https://ria.ru/20210425/tyulen-1729850990.html

Спасенный тюлененок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре

Спасенный тюлененок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре

Детеныша тюленя спасли от истощения и переохлаждения. Его обнаружили на побережье Балтийского моря у поселка Лебяжье. Когда его доставили в реабилитационный центр, у животного наблюдалась очень высокая температура, судороги, сильное обезвоживание и недостаток массы тела.

2021-04-25T14:32

2021-04-25T14:32

2021-04-25T15:52

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Тюлененка удалось спасти своевременным лечением антибиотиками и постоянным введением растворов, восстанавливающих электролитный баланс. Сейчас его постепенно приучают к воде, чтобы он перестал мерзнуть и испытывать сильный стресс.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасенный тюленонок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре Спасенный тюленонок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре 2021-04-25T14:32 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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