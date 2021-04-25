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В Екатеринбурге задержали водителя грузовика из-за обрушения моста
В Екатеринбурге задержали водителя грузовика из-за обрушения моста
Водитель грузовика, из-за которого обрушился пешеходный мост на Екатеринбургской кольцевой автодороге, задержан, в отношении него составлены административные... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:26
2021-04-25T10:26
2021-04-25T10:26
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Водитель грузовика, из-за которого обрушился пешеходный мост на Екатеринбургской кольцевой автодороге, задержан, в отношении него составлены административные материалы по пяти статьям, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Вечером в субботу на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги обрушился пешеходный мост. По данным полиции, грузовик с полуприцепом перевозил оборудование для обработки и сортировки камней. Возможной причиной ЧП стало то, что, когда машина проезжала под мостом, у нее лопнули сразу два колеса, в результате чего негабаритный груз автоматически подбросило до верхней части сооружения."Водитель большегруза задержан, в ближайшее время его ждет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении виновника аварии инспекторы ГИБДД составили административные материалы за нарушение правил перевозки грузов, повреждение дорожного сооружения, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся и за управление транспортным средством без тахографа.Как добавили в ГИБДД, водитель пояснил, что перевозил дробильную установку из Асбеста в Казань, каким образом он задел мост и что произошло дальше он не понял и продолжил движение. Примерно через 5 километров он остановился, так как пробил колеса и решил их заменить. Об обрушении моста мужчина узнал от сотрудников ГИБДД. Сейчас, по данным ведомства, движение на Екатеринбургской кольцевой дороге в районе обрушения моста восстановлено.
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свердловская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости.
Водитель грузовика, из-за которого обрушился пешеходный мост на Екатеринбургской кольцевой автодороге, задержан, в отношении него составлены административные материалы по пяти статьям, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
.
Вечером в субботу на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги обрушился пешеходный мост. По данным полиции, грузовик с полуприцепом перевозил оборудование для обработки и сортировки камней. Возможной причиной ЧП стало то, что, когда машина проезжала под мостом, у нее лопнули сразу два колеса, в результате чего негабаритный груз автоматически подбросило до верхней части сооружения.
"Водитель большегруза задержан, в ближайшее время его ждет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении виновника аварии инспекторы ГИБДД составили административные материалы за нарушение правил перевозки грузов, повреждение дорожного сооружения, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся и за управление транспортным средством без тахографа.
Как добавили в ГИБДД, водитель пояснил, что перевозил дробильную установку из Асбеста в Казань, каким образом он задел мост и что произошло дальше он не понял и продолжил движение. Примерно через 5 километров он остановился, так как пробил колеса и решил их заменить. Об обрушении моста мужчина узнал от сотрудников ГИБДД. Сейчас, по данным ведомства, движение на Екатеринбургской кольцевой дороге в районе обрушения моста восстановлено.