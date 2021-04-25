Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал смешным заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о невозможности визита Владимира Зеленского в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Сенатор увидел несостыковку в словах украинского вице-премьера.
"Чем тогда отличается встреча, которую Зеленский хотел провести в Донбассе со "страной-агрессором"? То есть в Донбассе это страна для переговоров, а в Москве это будет "страна-агрессор. <…> Я думаю, что это отговорки вице-премьера, придуманные, выглядят абсолютно смешно и неубедительно", — отметил Джабаров.
Также он предположил, что Зеленскому "будет нечего сказать на встрече с Путиным", так как украинскому лидеру не удалось выполнить предвыборные обещания.
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Джабаров считает, что в случае встречи лидеры стран не станут поднимать тему Донбасса, поскольку Россия не имеет к этому конфликту никакого отношения. По мнению члена Совфеда, речь в ходе их возможного диалога пойдет исключительно о российско-украинских отношениях.
На днях Зеленский предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ российский лидер призвал коллегу вести диалог с руководством ДНР и ЛНР и только потом — с Кремлем. Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот хочет обсудить двусторонние отношения.
В последнее время на юго-востоке Украины усилилась напряженность. В республиках Донбасса обвиняют в этом украинских силовиков. Украина и страны Запада, в свою очередь, говорят об активности российских военных у границ. Москва отвергает эти обвинения и заявляет о непричастности к внутриукраинскому конфликту, но заинтересованности в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.
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