https://ria.ru/20210425/ubiystvo-1729843479.html
Соседи рассказали об убитом руководителе главка ФСИН по Забайкалью
Соседи рассказали об убитом руководителе главка ФСИН по Забайкалью
Соседи рассказали телеканалу РЕН ТВ о главе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю Евгении Шихове, которого убили во время... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:24
2021-04-25T13:24
2021-04-25T17:43
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
забайкальский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729777836_0:41:1200:716_1920x0_80_0_0_c3aa74e62dcc3411167d9bc41eb8a60d.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Соседи рассказали телеканалу РЕН ТВ о главе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю Евгении Шихове, которого убили во время охоты.По словам одной из женщин, погибший был хорошим семьянином, а о его увлечениях охотой она не слышала. "Очень хороший человек был. Конечно, очень большое горе и маме, и детям", — сказала она, добавив, что генеральское звание Шихов получил в прошлом году.Еще один житель дома сообщил, что ранее работал с погибшим в одной из школ Усть-Абакана."Работал он в системе ФСИН, также в школе работал, директором был детского дома. Общались как соседи, плохого о нем ничего не могу сказать как о человеке. Всегда были в хороших отношениях, нормальных. Вчера вот узнали, просто шок для нас был", — уточнил сосед.О смерти руководителя краевого управления ФСИН стало известно в субботу. По информации Следственного комитета, Шихова и еще одного человека застрелили во время конфликта, когда они были на охоте. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого — работника охотничьих угодий — уже задержали. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя регионального СУ Алексеем Вольным. Расследование ведет отдел по особо важным делам.
https://ria.ru/20210311/ubiystvo-1600701297.html
https://ria.ru/20201214/okhota-1589089849.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729777836_0:0:1061:795_1920x0_80_0_0_76705adbad0a807354bee2e0ec73e4ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), забайкальский край, происшествия
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости
. Соседи рассказали телеканалу РЕН ТВ
о главе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю
Евгении Шихове, которого убили во время охоты.
По словам одной из женщин, погибший был хорошим семьянином, а о его увлечениях охотой она не слышала. "Очень хороший человек был. Конечно, очень большое горе и маме, и детям", — сказала она, добавив, что генеральское звание Шихов получил в прошлом году.
Еще один житель дома сообщил, что ранее работал с погибшим в одной из школ Усть-Абакана.
"Работал он в системе ФСИН
, также в школе работал, директором был детского дома. Общались как соседи, плохого о нем ничего не могу сказать как о человеке. Всегда были в хороших отношениях, нормальных. Вчера вот узнали, просто шок для нас был", — уточнил сосед.
О смерти руководителя краевого управления ФСИН стало известно в субботу. По информации Следственного комитета, Шихова и еще одного человека застрелили во время конфликта, когда они были на охоте. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого — работника охотничьих угодий — уже задержали.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя регионального СУ Алексеем Вольным. Расследование ведет отдел по особо важным делам.