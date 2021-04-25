https://ria.ru/20210425/ukaz-1729853394.html

В МИД рассказали об указе Путина о мерах против недружественных стран

В МИД рассказали об указе Путина о мерах против недружественных стран

Указ президента России Владимира Путина, который запрещает нанимать россиян на работу в диппредставительства "недружественных стран", является ответной мерой на РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T14:50

2021-04-25T14:50

2021-04-25T18:37

мария захарова

владимир путин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина, который запрещает нанимать россиян на работу в диппредставительства "недружественных стран", является ответной мерой на агрессивное поведение Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы всегда подчеркивали миролюбивый характер нашей внешней политики. <...> Подобный подход четко прописан и озвучен, в том числе во многих выступлениях, интервью и заявлениях руководства нашей страны. Но мы также всегда подчеркивали, что все действия, которые мы квалифицируем как недружественные и враждебные, они никогда не останутся без ответа. Ответы бывают разные. И тот пакет мер, который сейчас принимается, — это, безусловно, также ответная мера", — сказала Захарова в эфире на телеканала "Россия 1".При этом она выразила уверенность в том, что "и этот указ, и будущее распоряжение, которое сейчас прорабатывается, будут представлены как агрессивные действия нашей страны, что является неправдой".Президент России Владимир Путин в пятницу вечером подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. В частности, согласно тексту документа, он постановил "ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ".

https://ria.ru/20210423/ukaz-1729717086.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/lavrov-1727340815.html

россия

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мария захарова, владимир путин, россия