https://ria.ru/20210425/verba-1729822928.html
Священник рассказал, как поступить с освященными ветвями вербы
Священник рассказал, как поступить с освященными ветвями вербы
Освященные ветви верб обычно хранят в красном углу, рядом с иконами в течение года, однако, если этого не делать, их можно выбросить или сжечь, рассказал РИА... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:06
2021-04-25T09:06
2021-04-25T09:06
религия и мировоззрение
религия
вербное воскресенье
русская православная церковь
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Освященные ветви верб обычно хранят в красном углу, рядом с иконами в течение года, однако, если этого не делать, их можно выбросить или сжечь, рассказал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.В воскресенье в храмах Русской православной церкви встречают Вербное воскресенье или праздник Входа Господня в Иерусалим. Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Спаситель накануне своего появления в столице воскресил четырехдневного мертвеца - Лазаря. Новость об этом уже достигла Иерусалима, когда Иисус Христос туда прибыл. Горожане встречали его как царя и мессию, который, как они ожидали, принесет им в том числе политическую независимость от римлян. Накануне праздника принято освящать ветви верб.Первозванский напомнил, что освящение верб - великорусская традиция, "потому что у нас к этому времени ничего еще расцветшего нет". "На самом деле праздник называется неделей Ваий (неделя означает воскресенье – ред.), то есть пальмовых ветвей или цветоносная неделя. Когда Господь въезжал в Иерусалим, люди постилали под ноги ему ветки пальм, размахивали ими – приветствовали как царя. Но у нас пальмы не водятся, поэтому – вербы", - рассказал протоиерей.Он отметил, что, освящая что- либо, люди посвящают этот предмет Богу. "Это не магический обряд, когда водичкой покропили - и будет всем счастье. Освящать по-славянски звучит как посвящать, когда мы что-то кому-то посвящаем. Мы можем что-то использовать для себя, а что-то отдать, посвятить Богу. Когда ребенка посвящали Богу, значило, что он пойдет в монастырь. Когда помещение освящаем, мы тоже как-бы отдаем это Богу. Когда мы освящаем воду - это та же вода, но в ней есть божие присутствие, поскольку мы ее Богу посвятили. Так же и с ветвями – они теперь не простые", - пояснил священник.Вместе с тем, он отметил, что никаких особых предписаний, что нужно делать с освященными ветвями верб, нет. "Я бы не стал, конечно, ими подметать пол в туалете. Лучше благоговейно к ним относиться. Как правило, освященными ветвями верб весь год остается украшен красный угол. Если нет желания эти ветви оставлять, их можно выбросить или сжечь", - заключил Первозванский.
https://ria.ru/20210423/verbnoe-1729551709.html
https://ria.ru/20210425/prazdnik-1729809871.html
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религия, вербное воскресенье, русская православная церковь
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Освященные ветви верб обычно хранят в красном углу, рядом с иконами в течение года, однако, если этого не делать, их можно выбросить или сжечь, рассказал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
В воскресенье в храмах Русской православной церкви
встречают Вербное воскресенье или праздник Входа Господня в Иерусалим
. Вербное воскресенье - двунадесятый праздник (один из 12 главных церковных праздников), он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Спаситель накануне своего появления в столице воскресил четырехдневного мертвеца - Лазаря. Новость об этом уже достигла Иерусалима, когда Иисус Христос
туда прибыл. Горожане встречали его как царя и мессию, который, как они ожидали, принесет им в том числе политическую независимость от римлян. Накануне праздника принято освящать ветви верб.
Первозванский напомнил, что освящение верб - великорусская традиция, "потому что у нас к этому времени ничего еще расцветшего нет". "На самом деле праздник называется неделей Ваий (неделя означает воскресенье – ред.), то есть пальмовых ветвей или цветоносная неделя. Когда Господь въезжал в Иерусалим, люди постилали под ноги ему ветки пальм, размахивали ими – приветствовали как царя. Но у нас пальмы не водятся, поэтому – вербы", - рассказал протоиерей.
Он отметил, что, освящая что- либо, люди посвящают этот предмет Богу. "Это не магический обряд, когда водичкой покропили - и будет всем счастье. Освящать по-славянски звучит как посвящать, когда мы что-то кому-то посвящаем. Мы можем что-то использовать для себя, а что-то отдать, посвятить Богу. Когда ребенка посвящали Богу, значило, что он пойдет в монастырь. Когда помещение освящаем, мы тоже как-бы отдаем это Богу. Когда мы освящаем воду - это та же вода, но в ней есть божие присутствие, поскольку мы ее Богу посвятили. Так же и с ветвями – они теперь не простые", - пояснил священник.
Вместе с тем, он отметил, что никаких особых предписаний, что нужно делать с освященными ветвями верб, нет. "Я бы не стал, конечно, ими подметать пол в туалете. Лучше благоговейно к ним относиться. Как правило, освященными ветвями верб весь год остается украшен красный угол. Если нет желания эти ветви оставлять, их можно выбросить или сжечь", - заключил Первозванский.