нефедов, представитель Россотрудничества в Германии, директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.
Более масштабные торжества прошли затем в Торгау. В них, помимо российских представителей, приняли участие дипломаты США, Франции, Великобритании, Белоруссии, Украины, депутаты ландтага Саксонии, офицеры бундесвера ФРГ. Они возложили цветы к стеле, установленной в память о встрече союзников на Эльбе. В завершении ученики местной школы запустили в небо голубей - это символизировало мир и дружбу. В акции, как заявил РИА Новости один из гостей, участвовали около 100 человек, они соблюдали все необходимые эпидемиологические требования - в Германии объявлены чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавируса, которые ограничивают социальные контакты, проведение массовых мероприятий запрещено.
25 апреля 2020, 08:00"Союзники об этом умалчивают": что стояло за встречей на Эльбе в 1945-м
Встреча на Эльбе – событие завершающего этапа боевых действий вооруженных сил антигитлеровской коалиции в Европе. Снимок советского и американского лейтенантов, которые первыми пожали друг другу руки во время братания войск союзников на Эльбе, в считанные часы обошел издания всего мира. Москва салютовала встрече в Торгау 24 залпами из 324 орудий, такие же торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил нацистской Германии - вермахта были расколоты на две части: северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром Третьего рейха.
25 апреля 2020, 09:1775 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против фашистской Германии25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча в районе Торгау на реке Эльбе советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.