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Соседи рассказали об убитом руководителе главка ФСИН по Забайкалью
Соседи рассказали об убитом руководителе главка ФСИН по Забайкалью
Соседи рассказали телеканалу РЕН ТВ о главе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю Евгении Шихове, которого убили во время... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:24
2021-04-25T17:43
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Соседи рассказали телеканалу РЕН ТВ о главе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю Евгении Шихове, которого убили во время охоты.По словам одной из женщин, погибший был хорошим семьянином, а о его увлечениях охотой она не слышала. "Очень хороший человек был. Конечно, очень большое горе и маме, и детям", — сказала она, добавив, что генеральское звание Шихов получил в прошлом году.Еще один житель дома сообщил, что ранее работал с погибшим в одной из школ Усть-Абакана."Работал он в системе ФСИН, также в школе работал, директором был детского дома. Общались как соседи, плохого о нем ничего не могу сказать как о человеке. Всегда были в хороших отношениях, нормальных. Вчера вот узнали, просто шок для нас был", — уточнил сосед.О смерти руководителя краевого управления ФСИН стало известно в субботу. По информации Следственного комитета, Шихова и еще одного человека застрелили во время конфликта, когда они были на охоте. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого — работника охотничьих угодий — уже задержали. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя регионального СУ Алексеем Вольным. Расследование ведет отдел по особо важным делам.
https://ria.ru/20210311/ubiystvo-1600701297.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), забайкальский край, происшествия

Соседи рассказали об убитом руководителе главка ФСИН по Забайкалью

13:24 25.04.2021 (обновлено: 17:43 25.04.2021)
 
© Фото : Федеральная служба исполнения наказанийНачальник УФСИН России по Забайкальскому краю Евгений Шихов
Начальник УФСИН России по Забайкальскому краю Евгений Шихов - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Фото : Федеральная служба исполнения наказаний
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Соседи рассказали телеканалу РЕН ТВ о главе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю Евгении Шихове, которого убили во время охоты.
По словам одной из женщин, погибший был хорошим семьянином, а о его увлечениях охотой она не слышала. "Очень хороший человек был. Конечно, очень большое горе и маме, и детям", — сказала она, добавив, что генеральское звание Шихов получил в прошлом году.
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Еще один житель дома сообщил, что ранее работал с погибшим в одной из школ Усть-Абакана.
"Работал он в системе ФСИН, также в школе работал, директором был детского дома. Общались как соседи, плохого о нем ничего не могу сказать как о человеке. Всегда были в хороших отношениях, нормальных. Вчера вот узнали, просто шок для нас был", — уточнил сосед.
О смерти руководителя краевого управления ФСИН стало известно в субботу. По информации Следственного комитета, Шихова и еще одного человека застрелили во время конфликта, когда они были на охоте. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого — работника охотничьих угодий — уже задержали.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя регионального СУ Алексеем Вольным. Расследование ведет отдел по особо важным делам.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Забайкальский крайПроисшествия
 
 
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