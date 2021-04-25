https://ria.ru/20210425/telo-1729870280.html

В Подмосковье нашли тело девочки в сточной канаве

В Подмосковье нашли тело девочки в сточной канаве

Тело 14-летней девочки с веревкой на талии нашли в сточной канаве в подмосковных Бронницах, сообщил главк СК по региону. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T17:35

2021-04-25T17:35

2021-04-25T17:57

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

бронницы

происшествия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тело 14-летней девочки с веревкой на талии нашли в сточной канаве в подмосковных Бронницах, сообщил главк СК по региону.По предварительным данным, накануне она обещала приятельнице найти рюкзак, который та уронила в канаву в начале месяца.Следователи опрашивают очевидцев, которые нашли тело подростка, а также друзей и одноклассников погибшей. Кроме того, изъято видео с камер наблюдения. По результатам судебно-медицинской экспертизы установят причину смерти.Прокуратура начала проверку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/ranenie-1728718499.html

московская область (подмосковье)

бронницы

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), бронницы, происшествия