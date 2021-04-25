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В Германии отметили 76-ю годовщину встречи на Эльбе
В Германии отметили 76-ю годовщину встречи на Эльбе
В немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-ю годовщину встречи войск СССР и США на Эльбе, сообщили РИА Новости участники мероприятия. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:53
2021-04-25T14:53
россия
вторая мировая война (1939-1945)
германия
ссср
сша
в мире
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БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. В немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-ю годовщину встречи войск СССР и США на Эльбе, сообщили РИА Новости участники мероприятия.Двадцать пятого апреля 1945 года недалеко от Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США.Торжества начались в маленьком городке Байльроде рядом с Торгау. 25 апреля 1975 года власти ГДР установили здесь на постаменте танк Т-34, изготовленный в 1944 году и использовавшийся после войны в учебных целях армией Восточной Германии. Два года назад памятник был открыт во второй раз - благодаря помощи Россотрудничества и спонсоров из России, он был отреставрирован.Среди гостей на церемонии возложения цветов приветствовал бургомистр Байльроде Рене Веттер. С российской стороны в мероприятии приняли участие генконсул РФ в Лейпциге Андрей Дронов, старший советник посольства РФ в ФРГ Константин Нефедов, представитель Россотрудничества в Германии, директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.Более масштабные торжества прошли затем в Торгау. В них, помимо российских представителей, приняли участие дипломаты США, Франции, Великобритании, Белоруссии, Украины, депутаты ландтага Саксонии, офицеры бундесвера ФРГ. Они возложили цветы к стеле, установленной в память о встрече союзников на Эльбе. В завершении ученики местной школы запустили в небо голубей - это символизировало мир и дружбу. В акции, как заявил РИА Новости один из гостей, участвовали около 100 человек, они соблюдали все необходимые эпидемиологические требования - в Германии объявлены чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавируса, которые ограничивают социальные контакты, проведение массовых мероприятий запрещено.Встреча на Эльбе – событие завершающего этапа боевых действий вооруженных сил антигитлеровской коалиции в Европе. Снимок советского и американского лейтенантов, которые первыми пожали друг другу руки во время братания войск союзников на Эльбе, в считанные часы обошел издания всего мира. Москва салютовала встрече в Торгау 24 залпами из 324 орудий, такие же торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке.В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил нацистской Германии - вермахта были расколоты на две части: северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром Третьего рейха.
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россия, вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, сша, в мире

В Германии отметили 76-ю годовщину встречи на Эльбе

14:53 25.04.2021
 
© Фотография предоставлена Русским домом науки и культуры в БерлинеВ немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-годовщину встречи на Эльбе
В немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-годовщину встречи на Эльбе - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Фотография предоставлена Русским домом науки и культуры в Берлине
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БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. В немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-ю годовщину встречи войск СССР и США на Эльбе, сообщили РИА Новости участники мероприятия.
Двадцать пятого апреля 1945 года недалеко от Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США.
Торжества начались в маленьком городке Байльроде рядом с Торгау. 25 апреля 1975 года власти ГДР установили здесь на постаменте танк Т-34, изготовленный в 1944 году и использовавшийся после войны в учебных целях армией Восточной Германии. Два года назад памятник был открыт во второй раз - благодаря помощи Россотрудничества и спонсоров из России, он был отреставрирован.
© Фотография предоставлена Русским домом науки и культуры в БерлинеВ немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-годовщину встречи на Эльбе
В немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-годовщину встречи на Эльбе - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Фотография предоставлена Русским домом науки и культуры в Берлине
В немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-годовщину встречи на Эльбе
Среди гостей на церемонии возложения цветов приветствовал бургомистр Байльроде Рене Веттер. С российской стороны в мероприятии приняли участие генконсул РФ в Лейпциге Андрей Дронов, старший советник посольства РФ в ФРГ Константин Нефедов, представитель Россотрудничества в Германии, директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.
Более масштабные торжества прошли затем в Торгау. В них, помимо российских представителей, приняли участие дипломаты США, Франции, Великобритании, Белоруссии, Украины, депутаты ландтага Саксонии, офицеры бундесвера ФРГ. Они возложили цветы к стеле, установленной в память о встрече союзников на Эльбе. В завершении ученики местной школы запустили в небо голубей - это символизировало мир и дружбу. В акции, как заявил РИА Новости один из гостей, участвовали около 100 человек, они соблюдали все необходимые эпидемиологические требования - в Германии объявлены чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавируса, которые ограничивают социальные контакты, проведение массовых мероприятий запрещено.
Встреча советских и американских солдат на Эльбе - РИА Новости, 1920, 25.04.2020
25 апреля 2020, 08:00
"Союзники об этом умалчивают": что стояло за встречей на Эльбе в 1945-м
Встреча на Эльбе – событие завершающего этапа боевых действий вооруженных сил антигитлеровской коалиции в Европе. Снимок советского и американского лейтенантов, которые первыми пожали друг другу руки во время братания войск союзников на Эльбе, в считанные часы обошел издания всего мира. Москва салютовала встрече в Торгау 24 залпами из 324 орудий, такие же торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил нацистской Германии - вермахта были расколоты на две части: северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром Третьего рейха.
75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 25.04.2020
25 апреля 2020, 09:17
75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против фашистской Германии25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча в районе Торгау на реке Эльбе советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.
 
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