Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210425/voditel-1729829500.html
В Екатеринбурге задержали водителя грузовика из-за обрушения моста
В Екатеринбурге задержали водителя грузовика из-за обрушения моста
Водитель грузовика, из-за которого обрушился пешеходный мост на Екатеринбургской кольцевой автодороге, задержан, в отношении него составлены административные... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:26
2021-04-25T10:26
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728685745_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_a8a766bdfe28b4467d6471befe19c2fc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Водитель грузовика, из-за которого обрушился пешеходный мост на Екатеринбургской кольцевой автодороге, задержан, в отношении него составлены административные материалы по пяти статьям, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Вечером в субботу на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги обрушился пешеходный мост. По данным полиции, грузовик с полуприцепом перевозил оборудование для обработки и сортировки камней. Возможной причиной ЧП стало то, что, когда машина проезжала под мостом, у нее лопнули сразу два колеса, в результате чего негабаритный груз автоматически подбросило до верхней части сооружения."Водитель большегруза задержан, в ближайшее время его ждет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении виновника аварии инспекторы ГИБДД составили административные материалы за нарушение правил перевозки грузов, повреждение дорожного сооружения, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся и за управление транспортным средством без тахографа.Как добавили в ГИБДД, водитель пояснил, что перевозил дробильную установку из Асбеста в Казань, каким образом он задел мост и что произошло дальше он не понял и продолжил движение. Примерно через 5 километров он остановился, так как пробил колеса и решил их заменить. Об обрушении моста мужчина узнал от сотрудников ГИБДД. Сейчас, по данным ведомства, движение на Екатеринбургской кольцевой дороге в районе обрушения моста восстановлено.
https://ria.ru/20210424/rabochie-1729737410.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728685745_329:0:2957:1971_1920x0_80_0_0_91403ef9bef862d3f3f427fc2fd52445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свердловская область, происшествия

В Екатеринбурге задержали водителя грузовика из-за обрушения моста

10:26 25.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Водитель грузовика, из-за которого обрушился пешеходный мост на Екатеринбургской кольцевой автодороге, задержан, в отношении него составлены административные материалы по пяти статьям, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Вечером в субботу на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги обрушился пешеходный мост. По данным полиции, грузовик с полуприцепом перевозил оборудование для обработки и сортировки камней. Возможной причиной ЧП стало то, что, когда машина проезжала под мостом, у нее лопнули сразу два колеса, в результате чего негабаритный груз автоматически подбросило до верхней части сооружения.
"Водитель большегруза задержан, в ближайшее время его ждет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении виновника аварии инспекторы ГИБДД составили административные материалы за нарушение правил перевозки грузов, повреждение дорожного сооружения, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся и за управление транспортным средством без тахографа.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Вчера, 08:06
В Удмуртии арестовали водителя, насмерть сбившего двух дорожных рабочих
Как добавили в ГИБДД, водитель пояснил, что перевозил дробильную установку из Асбеста в Казань, каким образом он задел мост и что произошло дальше он не понял и продолжил движение. Примерно через 5 километров он остановился, так как пробил колеса и решил их заменить. Об обрушении моста мужчина узнал от сотрудников ГИБДД. Сейчас, по данным ведомства, движение на Екатеринбургской кольцевой дороге в районе обрушения моста восстановлено.
 
Свердловская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 58
12:02В Крыму оценили шансы на возврат коллекции скифского золота
11:54NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину
11:48Президент Армении принял отставку правительства
11:26Администрация президента Армении получила прошение об отставке Пашиняна
11:24В Москве после продажи автомобиля произошла драка с автоматом
11:19В Москве за сутки госпитализировали почти 980 пациентов с COVID-19
11:13В Иране пообещали ответить на удары Израиля по Сирии
11:05Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19
11:03Пушков предрек Турции "бурю в стакане" из-за признания геноцида армян
11:03В России за сутки умерли 332 пациента с COVID-19
11:02В России за сутки выписали 7 540 переболевших COVID-19
11:01В России выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом
11:01В Москве выявили 2526 новых случаев заражения коронавирусом
10:56В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе
10:50Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
10:47При пожаре под Тулой погибли двое детей
10:43В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских танков
10:43Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором
10:34Минтруд предложил отменить потребительскую корзину
Лента новостейМолния