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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210425/tyulen-1729850990.html
Спасенный тюлененок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре
Спасенный тюлененок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре
Детеныша тюленя спасли от истощения и переохлаждения. Его обнаружили на побережье Балтийского моря у поселка Лебяжье. Когда его доставили в реабилитационный центр, у животного наблюдалась очень высокая температура, судороги, сильное обезвоживание и недостаток массы тела.
2021-04-25T14:32
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хорошие новости
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Тюлененка удалось спасти своевременным лечением антибиотиками и постоянным введением растворов, восстанавливающих электролитный баланс. Сейчас его постепенно приучают к воде, чтобы он перестал мерзнуть и испытывать сильный стресс.
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353
60
Спасенный тюленонок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре
Спасенный тюленонок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре
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видео, тюлень, видео
Спасенный тюлененок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре
Детеныша тюленя спасли от истощения и переохлаждения. Его обнаружили на побережье Балтийского моря у поселка Лебяжье. Когда его доставили в реабилитационный центр, у животного наблюдалась очень высокая температура, судороги, сильное обезвоживание и недостаток массы тела.
2021-04-25T14:32
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Спасенный тюлененок ест рыбу и принимает душ в реабилитационном центре

14:32 25.04.2021 (обновлено: 15:52 25.04.2021)
 
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Детеныша тюленя спасли от истощения и переохлаждения. Его обнаружили на побережье Балтийского моря у поселка Лебяжье. Когда его доставили в реабилитационный центр, у животного наблюдалась очень высокая температура, судороги, сильное обезвоживание и недостаток массы тела.
Тюлененка удалось спасти своевременным лечением антибиотиками и постоянным введением растворов, восстанавливающих электролитный баланс. Сейчас его постепенно приучают к воде, чтобы он перестал мерзнуть и испытывать сильный стресс.
 
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