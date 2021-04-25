https://ria.ru/20210425/vstrecha-1729853476.html

В Германии отметили 76-ю годовщину встречи на Эльбе

В Германии отметили 76-ю годовщину встречи на Эльбе

В немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-ю годовщину встречи войск СССР и США на Эльбе, сообщили РИА Новости участники мероприятия. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T14:53

2021-04-25T14:53

2021-04-25T14:53

россия

вторая мировая война (1939-1945)

германия

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БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. В немецких городах Торгау и Байльроде в воскресенье отметили 76-ю годовщину встречи войск СССР и США на Эльбе, сообщили РИА Новости участники мероприятия.Двадцать пятого апреля 1945 года недалеко от Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США.Торжества начались в маленьком городке Байльроде рядом с Торгау. 25 апреля 1975 года власти ГДР установили здесь на постаменте танк Т-34, изготовленный в 1944 году и использовавшийся после войны в учебных целях армией Восточной Германии. Два года назад памятник был открыт во второй раз - благодаря помощи Россотрудничества и спонсоров из России, он был отреставрирован.Среди гостей на церемонии возложения цветов приветствовал бургомистр Байльроде Рене Веттер. С российской стороны в мероприятии приняли участие генконсул РФ в Лейпциге Андрей Дронов, старший советник посольства РФ в ФРГ Константин Нефедов, представитель Россотрудничества в Германии, директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.Более масштабные торжества прошли затем в Торгау. В них, помимо российских представителей, приняли участие дипломаты США, Франции, Великобритании, Белоруссии, Украины, депутаты ландтага Саксонии, офицеры бундесвера ФРГ. Они возложили цветы к стеле, установленной в память о встрече союзников на Эльбе. В завершении ученики местной школы запустили в небо голубей - это символизировало мир и дружбу. В акции, как заявил РИА Новости один из гостей, участвовали около 100 человек, они соблюдали все необходимые эпидемиологические требования - в Германии объявлены чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавируса, которые ограничивают социальные контакты, проведение массовых мероприятий запрещено.Встреча на Эльбе – событие завершающего этапа боевых действий вооруженных сил антигитлеровской коалиции в Европе. Снимок советского и американского лейтенантов, которые первыми пожали друг другу руки во время братания войск союзников на Эльбе, в считанные часы обошел издания всего мира. Москва салютовала встрече в Торгау 24 залпами из 324 орудий, такие же торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке.В результате встречи войск союзников остатки вооруженных сил нацистской Германии - вермахта были расколоты на две части: северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром Третьего рейха.

https://ria.ru/20200425/1570506587.html

https://ria.ru/20200425/1570552899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, сша, в мире