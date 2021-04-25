Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210425/telo-1729870280.html
В Подмосковье нашли тело девочки в сточной канаве
В Подмосковье нашли тело девочки в сточной канаве
Тело 14-летней девочки с веревкой на талии нашли в сточной канаве в подмосковных Бронницах, сообщил главк СК по региону. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T17:35
2021-04-25T17:57
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
бронницы
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тело 14-летней девочки с веревкой на талии нашли в сточной канаве в подмосковных Бронницах, сообщил главк СК по региону.По предварительным данным, накануне она обещала приятельнице найти рюкзак, который та уронила в канаву в начале месяца.Следователи опрашивают очевидцев, которые нашли тело подростка, а также друзей и одноклассников погибшей. Кроме того, изъято видео с камер наблюдения. По результатам судебно-медицинской экспертизы установят причину смерти.Прокуратура начала проверку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/ranenie-1728718499.html
московская область (подмосковье)
бронницы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_650:256:3040:2048_1920x0_80_0_0_90e1c23a0de0570999f4a20f2a2d8581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), бронницы, происшествия

В Подмосковье нашли тело девочки в сточной канаве

17:35 25.04.2021 (обновлено: 17:57 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тело 14-летней девочки с веревкой на талии нашли в сточной канаве в подмосковных Бронницах, сообщил главк СК по региону.
По предварительным данным, накануне она обещала приятельнице найти рюкзак, который та уронила в канаву в начале месяца.
Следователи опрашивают очевидцев, которые нашли тело подростка, а также друзей и одноклассников погибшей. Кроме того, изъято видео с камер наблюдения. По результатам судебно-медицинской экспертизы установят причину смерти.
Прокуратура начала проверку.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 15:17
Ребенок попал под обстрел и был ранен в щеку во дворе собственного дома
 
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)БронницыПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Дэниэл Калуя завоевал "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия"
03:46В Сети сравнили цены в супермаркетах Москвы и Киева
03:42SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
03:39Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
03:29Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
03:13В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
03:09Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
03:05КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
03:00В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
02:58Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС
02:48Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
02:36Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
02:35Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
02:24FT: в США боятся передачи России технологий создания вакцин от COVID-19
02:22Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
02:21Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
02:11Диетолог рассказал о вредной воде
01:40В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
01:37В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
01:33В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния