В МИД рассказали об указе Путина о мерах против недружественных стран
14:50 25.04.2021 (обновлено: 18:37 25.04.2021)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина, который запрещает нанимать россиян на работу в диппредставительства "недружественных стран", является ответной мерой на агрессивное поведение Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы всегда подчеркивали миролюбивый характер нашей внешней политики. <...> Подобный подход четко прописан и озвучен, в том числе во многих выступлениях, интервью и заявлениях руководства нашей страны. Но мы также всегда подчеркивали, что все действия, которые мы квалифицируем как недружественные и враждебные, они никогда не останутся без ответа. Ответы бывают разные. И тот пакет мер, который сейчас принимается, — это, безусловно, также ответная мера", — сказала Захарова в эфире на телеканала "Россия 1".
При этом она выразила уверенность в том, что "и этот указ, и будущее распоряжение, которое сейчас прорабатывается, будут представлены как агрессивные действия нашей страны, что является неправдой".
"Это не агрессивные действия нашей страны, это ответ. Это защита нашей страны, нашего государства от враждебных и недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя", — добавила Захарова.
Президент России Владимир Путин в пятницу вечером подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. В частности, согласно тексту документа, он постановил "ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ".
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